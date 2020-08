Jabra Elite 45h – Lehká váha s možností úpravy zvuku přímo pro vaše ucho [test]

Plusy Možnost vytvoření zvukového profilu

Extrémní výdrž

Pohodlí a zpracování

Příjemný zvuk Minusy Horší skladnost

Jen SBC kodek

Mírně plošší podání prostoru

Silnější přítlak na menší hlavě 7 /10 Hodnocení

Elite 45h jsou lehká supraaurální sluchátka, která by se dala charakterizovat jako streetová: nabízejí dlouhou výdrž na baterii, konstrukce snese hrubší zacházení a odolné materiály si poradí s denním nošením. Pokud se vám nechce na kratší cestování tramvají tahat velká sluchátka s ANC a špunty vám přijdou nepohodlné, je tohle jedna z možných alternativ.

Ať jsem ale konkrétní, výrobce slibuje výdrž až 50 h, sluchátka samotná váží příjemných 160 g a výrobce je má v několika barevných variantách. Za sebe musím vyjádřit radost, že se konzervativní Jabra, která je stále brána jako výrobce kancelářských headsetů, nebojí vstoupit do segmentu, kde její jméno není tak silné. S cenou 2 490 Kč a povedenou mobilní aplikací, kde si můžete udělat vlastní zvukový profil, jde o velmi zajímavou koupi.

Konstrukce a zpracování – ve městě jako doma

Jedinou výtku u konstrukce mám ke skladnosti – mušle se dají jen otočit, žádné skládání se nekoná. Naštěstí je otáčení možné v dostatečném rozsahu, takže se dají sluchátka pohodlně odložit na krk. V balení najdete hezký pytlík na přenášení a vzhledem k nízkému profilu náušníků se dají v pohodě schovat do kabelky nebo batohu. Jinak ale musím konstrukci pochválit: polstrování mostu je ze silikonu, který je příjemně měkký a netahá vlasy. Uvnitř je kovová výztuha, díky které májí sluchátka trochu silnější, ale příjemný přítlak. Snad jen na nejmenší velikost může být přítlak pro někoho nekomfortní.

Držáky mušlí jsou z hliníku a jsou hodně robustní, což je další odkaz na to, že sluchátka mají vydržet denní nošení. Tělo samotných mušlí je z plastu s docela obyčejnou povrchovou úpravou, která je ale odolná proti otiskům prstů a mastnotě. Měkké náušníky se v těle mušle lehce naklápějí, aby lépe kopírovaly tvar ucha, a mají jemné perforováním u měničů. Přestože jsou náušníky z umělé kůže a mají kontakt s celým uchem, jsou sluchátka příjemná i na nošení v horkých dnech, protože se pod nimi člověk potí míň, než by čekal. Líbí se mi hezký detail, že v perforování jsou silnějšími dírkami prezentovány znaky L a R. Z vnější strany pravé mušle je patrný mikrofon; na pravém sluchátku dále najdete USB-C port na nabíjení, zapínání a ovládací tlačítka, ale o těch později. Bohužel sluchátka nedisponují 3,5mm jackem.

Obecně musím sluchátka pochválit, konstrukce je jednoduchá, ale poctivá, a je vidět, že někdo přemýšlel nad tím, jak budou lidé sluchátka používat. V testované černé barvě design úplně nevynikne, ale pokud se podíváte na některou z dalších barevných variant, je jasné, že Jabra cílí i na mladší posluchače, byť konkurence je v tomto velmi silná.

Ovládání a aplikace – udělejte si vlastní zvuk

Na ovládání sluchátek toho moc převratného není. Postačí vám trojice tlačítek na pravé mušli, kde jsou situována jakoby nahoře za uchem (za uchycením mušle): konkrétně jde o regulaci hlasitosti (při dlouhém podržení přeskakujete skladby) a prostřední tlačítko slouží pro pauzování, případně pro přijetí a položení hovoru. Dvojitým stiskem je možné hovor i odmítnout.

Na podobném místně, jen před uchycením mušle, najdete ještě jedno tlačítko. To slouží pro vyvolání hlasového asistenta a u hovoru umí ztlumit mikrofon. Ve spodní části pravé mušle najdete ještě notifikační LED, USB-C a posuvný vypínač, který má tři polohy. Za polohou Zapnuto je možné podržením přepínače ve třetí poloze spustit párování. Může se to zdát složité, ale ovládání vám rychle přejde do krve. Tlačítka jsou sice plastová, ale mají hezký a jasný stisk, který se jen minimálně přenáší do uší.

