Jak (ne)nakupovat televizory a techniku v době pandemie [jednoduchý rádce pro začátečníka]

Vhodné bude vytvořit originálnější, neokoukaný název a dotaz sepsat stručně, nicméně dostatečně jasně/přesně… k čemu všemu televizor budu využívat, co od něho očekávám, jak moc náročný/á jsem, jak daleko od něho sedím... Není od věci připsat i dosavadní označení využívaného stroje a případnou zmínku, který by se vám z aktuálně na trhu nabízených líbil a proč.

Spěch se nevyplácí. A co víc. Předvánoční čas bývá prošpikován slevami a akcemi různé výhodnosti. I těm se věnujeme na našem fóru . Stačí si jen nalistovat aktuální. Lidé v diskuzi se snaží navzájem předat zkušenosti, poradit druhému, pomoci k lepšímu výběru. Stačí jen projít již sepsané rady a informace. A jestliže konkrétně na vámi položený dotaz odpověď nenacházíte, založte si své, nové vlákno, svůj nový dotaz.

Udržel Panasonic tímto modelem krok s konkurencí? Drží stále pomyslnou laťku kvality hodně vysoko, anebo již padá do šedivých vod průměru?

Ale pozor! Výběru není od věci se přeci jen věnovat. V klidu domova nebudete ovlivněni provizí zatíženým chováním podavače (podavač je výraz pro člověka, který se nechová úplně korektně k zákazníkovi, respektive o zboží toho ani moc neví, takže ho jenom „podává“. Prodavač je pak člověk na svém místě.) a můžete si vše dobře rozmyslet. Co je při výběru (nejen) nového televizoru důležité? Nespěchat. Jestliže nepotřebuji televizor z jakýchkoliv havarijních důvodů toho starého, spěchat skutečně nemusím.

No ono nestačí jen zajít, projít, podívat se, zaplatit a odejít. Obraz vystavených kousků bude často naprosto odlišný od výrazu, kterého docílíte doma, v běžné místnosti, se zcela jiným rozložením světla. Proto je třeba si vše trochu přenastavit, poladit, umravnit a teprve následně zkoumat. Cítíte asi poměrně intenzivně, že cosi podobného neprovede 9 z 10 kupujících, že? A tak nadávání na neotevřené, či méně přístupné obchody s technikou, z těchto konkrétních důvodů asi není regulérním počinem. Jednoduše napsáno… stejně bych tam netrávil více než pár minut, a nakonec stejně objednal přes internet. Takže? Takže pro velkou skupinu kupujících žádná změna.

Leckdo si nyní stěžuje na nemožnost navštívit kamenný obchod a tam zboží vybírat, prohlédnout a zakoupit. Ale ruku na srdce. Skutečně byste všichni šli do obchodu a tam poctivě a podrobně výběr rozebírali s prodavačem, nechali si televizor předvést v plné síle a kráse, přičemž byste byli schopni a ochotni trávit tam nezanedbatelné množství času jeho detailnějším zkoumáním? Proč detailnějším?

Nákup následně uskutečníte prostřednictvím telefonu, anebo lépe a přehledněji objednávkou vytvořenou přes internet. Jestliže nenarazíte na nějaké podvodné stránky, tak podobný počin s sebou přináší alternativní možnost vrácení zakoupeného výrobku v zákonem stanoveném termínu (aktuálně 14 dnů), a to zcela bez udání důvodu.

Vánoční čas a svátky se blíží a s nimi tak trochu spojené nákupní šílenství (nejen) techniky. Rok 2020 je zvláštní zasažením pandemií. Při výběru se tak mnoho lidí začne orientovat spíše prostřednictvím internetu a internetových diskuzí. Jednu z nich nabízí i náš web a to zde . Konkrétně pro televizní techniku je vyhrazena tato sekce , pro sluchátka pojďte sem .

Důvěřuj, ale prověřuj! A kontroluj

Po diskuzi a ujasnění si faktů, stačí jen kontrolovat webové stránky solidních prodejců, porovnat ceny a následně udělat definitivní rozhodnutí. Objednávka je otázkou chvilky a zboží vám doručí smluvní přepravce, kterého často volíte sami v objednávce. Po doručení zboží si ihned balík překontrolujte. Zvláště jeho nepoškození. Jestliže jsou na obalu viditelné znaky poškození (typicky promáčknutá/prokopnutá krabice, výrazné natržení), sepište s přepravcem protokol. Přesný postup naleznete na jeho konkrétních stránkách, či webu prodejce.

