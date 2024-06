Jabra končí s výrobou bezdrátových sluchátek řady Elite. Zaměří se na hráče a firemní klientelu

Tak Jabra představila svoje dvě novinky, druhou generaci TWS sluchátek Jabra Elite 10 a Elite 8 Active, aby současně společnost GN Store Nord oznámila (vlastní značku Jabra), že rozhodla ukončit výrobu sluchátek řad Elite a Talk. Důvodem je „aby se mohla dále soustředit na atraktivnější části svého podnikání“.

Dle vyjádření společnosti došlo v roce 2023 k přeorientování produktové řady Elite na prémiový segment (přišly prémiové modely Elite 8 a 10). Což přineslo vyšší ziskovost než dříve i vyšší podíl na trhu. Ovšem výsledky asi nebyly až tak dramaticky lepší, neboť z dlouhodobého hlediska považuje firma další investice za neopodstatněné vzhledem k souvisejícím rizikům.

Volně přeloženo to znamená, že vzhledem k silné konkurenci v kategorii prémiových TWS sluchátek se moc nevyplatí je dál vyrábět. Zvláště když Jabra je silná v polo a profi segmentu trhu, kde je konkurence daleko menší. Sem patří například velmi kvalitní řada Evolve, která má unikátní funkce.

Produktová řada Talk se na tom podobně, jde o mono Bluetooth sluchátka do ucha, která jsou už pár let na ústupu. Peter Karlstromer, generální ředitel společnosti GN Store Nord, k tomu říká: "Rozhodnutí postupně ukončit výrobu produktových řad Elite a Talk je součástí našeho závazku zaměřit se na atraktivní trhy, kde můžeme dosáhnout ziskového růstu a vysokých výnosů."

Dle dostupných informací se budou stávající sluchátka dále v nabídce, ale společnost GN (Jabra) bude snižovat zásoby a doprodávat je. Většina by měla skončit do konce roku 2024. Značka Jabra samozřejmě nekončí a bude i nadále poskytovat zákazníkům servis a podporu po dobu několika let. Důkazem má být právě zmíněné celosvětové oznámení nové generace sluchátek Elite 8 Active a Elite 10. Nová sluchátka se začnou prodávat od konce června.

Společnost GN počítá, že ukončení výroby řad Elite a Talk. Likvidace zásob bude mít v nejbližší době negativní dopady na finanční výsledky, ale z dlouhodobého hlediska umožní zvýšit zisk a posílit postavení značky Jabra v kategorii produktů po profesionální uživatele. Dá se také očekávat, že přijdou nové produkty, které budou zaměřené na hráče.

Zdroj: GN, Jabra