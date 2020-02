Jabra Elite 75t: True Wireless radost s velmi energickým a silným projevem [test]

Elite 75t jsou skvělá sluchátka s dlouhou výdrží, vynikajícím handfree a zvukem, který vás nezačne nudit. Pokud vám bude vyhovovat ovládání, není co řešit.

Plusy Skvělý energický projev

Nadstandardní výdrž

Pohodlí sluchátek

Rozměry pouzdra

Mobilní aplikace Minusy Pro někoho hodně basů

Neintuitivní ovládání

Krabička občas vrže

Pro někoho stisk tlačítka proti uchu

Aplikace na iOS umí zlobit 9 /10 Hodnocení

Logika velí chápat Elite 75t jako nástupce skvělých Elite 65t, přičemž hlavní indicií je číslování. Rozuzlení je však trochu jiné. „Pětasedmdesátky“ jsou naprosto jiná sluchátka, což je znát hlavně v okamžiku, kdy je dáte do uší a pustíte hudbu. Oba modely se však budou ještě chvilku prodávat souběžně.

V průběhu testování se na veletrhu CES objevila nová verze sluchátek Elite 75t, jde o model s přídomkem Active. Podobná situace se stala i s Elite 65t, u kterých se verze Active také objevila později. Pokud půjde firma stejnou cestou, budou Elite 75t a Elite 75t Active prakticky stejná sluchátka, se stejným projevem, ale rozdíl bude jen ve vyšší odolnosti vůči vodě a potu. Každopádně už Elite 75t mají IP65.

Konstrukce a zpracování

Rozdíly mezi Elite 65t a Elite 75t jsou viditelné hlavně u designu: pouzdro je menší, stejně tak se zmenšila i sluchátka samotná; aktuálně jde za mě o jedny z nejpohodlnějších špuntů na trhu.

Pozitivní změnou je nabíjení pomocí USB-C, pouzdro umí na rozdíl od 65t stát na stole a víko drží na magnetu, zatímco předtím bylo aretováno plastovou západkou. Také sluchátka samotná nově drží v pouzdru na magnetu, což byla má výtka u 65t, kde se neznalému uživateli mohlo podařit po vypáčení víka vysypat sluchátka na zem, protože byla jen volně ložená.

Tato drobná zlepšení sice hodně pomáhají uživatelskému komfortu, no lehce se ztrácí ta originalita původního balení. Co se však neztratilo – je občasné zavrzání pouzdra – což je bohužel vlastnost i předchozího modelu. A při vzpomínání na minulý model si povzdechnu znovu: gumová výstelka uvnitř pouzdra je velmi šetrná ke sluchátkům samotným, takže jim nehrozí odření a další šrámy, no povrch se neskutečně rychle zašpiní a hodně těžko se čistí.

Jinak je krabička plastová, stejně jako sluchátka. Povrchová úprava je taková pololesklá, takže na ní časem vystoupí mastnota, což se dělo i u Elite 65t. Více matné provedení se dá čekat asi znovu až u verze Active.

Ovládání a aplikace

Se zmenšením sluchátek došlo také na redukci ovládacích prvků. Předchozí model měl na levém sluchátku dvoutlačítko pro regulaci hlasitosti, které při dlouhém podržení přeskakovalo skladby. Tlačítko na pravém sluchátku pak umělo pozastavit přehrávání, aktivovat hlasového asistenta nebo zapnout režim HearThrough (tedy příposlech zvuků z okolí). Za mě jedno z nejpovedenějších ovládání, co jsem na True Wireless viděl.

Teď má každé sluchátko tlačítko a každé strana dělá něco jiného, takže než se naučíte zesilovat zvuk, přeskakovat skladby, zapínat příposlech okolí… No, chvilku vám to bude trvat, než se s ovládáním sžijete. Každopádně tlačítka mají velmi příjemný a lehký stisk, sice si tlačíte proti uchu, ale není to nepříjemné. Takže stisknutí slyšíte, ale jen slabě, abyste si byli opravdu jistí, že jste tlačítko opravdu stiskli. Tady je dlouhodobě znát péče a vývoj, protože zrovna tlačítka u jiných True Wireless sluchátek jsou často tvrdá, cvakaní nepříjemně proniká do uší a moc nepomáhá ani dost častý gumový stisk, kvůli kterému si tlačíte proti uchu.



Aplikace pro Jabra Elite 75t

Další změnou je výdrž: udávaných 7,5h výdrž je v reálu spíše 6 až 6,5h a v pouzdře nabijete sluchátka asi 3×. Dle výrobce stačí nějakých 15 minut, abyste získali hodinu poslechu. Při uvedení sluchátek šlo o nadprůměrné hodnoty výdrže, no pokrok je k nezastavení a modelů, které se chlubí podobně dlouhou výdrží je stále více. Za zmínku stojí také výborná mobilní aplikace, která vám dovolí nastavovat míru příposlechu, máte zde grafický ekvalizér atd.

