IKEA a její bezdrátové reproduktory. Jak se liší od Sonosu, jak hrají, co umí a který vybrat

Dražší řada Symfonisk se připojuje výhradně přes Wi-Fi. A protože vznikly ve spolupráci se společností Sonos, využívají její multiroom systém a ovládací aplikaci. Případně lze využít AirPlay2 či Spotify Connect. Protože ale vůbec nemají Bluetooth, hudbu do nich neposíláte přímo z mobilu, vždy se streamuje ze sítě. Na smartphonu máte pouze aplikaci, kterou reproduktor či celý systém řídíte.

Řetězec IKEA neprodává jen nábytek, kuchyně, židle, stoly, peřiny a skleničky, ale také reproduktory. Nejde o žádnou novinku, v nabídce jsou už několik let. V posledním roce nebo dvou ale nábytkový gigant rozšířil nabídku. Má proto smysl podívat se, jaké reproduktory IKEA vlastně nabízí a jestli stojí za to .

Bylo by divu, kdybyste v IKEA nenašli také malý, levný BT reproduktor do batohu na cesty, nebo na chatu. Při jeho velikosti (7,5 × 2,5 × 15 cm) nepočítejte s hlasitým a moc kvalitním zvukem. Pro základní použití však stačí. Dokonce zde máte vestavěný mikrofon pro přijímání hovorů.

Přenosný Bluetooth reproduktor Eneby 20 prodává IKEA už několik let. V základu se napájí z elektrické sítě. Baterie totiž není v ceně a musí se dokupovat za 600 Kč. Když si ji pořídíte a vložíte, poskytne až 10 hodin poslechu bez nutnosti mít Eneby 20 připojený k elektřině.

Vappeby – Lampa s Bluetooth reproduktorem

Cena: 2 000 Kč

Je to zajímavý a nečekaně dobrý Bluetooth reproduktor. Reprodukce je překvapivě příjemná, pro běžný poslech je zvuk vyloženě uspokojující. Velkou zásluhu na tom má objem basů a sytost zvuku. IKEA tak s přehledem přehrává spoustu menších přenosných reproduktorů, kterým tato plnost zvuku chybí.

Lampička vydává příjemné, ambientní světlo, celek má průměr 17 cm a výšku 25 cm. Na horní straně je madlo na přenášení, to jediné si po vybalení přimontujete. V balení najdete ještě solidní kabel USB-C s délkou 1,5 m pro nabíjení. Širokopásmový měnič je umístěn v „kloboučku“ a hraje směrem dolů do podstavce. Ten je využíván jako akustická lupa a šiří středy i výšky. Zvuk hraje do všech stran – lampičku můžete tak dát téměř kamkoliv.

Vestavěná baterie s kapacitou 2× 3300 mAh nabídne při běžné hlasitosti až 13 hodin reprodukce. Konektor USB-C lze využít nejen pro nabití baterie, ale počítá se i s normálním poslechem doma a stabilním umístěním. Proto je konektor nenápadně skrytý, na spodní straně stojanu je pro kabel patřičný výřez.

Počítá se také s využitím venku, odolnost dle IP65 zajišťuje ochranu proti dešti i prachu. Lapa tedy posvítí i zahraje třeba na zahradě či na terase.