Druhá kontrola nastává po vybalení. Znovu... jakékoliv fyzické poškození okamžitě oznamte, a to nejlépe i písemně, nezpochybnitelně.

Ve dvou se to táhne líp, aneb šroubků někdy netřeba

K vybalení u televizorů větší velikosti (50“ a více) je lepší si přizvat někoho z rodiny, kamaráda, souseda. Moderní LCD a zvláště OLED jsou i z módních důvodů vyvedeny v co nejtenčí podobě a tak při manipulaci bude nutné dávat radikálně větší pozor, než u dávné instalace CRT strojů (přijímačů s klasickou obrazovkou).

Častou součástí balení bývá rychlý návod k instalaci, kde výrobce krok za krokem přesně popisuje, co kam vložit, zapojit, přišroubovat. Mnoha lidem může nevyhovovat položení nových miláčků na desku stolu s měkkou podložkou a následné postavení na místo určení. Ne vždy bude nutné postupovat do slova a do písmene přesně. Někdo si panel postaví na dvě protilehlá křesla a stojan instaluje odspodu. Vždy záleží na konkrétním výrobku, konkrétních podmínkách a možnostech, které panel a stojan dávají.

Precizně provedená zadní část luxusního televizoru Panasonic HZ2000, včetně začišťovacího dílu vpravo. Pětašedesát hodně těžkých palců bych si sám umístit rozhodně nedovolil.

U řady podstav k panelům již výrobce přikročil na bezšroubovou montáž. Při takové alternativě nasadíte panel na stojan a máte hotovo. Fixace šrouby se nekoná. Pakliže ale šrouby dodány jsou, určitě je použijte. Dotahujte s citem. Napevno, ale ne hrubou silou. Šroubek není potřeba dorvat násilím. Samovolně se neuvolní a nevypadne. Stačí ho jen dotáhnout.

S průvodcem na obrazovce, s návodem v televizoru

Moderní televizory mají povětšinou textového, nebo lépe textovo-obrázkového průvodce, který novému majiteli zprostředkuje snadnější základní naladění a nastavení. V případě jakéhokoliv tápání útroby systémů (na vyžádání obsluhy) předloží elektronickou formu manuálu. Při větších obtížích vstupte na náš web – AVmania.cz, kde v testech televizorů často podrobně rozebíráme jednotlivé kroky instalace a věnujeme se i ladění, dokonce pokročilému ladění integrovaných satelitních tunerů. Jestliže nastane chvíle dramatu a nebudete si přeci jen vědět s čímkoliv rady, zkuste sepsat v klidu dotaz na diskuzní fórum AVmania.cz do příslušné sekce.

První dva snímky zachycují e-Manuál přímo v prostředí televizoru LG. Třetí fotka prezentuje často vídanou kontextovou nápovědu. Stačí jen číst.

Moderní televizory s moderním prostředím mají odlišné operační systémy. Pro jejich korektní chod není od věci tyto aktualizovat. Při prvotním nastavení výrazně doporučuji aktualizaci nechat proběhnout! Produkty mohou být u prodejce po delší čas, se starší verzí firmwarů, kdy byly v souvislosti s jejich chodem nalezeny různorodé chyby. Aktualizace by měla přispět k jejich odstranění. Zda následně ponecháte automatiku aktualizací aktivní, zůstává na vás. Řada pokročilých uživatelů ji vypne a následně po výzvě k ručnímu upgradu softwaru nejdříve v internetových vodách ověří zkušenosti ostatních majitelů. Teprve při jejich spokojenosti aktualizační proces ručně zavolá.

Aktualizace softwaru a případná obnova přepravního/továrního nastavení u televizoru LG.

Povýšení softwaru lze učinit skrze flešku, méně automatizovaným postupem. I ten nese však své výhody. Po aktualizaci není sem tam od věci udělat kompletní obnovu přepravního nastavení s následnou novou instalací, nastavením a laděním.