Z pohledu ovládání je daleko zajímavější mobilní aplikace, která dovoluje updatovat firmware, můžete si vytvořit několik různých scénářů, ve kterých máte různé nastavení ekvalizéru atd. Dá se vypnout hlasová navigace, vlastní ekvalizér má také telefonní hovor a spoustu dalších drobností. Aplikace je jednoduchá, a přitom hodně nabušená. Novinkou je funkce MySound, která vám na základě poslechového testu vytvoří speciální profil jen pro vaše uši. S věkem se citlivost na některé frekvence ztrácí, což by měl odhalit právě test, a tyto frekvence pak sluchátka zesílí. Software vytvoří pro každé ucho speciální profil, který se nahraje do sluchátek. Bohužel není možné profil uživatelsky vypnout a zapnout, aby člověk mohl poznat okamžitý rozdíl mezi standardním a „vylepšeným“ zvukem. Profil je možné jen vyresetovat a později musíte znovu projít testem.

Dlužno dodat, že s touto technologií jíž dříve přišla sluchátka Beyerdynamic Aventho Wireless. A také je třeba říct, že u Beyerdynamic jsem rozdíl poznal hned, protože test byl skutečně důsledný. U Jabra je o něco rychlejší a já navíc mohl s klidným svědomím odklepnout, že slyším 95 % toho, co mi test předložil. Na rozdíl od Aventho, kde byl podíl zvuků, které jsem neslyšel, daleko větší.

Při experimentu se starším jedincem byl test o něco zajímavější a padesátník už toho neslyšel více, a finální zvuk s vlastním profilem hodnotil velmi pozitivně. Ve zkratce se dá říct, že to funguje, ale nečekejte takový rozdíl jako u Beyerdynamic, jde mimo jiné o výkon sluchátek; jak moc dokáží zvuk v reálném čase upravit. U Beyerdynamic vs. Jabra se bavíme o rozdílu několika tříd. Jabra tak logicky nabízí slabší korekci, která nepřináší tak silné výsledky.

Zvuk – překvapivě dospělý, byť jen s SBC

Elite 45h používají Bluetooth 5.0, ale pracují jen s SBC kodekem. Na druhou stranu je třeba říct, že stejně jako většina moderních sluchátek, i tady je SBC kodek velmi dobře maskovaný. Čip ve sluchátkách opravuje akustické škody, takže bavit se o nějaké nekvalitě zvuku není na místě. Výrobce slibuje 50h výdrž, kterou jsem se snažil otestoval. Po několika týdnech jsem sluchátka skutečně vybil a dostal se na hodnotu 48 h. Velmi silnou stránkou je mikrofon, Jabra zde opět ukazuje, že v této disciplíně těžko hledá pokořitele a vy se tak můžete těšit na skvělé handsfree.

Hudebně je znát posun značky od profesorského přednesu k zábavnosti. Projev je hezky živý, sluchátkům nejsou cizí ani mohutnější basové záchvěvy, byť jsou podávány s citem. Vzhledem ke konstrukci ale nečekejte mohutné dunění, které vám může chybět u elektroniky. Jestli však máte rádi říznější basu v punkových skladbách, bude se vám projev zamlouvat. Líbí se mi podání vokálů a kytar, které má sílu, ale zároveň jemnost. U vokálů je dokonce možné rozlišit i základní detaily, stejně tak u kytar.

Výšky jsou jednodušší, ale nejsou agresivní ani nijak nepředvídatelné. Klasickou hudbu si na sluchátkách sice poslechnete a neurazí vás, ale neužijete si ji. Větší tělesa moc nevyzní, což je znát třeba u jazzu. Sluchátka mají své limity, za které je vhodné nechodit. Znovu ale musím připomenout, že se bavíme o částce 2 490 Kč a v tomto kontextu odvádí Jabra výbornou práci. Byť jde o uzavřená sluchátka, je v projevu znát určitá vzdušnost a lehkost, což za sebe musím velmi pochválit.

Verdikt

Možnost udělat si vlastní zvukový profil pro každé ucho je něco, co bude v této cenové kategorii jen těžko hledat konkurenci. Obzvláště, když to opravdu funguje. Jabra Elite 45h si mě získala svou konstrukcí, která přesně splňuje „standard“ streetových sluchátek. Použité materiály, lehkost a celá filosofie používání jasně odkazuje na to, kde jsou tato sluchátka doma; na ulici, při denním používání, neustále připravená k akci.

Bavila mě dokonce i po zvukové stránce, která se chytře nepouští do složitostí a snaží se to jednoduché dělat zatraceně dobře. Přitom si nemyslím, že by šlo o sluchátka pro nenáročné posluchače, naopak. I ti náročnější musí ocenit, jak moc zábavy umí Jabra z malých sluchátek vymáčknout.

Jabra Elite 45h

Cena: 2 490 Kč