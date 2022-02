Integrovaný streamovací Hi-Fi zesilovač Marantz Model 40n má nabídnout vše, co náročný posluchač potřebuje

Novinku do své řady zesilovačů přidal Marantz. Nový Hi-Fi zesilovač Marantz Model 40n přidal nabídky funkcí stále oblíbenější streamování on-line hudby. To ale neznamená, že by dělal kompromisy v ostatní výbavě.

Samotný zesilovač třídy A/B má výkon 2x 70 W (8 ohmů)/2x 100 (4 ohmy), udávaný frekvenční rozsah je pak 5 Hz až 50 000 Hz, zkreslení 0,02 %. Nechybí ale ani vestavěný předzesilovač pro gramofon s MM přenoskou. Kromě toho jsou zde čtyři analogové vstupy a jeden výstup.

Samozřejmostí jsou dva digitální vstupy – jeden optický, druhý koaxiální. Kromě toho je zde také HDMI ARC vstup pro případné připojení televizoru, ale také výstup pro připojení aktivního subwooferu. K dispozici je také USB konektor s napájecím napětím 5V / 1A. Poctivou konstrukci naznačuje slušná váha – 17 kg.

Co se integrovaného streameru týče, tak využívá systém a aplikaci HEOS, zesilovač lez tak začlenit do multiroom systému. Samozřejmostí je podpora on-line služeb Spotify Connect, Amazon Music, Tidal, či možnost poslechu internetových rádií. Nicméně lze také využít vaší vlastní digitální hudební knihovnu – je zde s podpora Hi-Res zvuku v kvalitě 24 bitů/192 kHz (PCM) a DSD až 5,6 MHz. Nechybí také Apple AirPlay 2, či tradiční Bluetooth pro přímé přípojení smartphonu. V dnešní době a v této třídě je také základem hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa a Google Assistant.

Nový integrovaný streamovací Hi-Fi zesilovač, Marantz Model 40n, se má prodávat v černém a stříbrném provedení. Oficiální cena pro Evropu je 2 499 Euro, u nás by měla být 63 990 Kč.

Zdroj: Marantz