Jabra Elite 85h: bezdrátová sluchátka s ANC pro ty nejdelší zaoceánské lety [test] Na tato sluchátka jsme si brousili zuby už dlouho, byla představena hned z kraje roku na veletrhu CES, ale cesta do redakce se nečekaně protáhla. Navíc jde o první sluchátka tohoto druhu, jaká Jabra vyrobila.

Novinkou je možnost vidět aktuální stav baterie pouzdra. Technicky si asi sluchátka pamatují poslední stav baterie pouzdra, než že by pouzdro samotné nějak komunikovalo s telefonem. Aplikace má několik předvolených profilů: jeden je váš osobní, druhý má nastavení pro cestování, třetí slouží pro kancelář. Každý profil může mít jinak nastavené chování příposlechu okolí (kolik zvuku se má přimíchat, jestli se má pozastavit hudba), jiný ekvalizér a další drobnosti v nastavení. Některé hodnoty už jsou předvolené, ale jinak si můžete chování každého profilu přiohnout k obrazu svému.

Na iOS mi aplikace občas trochu zlobila, hlavně co se týče updatu firmwaru sluchátek, který se pravidelně daří až na několikátý pokus. Během updatu se sluchátka stále odpojují a update začíná stále znovu. Na Androidu jsem podobné chování nezaznamenal.

Zvukový projev

Profesorský a krásně neutrální projev, tak typický pro Jabru, je pryč. Na jednu stranu mě to mrzí, protože jsem jej měl rád, a právě proto jsou Elite 65t jedny z mých nejoblíbenějších sluchátek. Prostě zahrají vše a zahrají to dobře. Na druhou stranu, co předvádí Elite 75t, je velmi působivé. Primárně jde o zábavný a šťavnatý projev, který se nebojí hlubších basů.

Tohle jsou muzikální sluchátka, která vám chtějí udělat radost, a to za každou cenu. Přiznám se, že jsem si zejména u rocku musel na projev trochu zvykat, ale třeba moderní pop zní naprosto božsky. Basy mají sílu a obrovskou razanci, ale nejsou vlezlé. Slyšíte jich víc, ale neubírají místo středům, kde nádherně vyzní kytary a zpěv. Výšky jsou jednodušší, ale krásně čisté, bez agrese.

Pokud se vám bude zdát projev přeci jen hodně basový, což je při přímém srovnání s 65t téměř jisté, protože je to jak náraz do stromu, je možné použít ekvalizér v mobilní aplikaci. Když nejnižší basy stáhnete skoro na minimum, pak projev příjemně zesvětlá, ale pořád má neskutečnou sílu. Zásah ekvalizéru nijak neubírá na dynamice, ani na podání prostoru, který je krásně široký a lokalizace nástrojů funguje velmi dobře.

Hudební projev je diametrálně jiný, než na co jsem byl u Jabry zvyklý, ale líbí se mi. Je to čirá radost, muzikálnost, které neomrzí, ale stále je z ní slyšet trochu toho profesorského přístupu. Z Elite 75t čiší neskutečná síla a razance, kterou ale umí dávkovat po gramech. Ještě zmíním precizní handsfree, které se u Jabry tak nějak očekává. Čtveřice mikrofonů funguje skvěle ve větru i na rušném náměstí a protistrana vás pořád slyší. Tohle má prostě Jabra zmáknuté.

Verdikt

Elite 75t jsou skvělá sluchátka s dlouhou výdrží, vynikajícím handfree a zvukem, který vás nezačne nudit. Příliš se necítí v ambientním projevu, kdy mají něžně šeptat do ouška, ale daleko lépe se cítí u silných skladeb, kde ze sebe mohou dostat maximum.

Jabra Elite 75t

Cena: 4 590 Kč

Technické parametry

konstrukce: True Wireless In-Ear

True Wireless In-Ear frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz udávaná výdrž: až 7,5 h

až 7,5 h konektivita: Bluetooth 5.0 (SBC, AAC)

Bluetooth 5.0 (SBC, AAC) příslušenství: nabíjecí pouzdro, USB-C kabel, 3 páry náušníků

nabíjecí pouzdro, USB-C kabel, 3 páry náušníků rozměry sluchátka: 22 × 19 × 16,2 mm

22 × 19 × 16,2 mm hmotnost sluchátka 5,5 g

5,5 g rozměry pouzdra: 62 × 37 × 27 mm

62 × 37 × 27 mm hmotnost pouzdra: 35 g