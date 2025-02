Jak se 3D prostorový zvuk Eclipsa Audio liší od Dolby Atmos. Proč ho Google i Samsung propagují, kdy a kde bude?

Společnosti Google a Samsung letos na CESu představily nový 3D audio formát Eclipsa Audio, který má konkurovat všudypřítomnému Dolby Atmos a méně rozšířenému DTS:X. Eclipsa Audio se poprvé objeví v televizorech a soundbarech Samsungu pro rok 2025, později ho najdeme i na dalších zařízeních. Je ale lepší než Dolby Atmos? A proč vlastně vznikl?

Předně je třeba říct, co je to 3D prostorový zvuk. Tradiční formáty prostorového zvuku přehrávají zvuk v rovině – před vámi, po vašich stranách a za vámi. 3D zvuk ale přidává prostor nad vámi. V domácím kině se 3D zvuk šíří obvykle tak, že se reproduktory hrají nahoru směrem ke stropu, který pak odráží zvuk zpět k vám – vytváří se tak efekt „výšky“. Ve velkých kinech s Dolby Atmos se odraz nevyužívá, ale reproduktory jsou reálně umístěné nad vámi na stropě a hrají směrem dolů. V domácích podmínkách lze stropní repro mít také, ale kvůli komplikovanější instalaci se moc nepoužívají.



V domácím prostředí se prostorový 3D zvuk šíří odrazem o strop.

Nyní se můžete setkat s dvěma 3D formáty – Dolby Atmos a DTX:X

Nicméně vytvoření „zvukové 3D bubliny“ není tak jednoduché. Potřebujete navíc 3D zvukovou stopu. A tu musí někdo vytvořit, uložit do nějakého formátu se všemi potřebnými informace, aby se pak nějakou formou zvuk k vám dostal. To znamená, že máte doma reproduktory kompatibilní s Dolby Atmos, díváte se na streamovací službu, která Atmos podporuje, a na film se zvukem, který byl speciálně smíchán pro Dolby Atmos.

Pro ty, kdo nechtějí platit

Háček je ale v tom, že Dolby Atmos podléhá placené licenci. To se nelíbí Samsungu, který každoročně prodává miliony AV zařízení a nechce platit poplatky spojené s licencováním Dolby technologií. Právě proto jeho televizory dlouhodobě nepodporují Dolby Vision a spoléhají na otevřenou alternativu HDR10+.

Eclipsa Audio je vlastně zvukovým ekvivalentem obrazového dynamického HDR formátu HDR10+. Ten na rozdíl od Dolby Vision a Dolby Atmos je otevřeným standardem, což znamená, že výrobci jej mohou implementovat zdarma, bez licenčních poplatků. Google navíc potvrdil, že Eclipsa Audio není vázán na HDR10+ nebo jiné specifické technologie. Zkrátka kdo chce, může ho použít. Aby v tom byl pořádek, bude nějaký proces certifikace, ale licence výrobce nebude stát nic.



Eclipsa Audio se objeví v televizorech a soundbarech Samsungu pro rok 2025

Obecně je Dolby Vision považován za lepší než HDR10+, nicméně jde spíše o produkčně orientovaný formát, kde společnost Dolby ručí za celý proces (a výsledek). V praxi spíše záleží spíše na masteringu, zjednodušeně, jak je film „vyrobený“. Co však určitě platí – v Dolby Vision se nabízí daleko více obsahu.

Přeneseně se dá tedy říct, že zvuk v Eclipsa Audio nemusí být tak špičkový nebo tak pohlcující jako Dolby Atmos, ale jde o způsob, jak mít prostorový 3D zvuku bez nutnosti platit za licenci.

Co je Eclipsa Audio?

Z technického hlediska se tento formát liší od Dolby Atmos tím, že není objektově orientovaný, ale kanálově. To znamená, že místo individuálních zvukových objektů, které jsou ve 3D prostoru umisťovány dynamicky, pracuje se směrovými zvukovými kanály. Umožňuje vytvářet prostorový zvuk s až 28 kanály, které jsou následně upraveny podle připojených reproduktorů nebo sluchátek, přičemž nemá chybět ani binaurální renderování pro mobilní aplikace.

