Indiana Jones a nástroj osudu se blíží. Finální trailer je tady. Dočkáme se přepsání historie?

Po velmi dlouhém čekání se dočkáme pátého Indiana Jonese, který se oficiální název Indiana Jones a nástroj osudu (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Původně premiéra měla být v červenci 2019, pak byl odložen na rok 2020, poté se posunula na rok 2022. Důvodem ale nebyl DOVID (jako v jiných případech), ale neustále odsouvání natáčení samotného filmu – po průtazích začalo až v červenci 2021.

V minulých filmech Indiana Jones vždy pátral po nejslavnějších artefaktech lidské historie – Archa úmluvy nebo Svatý grál. Dial of Destiny odkazuje pravděpodobně na řecký mýtus Rota Fortunae, známý spíše jako Wheel of Fortune, nebo-li kola osudu. A i když v dnešním pojetí jde spíše o obecnou frázi, původně šlo o artefakt spojený s římskou bohyní jménem Fortuna, řecky Týché.

Ač v překladu je chápána jako „Štěstěna“, tak šlo o bohyni osudu a šťastné náhody. A byla vrtkavá a nestálá, Kolo osudu mohlo lidem dopřát i velké neštěstí. Ostatně v traileru si lze všimnout Indiana Jonese v chrámu s řeckým písmem a sochou. Což může být právě bohyně Týché, která bývá někdy vyobrazena, jak drží hůl.

Už se také ví, že padouch Voller v podání Madse Mikkelsena bude chtít „profesoru Jonesovi“ zavařit a přepsat historii tak, aby nacistické Německo válku vyhrálo. Všichni víme, že ze spousty patálií Indiana vyvázl jen díky notné dávce štěstí a když by ji dříve neměl, kdo ví, jak by vše dopadlo. V traileru jsou vidět scény s mladým Indiana Jonesem – takže je jasné, že padouch Voller se o změnu historie pokusí.

Páté pokračování filmové série Indiana Jones režíruje James Mangold, který se podílel na scénáři společně s Jezem Butterworthem a Johnem-Henrym Butterworthem. Jedná se o první film ze série, který nerežíroval Steven Spielberg (i když ho původně režírovat měl) ba ani k němu nenapsal příběh George Lucas, místo toho dvojice Spielberg a Lucas působí jako výkonní producenti.

Nicméně James Mangold režíroval výborného Logana, ale i Le Mans '66, či oscarový film Walk the Line, takže nemusíme mít obavy, že Indiana je ve špatných rukách. Navíc k filmu napsal hudbu dnes již devadesátiletý John Williams, který se nechal slyšet, že to bude jeho poslední dílo. Za kamerou stál Phedon Papamichael (natočil například filmy Le Mans '66, 3:10 Vlak do Yumy, či Walk the Line)

Indiana Jones 5 má datum premiéry v kinech 29.6.2023.