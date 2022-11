Jak jsem „tunil“ sluchátka, aneb AKG K371 s náušníky Brainwavz

Zatímco u hudby mě tyto žádaly o lehoulinké posílení, u mluveného slova, respektive sledování filmů s hudbou prohnanou skrze sluchátka, jsem byl unesen. Ve známých scénách slyším, čeho jsem si dříve nevšiml. Hlas herců má příjemný hřejivý tón, vysokou srozumitelnost, plnost, ale nenese zvýraznění sykavek. Bez pištění a extrémů. Prostor filmovým dílům rozhodně nechybí. To u hudby bych ho, sem tam, trochu přifoukl. Paradoxně u hraní her jsem postrádal přesnější lokalizaci a mírné navýšení zvukové agresivity (středy/výšky).

První nasazení přiválo pozitivní myšlenky ohledně pohodlí. Při krapet delším jsem ale pociťoval nepříjemný tlak z důvodu doteku ucha s vnitřkem mušle. Náušníky jsou velmi jemné, příjemné, ale konkrétně já bych potřeboval o pár milimetrů tlustější. Škoda, že výrobce nenabízí alternativu, anebo rovnou nedává prostorově výraznější earpady. Někomu může vadit pocení uší, ke kterému nedochází hned a vždy. Jak se dočtete na našem fóru… „daň za uzavřenost“. Možná bych přijal také mírně lépe vypolstrovaný hlavový most. Ale to už jsem spíše hnidopich hledající drobky v rámci této cenové kategorie.

Z jednoduchého důvodu. Špunty nedávám, pecky využívám drátové k mobilnímu telefonu zvláště do postele na usínání. Ano, jednou se na nich oběsím. Chtěl jsem tedy plnohodnotná sluchátka, která, pokud možno, obepnou celé ucho. Sluchátka pohodlná, s přirozeným zvukem, který nebude postrádat basovou část, čitelné středy a zároveň nebude mít příliš štiplavé výšky. Sluchátka s možností širšího zapojení a využití, uzavřená, abych nerušil okolí. K PC, notebooku, externí zvukové kartě, k mobilu. Pro monitoring nahrávek, poslech hudby a hraní her. Univerzály. Blázen. Tak trochu ano. Nicméně mám rád věci, které lze používat a využívat. Nepotřebuji je mít ve vitríně a koukat na ně přes sklo a nasadit v bezprašném prostředí, v rukavicích a jen jednu neděli v měsíci a pak ještě na Vánoce a Nový rok.

Mušle K371 taky nemají výřez pro otočné nasunutí tohoto dílce. Trochu logicky, neboť nemají kruhový, nýbrž oválný tvar. Přesto by mohl tento přispět k jednoduššímu osazení. Nakonec jsme „hybridního velura“ nasazovali ve dvou lidech. Jeden přidržoval již nasazený zpevněný kraj a druhý palcem vytlačoval jeho pokračování, přičemž nástrojem, který s jeho umístěním do šterbiny výrazně pomohl, bylo plastové kytarové trsátko se zakulaceným, neostrým okrajem.

Výrobce Brainwavz earpady vkládá do plastového, středně tvrdého obalu s posuvným uzavíráním. Už po vyjmutí si nejde nevšimnout slušného řemeslného zpracování a celkově dobré kvality. Mimochodem kvality, která je skutečně a realisticky nafocena na webu Brainwavz. To, co vidíte i dostanete, kupujete. Ze dvou mnou zakoupených typů jsem preferoval velurové, proto jsem tyto také hned chtěl osadit. Bohužel otvor náušníku pro nasunutí do štěrbiny v mušli byl viditelně menší než u jednoduše demontovatelných/vysunutelných originálů.

Zvukově se výběr povedl. Sedí mně až na drobnosti, líbí se. Problém, jak píšu, nastal u delšího nasazení. Po necelé hodině jsem je už velmi rád sundal. Co s tím? Píše se „vyměňte náušníky“. Doporučení mnoho, ale jedno padlo do oka mně. Brainwavz. Hledání na internetu nepřineslo jasný výsledek pro objednávku z evropského e-shopu. Ne, že by náušníky nikdo nikde neměl, ale ne mnou vybrané, právě z webu výrobce. Po komunikaci s jeho zástupcem, kdy musím uznat, že se vše řeší takřka okamžitě, profesionálně a příjemně, mně bylo naznačeno, že Brainwavz nemá sklad v evropském městě.

Změna je život, aneb pohodlí nově

A co pohodlí po změně? To, co jsem negativně pociťoval po necelé hodině, necítím ani po dvou. Samozřejmě si dokážu představit ještě volnější prostranství pro své větší uši, ale tyto, a to je zásadní, se nedotýkají vnitřku mušlí. Vůbec. Navíc velurový povrch je příjemný a není opocený ani po delší využití. K lepšímu odvětrávání evidentně přispívá vnitřní bodová perforace. To vše u originálních běžné nebylo. Znovu mě napadlo, proč AKG nenacpe do náušníků více materiálu. Nechápu.

Fotka zachycuje, kromě jiného, vnitřní perforaci (foto výrobce).

Změny ve zvuku

A co zvuk po výměně? Dostál drobnějších změn. Pro mé ucho, pro můj sluch pozitivních. Lehoulince se navýšil prostor u všech druhů poslechu (hudba, film, hra). Basová část zůstala hutná, možná se drobně zpevnil subbas. Zároveň se pročistil střed a je čitelnější, rozmanitější. U hraní her lépe lokalizuji nepřátele a děje ve hře. Tu došlo k posunu poměrně citelnému. Filmový doprovod si užívám ještě víc, a to s rozsáhlejším prostorem a vzdušností.

AKG K371 @ Brainwavz Hybrid Angled Earpads (Kombinace velur a umělá kůže).

Pár slov závěrem

Tuning se vydařil. Mám sluchátka se zvukem, který až na drobnosti vyhovuje a neobtěžuje. Mám sluchátka s pohodlím i pro delší poslech. Co víc si přát? Stále bych, a to píšu po delším čase, kdy využívám již vytuněné AKG K371, přeci jen chtěl ještě nafouknout prostor u hudby, a ještě více doštelovat vyšší středy a výšky. Ne, audio blázen nikdy nebude spokojený. Nicméně musím dodat, na potřeby jedince má výrazný vliv i stárnoucí sluch. Mnozí z vás podotknou, že šlo zkusit i jinou externí zvukovou kartu. Prostě proměnit řetězec. Tímto směrem však nepůjdu. Focusrite využívaná k vícero účelům pracuje zatím spolehlivě a nehodlám jít cestou alchymisty.

Nechci být liška, která chválí svůj ocas. Jsem si vědom, že svět nabízí mnoho různých sluchátek a mnoho typů náhradních náušníků. Možná jsem mohl s nějakým dalším modelem dopadnou ještě líp. Ovšem otázkou je, zda v této cenové relaci. Rozhodně jsem mohl, z mého pohledu, dopadnou hůř. Takže stojím pevně na zemi a říkám, vlastně píšu „jsem spokojen“. Rozhodně jsem ale spokojený s tím, že jsem se odhodlal provést výměnu náušníků. A jak již nějakou dobu cítím, výběr značky Brainwavz byl volbou výbornou, chtělo by se říct až precizně nekompromisní volbou.

Občas se přistihnu, jako bych na AKG K371 u známé hudby objevil cosi nového. Je dost dobře možné, že se ještě rozehrávají a hlavně, uši (a mozek) si stále zvykají. A víte, jak to je. Pozitivní změny mohou přicházet stále. Muži je milují a ženy se jim bránit nebudou. Nebo je to naopak?