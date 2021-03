Jak dobře vybrat a koupit dostupné reproduktory 2.1

Než přejdeme k další kapitole, tak musíme říct, že popularita sestav 2.1 v posledních letech klesá (spolu s rostoucím zájmem o bezdrátové repro a soundbary 2.1, které ve vyšší třídě 2.1 sestavy nahradily). Ve výsledku to znamená, že výběr je, ale menší než před lety, a také výrobci jim logicky většinou nevěnují takovou péči. Pokud chcete systém k TV, pak opravdu má v dnešní době větší smysl soundbar (i kvůli HDMI a lepší spolupráci s TV). Jestli máte naopak vyšší nároky, tak vězte, že například poměrně dost mikrosystémů 2.0 nabízí možnost připojení aktivního subwooferu, kdy si můžete vybrat takový, který vás kvalitou a velikostí (a cenou) uspokojí. A to nemluvě o tom, že některé aktivní reprobedny podobné doplnění o umožňují také. V praxi se tedy asi největší výběr 2.1 reprosestav omezuje na cenově orientované produkty určené k PC a pro počítačové hráče. Pokud máte iluze, že levné 2.1 sestavy jsou primárně laděné pro co nejkvalitnější reprodukci hudby, tak tomu tak skutečně není. Na to si pořiďte raději dobré 2.0 repro. Klidně letité, velmi levné, ale stále vzhledem ke své ceně výborné Creative T20 . Ale zpět k výběru 2.1 repro.

Popularita bezdrátového audia je sice velká, ovšem má to i své omezení. Hlavním rozdílem oproti tradičnímu poslechu s využitím stereosoustavy je nejčastěji pouze jednokanálový (mono) poslech. Je to samozřejmě dáno konstrukcí bezdrátových reproduktorů – některé modely sice umožňují spárování dvou a více kusů a vytvoření stereoprostoru, znamená to však minimálně dvojnásobnou investici.

Hrombedna a satelity

Vícekanálový zvuk v konfiguraci 2.1 opravdu může přinést znatelné zlepšení zvukové reprodukce, platí to však zejména u dostatečně dimenzovaných reproduktorů, kterých je jako šafránu – především pak v nejvíce obsazené cenové kategorii do cca 15 000 Kč.

Takže ačkoli je teorie jaká chce, realita je trošku jiná a dala by se popsat jednoduše – buď to hraje věrně a kvalitně, ale něco to stojí, nebo to hraje „líbivě“ a hlasitě a seženeme to za dostupnou cenu. Aby byla vícekanálová reprodukce opravdu kvalitní, jev hodné proniknout alespoň do základů akustiky.

Poté snadno zjistíte, že přesná reprodukce nízkých kmitočtů vyžaduje jednak velký měnič, jednak je třeba poměrně velká ozvučnice (při průměru basového měniče kolem 10" je doporučovaný objem až 70 litrů) a samozřejmě také bude záležet na prostředí, kde je zvuk reprodukován.

Podíváme-li se na současnou nabídku 2.1 systémů, které najdeme na trhu, jsou subwoofery relativně malých rozměrů a osazeny bývají měniči o velikosti do 7“, o něco lépe jsou na tom soundbarové sestavy 2.1, kde výrobci obvykle po větším objemu basové bedny sáhnou. Většinou tedy nejde o doplnění frekvenčního pásma o opravdu hluboké tóny, ale spíše o zlepšení dynamiky přenosu a zajištění mohutného basového zvuku v rámci filmů.

Dunící kostka s elektronikou

Samotné subwoofery mohou mít různou konstrukci, nejčastěji se u těch lepších kousků setkáme s aktivní variantou, kdy je součástí ozvučnice i zesilovač s možností uživatelského nastavení horní dělící frekvence – tedy co půjde do subwooferu a co půjde do hlavních reproduktorů. Toliko teorie. Praxe je však u většiny na trhu dostupných 2.1 systémů trochu jiná.

Ozvučnice subwooferu ukrývá nejen zesilovač pro basový měnič, ale zároveň je osazena elektronikou i pro krmení satelitních reproduktorů, ty se tedy připojují kabelem k subwooferu a tvoří tak neoddělitelný all-in-one systém. Výhodou takové konstrukce jsou samozřejmě menší nároky na prostor a v případě vhodně naladěného subwooferu také možnost využití satelitů s menším objemem ozvučnice – tedy ideální pro umístění na zeď, pracovní stůl nebo televizní stolek.

Častým nešvarem levnějších sestav 2.1 dříve býval slyšitelný frekvenční propad mezi subwooferem a satelity, to se dnes již výrazně zlepšilo, ovšem najdeme i případy, kdy výrobce takové naladění přímo deklaruje. Od těchto sestav raději ruce pryč.

V honbě za zákazníkem se bohužel objevují i nejrůznější paskvily, které sice na pohled vypadají dobře, ale jsou špatně konstruované už z principu. Typickou ukázkou je například levný subwoofer, který má sice velké rozměry a poměrně velký průměr měniče, ovšem samotná ozvučnice je vedle toho osazena ještě pasivním zářičem a bassreflexem – tohle všechno dohromady prostě nemůže fungovat.