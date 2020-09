Jabra: nové True Wireless špunty Elite 85t nabídnou ANC. Do Elite 75t však přidá ANC také

Jabra oznámila další novinku, True Wireless špunty Elite 85t. Ty by měly dostat prvotřídní aktivní potlačení hluku (ANC), vylepšený systém mikrofonů a samozřejmě také bezdrátové nabíjení pouzdra.

Spolu s tím ale Jabra oznámila, že přes upgrade firmwaru přidá také aktivní potlačení hluku do již prodávaného modelu Elite 75t. Stává se, že výrobci vylepšují funkce, ovládání, kvalitu hovoru či dolaďují ANC, nicméně zatím nikdo do staršího modelu nepřidal zcela novou funkci. Sluchátka Jabra Elite 75t však mají Qualcomm chipset, která danou funkci podporuje, model ji však nevyužívá.

Upgrade proběhne přes aplikaci Jabra Sound Plus (ta je jak pro iOS, tak pro Android). Samotné ANC však nebude mít pokročilejší nastavení úrovně, jako vyšší model, ale pouze půjde funkci zapnout, či vypnout. Je třeba také počítat s nižší výdrží baterie kdy s ANC/bez ANC bude 5,5/7,5, s pouzdro pak přidá dalších 18,5/20,5 hodin.

Ale zpět k Elite 85t. Sluchátka budou osazena novými 12mm měniči, tj. dvakrát většími, než má předchozí model, což by mělo přinést zejména lepší a bohatší reprodukci basů. Vedle změny velikosti měničů se mění i tvar nástavců, kdy budou mít oválný tvar místo tradičních kulatých – má to zaručit vyšší komfort a jistější uchycení v uchu. Co se odolnosti týče, tak ta bude nižší, plní IPX4 (Elite 75t má IP55). Výdrž má být 5,5 hodiny s ANC + 20 hodin přidá pouzdro. Bez ANC se dostanete na 7 hodin + 24 hodin. Nabíjení bude bezdrátové, či přes USB-C.



Jabra Elite 85t

Funkce aktivního potlačení hluku zde má být digitální a bude využívat šestici mikrofonů ve sluchátkách (vždy po dvou venku a jedním uvnitř). Půjde nastavit v 11 krocích jak úroveň, tak možnost příposlechu okolí, kdy sluchátka budou propouštět část zvuku okolí. Nemá chybět podpora hlasových asistentů, možnost upravit ovládání, či nastavit vlastní charakter zvuku. O ANC se u modelu 85t se na rozdíl od 75t má starat samostatný procesor.

Nové True Wireless špunty Jabra Elite 85t se budou prodávat ve pěti barevných variantách, cena pro USA je ohlášená na 229 USD, v EU se měla pohybovat kolem 240 Euro (u nás tedy zhruba odhadujeme 6 500 Kč).