Eclipsa Audio je „pouhým“ kontejnerem, stejně jako rivalové. Zatímco Dolby Atmos v sobě nese zvukové stopy s kompresí Dolby Digital Plus nebo Dolby TrueHD doplněné o prostorové informace, zde se počítá s tím, že samotný zvuk bude ve formátech AAC, Opus, FLAC nebo LPCM. Což je velmi důležité zase pro Google, který potřebuje „jednoduchý“ a bezplatný prostorový 3D formát pro YouTube.

Eclipsa Audio přidá potřebná metadata, která rozšíří počet kanálů ze standardních šesti (5.1) až na dvanáct (7.1.4). K tomu je možné přidat informace scénické. Tvůrci můžou namixovat dialogy, ruchy a hudbu podle vlastního kreativního záměru, uživatelé si pak budou moci vše upravit. Mohou upravit sílu efektů, ztišit hudbu, či zvýraznit dialogy.

Kde se Eclipsa Audio objeví

Jak už jsme řekli, tak Eclipsa Audio se poprvé objeví v televizorech a soundbarech Samsungu pro rok 2025. To by ale nemělo zůstat jedinou možností – Google plánuje oficiální podporu pro Android TV. Podle FlatpanelsHD se objeví v Google TV zařízeních značek jako Hisense, Sony, Philips a TCL, a to od Androidu 16, kde dostane podporu přímo na úrovni operačního systému.

Počítá se také s tím, že se podpora rozšíří i na mobilní zařízení a webové prohlížeče, což by mohlo znamenat širší adopci mezi výrobci a především běžnými uživateli. YouTube bude tento formát podporovat a na YouTube půjde nahrávat videa, která využívají formát Eclipsa Audio, tedy videa s prostorovým 3D zvukem. Právě YouTube by měl být velkou výhrou, protože sem kdokoli bude moci nahrát obsah, který podporuje Eclipsa Audio. Je trochu otázkou, kdo ho bude reálně vytvářet (a v jaké kvalitě), dá se však předpokládat, že si časem budete moci smartphonem nahrát video s prostorovým 3D zvukem. Nebudete potom ani muset přemýšlet, jaký vlastně formát prostorového zvuku používáte, váš mobil a posléze YouTube si tam dají třeba právě tento nový formát.

Google a Samsung také oznámily, že Eclipsa bude ještě letos přidána do projektu Android Open Source, což znamená, že by se měl dostat do každého telefonu s Androidem, který ještě může dostávat aktualizace. Zajímavostí je, že se do aliance AOMedia (Alliance for Open Media) přidala i legendární audio společnost THX. Ostatně na veletrhu CES 2025 byla šance se podívat na THX Genesis Trailer v novém formátu „Eclipsa“.

S novým formátem pracuje například i společnost Spatial9, která chce využít Eclipsa Audio ve spojení s technologií umělé inteligence k vylepšení stávajících stereofonních hudebních nahrávek. Což při rozumném využití může být přínosem. Ostatně na YouTube Spatial9 nabízí k poslechu několik hudebních nahrávek s Eclipsa Audio.

Má Eclipsa Audio šanci uspět?

Bezplatná dostupnost dává Eclipsa Audio velký potenciál. Na rozdíl od HDR, které vyžaduje kompatibilní obrazovku, si prostorový zvuk může vychutnat každý – třeba i ve sluchátkách. To otevírá možnosti nejen pro výrobce, ale i pro běžné uživatele, kteří mohou s 3D zvukem experimentovat a tvořit vlastní obsah.

Přesto ale absence licenčních poplatků nemusí stačit k úspěchu. Dolby Atmos je na trhu zavedený standard, který si vybudoval silnou pověst a stal se synonymem kvalitního prostorového zvuku. Výrobci ho často volí právě kvůli očekáváním zákazníků.

Otevřené standardy to nemají vždy snadné. Příkladem je HDR10+, který sice vznikl jako bezplatná alternativa k Dolby Vision, ale nikdy se neprosadil tak, jak jeho tvůrci doufali. V případě Eclipsa Audio ale může sehrát významnou roli YouTube, který zatím prostorový zvuk nenabízí.

Eclipsa Audio je zajímavým pokusem přinést bezplatný 3D zvuk široké veřejnosti. Klíčové ale bude, jak rychle se rozšíří kompatibilní obsah. Bez něj totiž i ten nejlepší formát zůstane jen nevyužitou technologií.