Jak jednoduše připojit sluchátka k televizi. Kdy se vyplatí kabel, kdy Bluetooth. A co když máte starší televizor

Najdeme více důvodů, proč k televizoru připojit sluchátka. Když chcete sledovat film či seriál v noci a nechcete rušit rodinu. Nebo máte rádi akční filmy a hlasitý zvuk, ale bydlíte v paneláku. Nebo už vám sluch neslouží jako dřív, špatně rozumíte slabému, nesrozumitelnému zvuku z TV a nechcete to řešit zesilováním.

Možnosti připojení sluchátek k televizoru:

Kabelem přes sluchátkový výstup

Bezdrátově přes Bluetooth v televizoru

Bezdrátově přes externí Bluetooth vysílač

Bezdrátově přes dedikovaná televizní sluchátka

Jednotlivá řešení mají své klady i zápory a liší se i cenově. Při výběru zvažujte cenu, nároky a požadavky. Ale také, kdo bude sluchátka používat.

Připojení kabelem přes sluchátkový výstup

Nejstarší, ale stále využívaná varianta je kabel. Sluchátka se připojují přes fyzický sluchátkový výstup – jack 3,5 mm. Základní výhodou je nízká cena a nulové zpoždění zvuku proti obrazu. Nevýhodou je kabel, který překáží.

Televizory některých značek už možnost připojit sluchátka kabelem postrádají, celkově jde ale i dnes o jednoduchou a dostupnou variantu. Zejména pokud máte malý pokoj a malý televizor ve vzdálenosti metr nebo dva. Pokud ne, není to nejkomfortnější metoda. Můžete ale využít sluchátka s delším kabelem (domácí mívají zpravidla tři metry), nebo připojit prodlužovací kabel.



Levná sluchátka Philips SHP2500 (470 Kč až 730 Kč ) jsou určená přímo pro sledování TV. Mají kabel o délce 6 metrů a otočný ovladač hlasitosti

Většina televizorů možnost připojit sluchátka stále podporuje, sluchátkový výstup u nich zpravidla najdete mezi konektory na zadní straně televizoru. V ideálním případně na boční straně, kde bývá přístupnější. Zejména levné televizory ale mohou mít sluchátkový výstup zcela vzadu mezi konektory a ještě třeba orientovaný dolů – což znamená mizernou přístupnost.

Když do sluchátkového výstupu připojíte sluchátka, televizor automaticky vypne reproduktor a přepne výstup zvuku. Je málo značek, které to nedělají – typicky Panasonic. Ten má výstupy sluchátek a reproduktorů nezávislé, hlasitost lze nastavit individuálně a připojená sluchátka reproduktory nevypnou. To se hodí třeba pro případ, kdy máte nedoslýchavého člena rodiny a zbytek slyší bez problémů.

Pohodlnější než kabel je použít u televizoru bezdrátové připojení sluchátek přes Bluetooth. Může tady být ale více variant, pokračujte na další části článku