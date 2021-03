Internetová televize Kuki mění majitele. Teď už plně patří pod Netbox

Televize Kuki, kterou si na konci loňského roku předplácelo již padesát tisíc diváků, mění vlastnickou strukturu. Oblíbená IPTV spuštěná v roce 2014 vznikala společným úsilím firem Smart Comp (provozovatel sítě Netbox) a Planet A (provozovatel sítě AIM). Smart Comp teď od partnera jeho poloviční podíl odkoupí, nicméně uživatelé AIMu mohou tuto IPTV přijímat i nadále.

Finanční pozadí ani přesný důvod obchodu ani jedna ze stran neprozradila. Smart Box ale slibuje, že plné vlastnictví mu umožní služby vyvíjet rychleji. Prioritou letos bude rozšířit počet kanálů v rozlišení 4K/UHD, aktuálně je v nabídce pouze dokumentární stanice Love Nature UHD.

„Díky nové dohodě může Netbox do Kuki vložit veškeré své sny, nápady a zpětnou vazbu od zákazníků, a tím vzniká jedinečný produkt, na který zákaznicí nedají dopustit. Odkup podílu nám navíc umožní efektivně investovat do dalšího rozvoje platformy, můžeme expandovat na další trhy a budeme mít volnější ruce při plánování strategie a marketingových aktivit pro zákazníky. Do nového roku tak Kuki vstupuje ještě s pevnějšími základy a ještě větším optimismem,“ říká Marek Bukal, předseda představenstva společnosti Smart Comp.

Jeden důležitý bod transakce tisková zpráva obou společností nezmiňuje. Společnost Planet A před dvěma lety koupil T-Mobile. A přestože firmě ponechal samostatnost, strategií T-Mobilu je kupovat menší regionální poskytovatele internetu a rozšiřovat vlastní síť, aniž by vše musel budovat na zelené louce. Akvizicí Planet A získal optické, kabelové a bezdrátové sítě ve středních Čechách v dosahu desítek tisíc domácností. Kromě toho si T-Mobile buduje vlastní internetovou televizi, takže pravděpodobně nemá zájem podílet se na vývoji „konkurenční“ Kuki.