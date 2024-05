Jak připojit více bezdrátových sluchátek k jednomu zařízení. Auracast v budoucnu nabídne podstatně víc

Bezdrátová sluchátka se stala v posledních letech naprostou samozřejmostí a díky obrovské nabídce různých variant, velikostí v různých cenách a kvalitě si může vybrat téměř každý. V jedné základní funkci však na „drátová“ sluchátka, tedy ty s kabelem, nemají. Když chcete k jednomu zdroji připojit dvoje sluchátka, tak stačí do sluchátkového výstupu připojit levný rozbočovač a hotovo. U bezdrátu to ale tak jednoduché není.

Hodně Bluetooth sluchátek má populární funkci Multipoint, která umožňuje současné připojení k dvěma zdrojům zvuku – například k notebooku a smartphonu. Ale obráceně, to tak snadné není. Připojení dvojice BT sluchátek k jednomu zařízení, je naprostou výjimkou. Nejlépe jsou na tom majitelé zařízení Samsung, neboť ty mají funkci zvanou Dual Audio.

Samsung Dual Audio funguje jednoduše. Stačí zapnout dvoje spárovaná sluchátka, v nastavení Bluetooth je rovnou uvidíte. Dle našich zkušeností připojení bývá stabilní a bezproblémové

Ale pozor, pouze některé smartphony Samsung mají Dual Audio, tedy současné připojení dvou BT sluchátek. Dual Audio mají modely Galaxy S8, Note 8 a novější, tablety Galaxy Tab S4 a novější, a samozřejmě také řady Flip a Fold. Systém Google jako takový nativní podporu připojení dvojice BT sluchátek nemá. Funkci Dual Audio nabízejí také televizory Samsung Smart TV od modelového roku 2022, předchozí to neměly. Podmínkou také je, aby sluchátka měla Bluetooth 5.0 a novější.

Máte-li iPhone, můžete možnost připojení dvojice sluchátek využít také. Bohužel funguje pouze s AirPody, Beatsy a Powerbeatsy.



Externí Bluetooth modul vyřeší především připojení bezdrátových k jakémukoliv televizoru. Některá zařízení umožňují připojit dvoje BT sluchátka současně

Pokud zmíněné modely nemáte, musíte jít cestou externího modulu, tj. je třeba využít další Bluetooth vysílač (dongle transmiter). Například 1Mii (ten se připojuje do sluchátkového 3,5m jack výstupu), případně Avantree C81 (USB-C). Existují BT zařízení s optickým digitálním vstupem (například už dlouho vyráběný MEE audio Connect TV), to lze připojit k prakticky jakémukoliv modernímu televizoru. Nejde však o vysloveně levné záležitosti a danou funkcionalitu musíte hledat.

Auracast má řešit vše

Dokážete si představit, že budete moci jednoduše svá BT sluchátka připojit v restauraci k TV a sledovat například fotbalový zápas či Formuli 1? Nebo televizoru připojit třeba troje sluchátka a večer si tak užít naplno akční film? A třeba v muzeu si v klidu poslechnout výklad k danému exponátu? Přesně to slibuje nová technologie Auracast. Jejím cílem je ale také mnohem lepší zážitek z audioobsahu ve veřejném prostoru.

Funkci Auracast přidala Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) v roce 2022 do nejnovějších specifikací standardu Bluetooth LE (Low Energy) Audio. Stejná specifikace zavedla kodek LC3, jež by měl ve srovnání aktuálním základním SBC kodekem přinést kvalitnější zvuk při nižších rychlostech přenosu dat. A zároveň díky vyšší energetické účinnosti se má prodloužit výdrž na jedno nabití.

SIG Bluetooth přirovnává technologii Auracast k přenosu rádiového signálu, kdy rádiový vysílač vysílá jeden signál, který může naladit libovolný počet přijímačů. Zjednodušeně řečeno, Auracast je funkce, která umožní k jednomu zdroji zvuku (TV, smartphone) připojit libovolný počet BT přijímačů (sluchátek či reproduktorů). Navíc – bezdrátových audiostreamů může být několik; typicky v muzeu si budete moci vybrat k poslechu jazyk, kterému rozumíte.



Takto má Auracast pracovat. Vysílač nabídne zvukové kanály a informace k nim. Vy si vyberete ten, který vás zajímá. Zdroj: Bluetooth.com

Využití Auracast míří i na výše zmíněné hospody. Například může zde být několik televizorů s různými sportovními přenosy a vy si vyberete, který budete sledovat a poslouchat. A že byste si neužili společnou atmosféru? Není nic jednoduššího, než si vzít jen jedno sluchátko, nastavit nižší hlasitost a společně pak nadávat rozhodčímu a těm nemehlům na trávníku.

Dalším příkladem je výlet vlakem, kdy vás několik může poslouchat jeden smarthone, třeba hudbu, nebo již zmíněné sportovní přenosy. A přitom nebudete nikoho rušit. Technologie má být ideální také pro všechny nedoslýchavé – v jakýchkoliv prostorách dostanou potřebné informace přímo do naslouchadla, například na letišti, či na přednášce.



Irituje vás mizerné ozvučení přednáškových sálů? Také to má Auracast vyřešit

Důležité je vědět, že Auracast teprve přichází. A jeho využití má navíc několik podmínek. Jak jsme si řekli výše, je součástí nového standardu LE Audio, který se teprve zavádí a má ho teprve pár sluchátek. Aby zařízení podporovalo Auracast, musí mít Bluetooth 5.2 nebo novější a podporovat i PBP (Public Broadcast Profile). Neplatí tedy předpoklad, že Bluetooth 5.2 automaticky znamená, že máte podporu Auracastu.

Auracast má být už součástí Androidu 13 a 14, jeho podporu mají dvě nejnovější generace čipů od Qualcommu. U TV podporu oznámil Samsung například u televizorů 8K Micro LED, k většímu rozšíření ale odhadem dojde až v roce 2026/27. A samozřejmě se začnou prodávat výše externí BT dongly a bezdrátová zařízení, které Auracast nabídnou. Což znamená snadný upgrade stávající TV bez nutnosti výměny.

Aktuálně podporuje technologii Auracast poměrně málo audioproduktů, systém se teprve zavádí. JBL oznámila, že na tuto technologii přechází a stávající JBL Connect, JBL Connect+, JBL PartyBoost a TWS už v nových JBL zařízeních nenajdete. Z nových sluchátek mají podporu například Sennheiser Momentum True Wireless 4, Philips Fidelio L4, Samsung Galaxy Buds 2 Pro a řada Bose Ultra.



Sluchátka Bose Ultra Open Earbuds využívají nový čip Qualcommu, a tak prostřednictvím upgrade firmwaru v budoucnu dostanou Auracast také

SIG Bluetooth předpokládá, že do roku 2027 na trhu více než tři miliardy zařízení podporujících technologii LE Audio, což přinese posun i v nabídce různých veřejných audiostreamů. Společnost předpokládá, že do roku 2030 se Auracast postupně rozšíří a na veřejných místech (zmíněná muzea, letiště, restaurace, atd.) se z této technologie stane běžná záležitost.

Pravdou je, že technologie se rychle vyvíjí a to, co před pár lety vůbec neexistovalo se stalo už běžnou záležitostí. Dá se očekávat, že s Auracast to bude stejné.