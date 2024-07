Jak se dělá The Wall? Spolu s dalšími TV Samsungu vzniká ve slovenské Galantě a viděli jsme to na vlastní oči

Při pátrání po původu televizorů Samsung vás nejspíš napadne nějaká korejská továrna. Ve skutečnosti ale drtivá většina těch, které si můžete koupit na evropském trhu vzniká jen pár kilometrů za hranicemi ve slovenské Galantě.

Samsung tady přitom nedělá jen nějaké finální skládání z v daleké cizině vyrobených komponent. Přímo si tu vyrábí několik běžných úhlopříček LCD panelů včetně jejich kompletace do hotových televizorů a navíc zde vzniká prémiová řada velkoplošných obrazovek The Wall poskládaných z jednotlivých malých panelů.

The Wall a hlavně jeho základní moduly se přitom na Slovensku vyrábí kompletně téměř od nuly, dováží se jen holé PCB desky z Jižní Korey a samostatné drobné microLED z Číny pro jednotlivé subpixely R, G a B.



The Wall už Samsung vyrábí několik let, nejdříve se MicroLED technologie byla pouze pro komerční využití. Díky modularitě je Samsung schopen vyrobit téměř libovolnou velikou plochu a lze ji i tvarovat

Slovenská Galanta je přitom jednou ze tří továren na celém světě, které umí vyrobit The Wall. Další je v mexické Tijuaně, kde obsluhuje americký kontinent, a ve Vietnamu v Ho Či Minově městě, která zase vyrábí pro Asii a Střední východ. Ta Vietnamská ale přece jen vyrábí něco pro celý svět. Unikátní microLED TV Samsungu, které roky obdivujeme na výstavách, totiž mají ještě jemnější strukturu MicroLED na svých menších modulech než na běžné The Wall.

Obrazovky využívající microLED se mohou chlubit stejným nekonečným kontrastem a živými barvami jako OLED, na rozdíl od nich ale nabídnou výrazně vyšší životnost sto tisíc hodin bez vypalování a celoplošný jas až 2000 nitů. Nevýhodou je složitost výroby a tak i cena.



Ve slovenské Galantě se vyrábí také všechny OLED televizory, včetně excelentního OLEDu S95D

Moduly, pitch, kabinety a all-in-one panely

V případě The Wall se nemluví o rozlišení a úhlopříčce, oboje se totiž může měnit v závislosti na požadavcích zákazníka. Různé varianty základních modulů The Wall, které vždy mají velikost 20,1 × 15,1 cm, tedy zhruba A5, se liší především rozestupem samotných pixelů.

Rozestup, označovaný jako pitch, existuje pro The Wall ve třech velikostech 1,68 mm, 1,26 mm a 0,84 mm. V Galantě zvládnou vyrobit i jemné 0,84mm moduly, které vám dají na 145,6" úhlopříčce běžného poměru 16:9 celkové 4K rozlišení. Dvakrát větší pitch 1,68 mm na stejné úhlopříčce poskytne jen FullHD rozlišení. Jednotlivé moduly The Wall jsou tedy vždy stejně veliké bez ohledu na výslednou úhlopříčku či tvar celé plochy a liší se jen rozestupem pixelů.

Tyto moduly se potom skládají do 36" kabinetů (4×3 moduly) s poměrem 16:9. Na zakázku navrhované The Wall nestandardních rozměrů a poměrů stran, třeba několik metrů dlouhé reklamní plochy, se skládají právě z těchto kabinetů. Můžete z nich poskládat i tradiční poměr 16:9, ale jde víc o monitor vyžadující pokročilou obsluhu, než samostatný televizor.



Velmi zjednodušený proces výroby MicroLED televizorů, jak ho předváděl Samsung na CESu 2024. Ve skutečnosti je daleko delší a netrvá 5 minut, než je MicroLED panel hotový

Pro tradiční poměr stran s vestavěnými reproduktory, běžnými konektory a ovládáním jako na chytrém televizoru Samsung slouží tzv. IAB panely v úhlopříčkách 78,2" (4×12 modulů) nebo 62,3" (4×9 modulů). Funkční televizor pak tvoří rám s úhlopříčkou 145,6" (čtyři větší panely) nebo 109,2" (tři menší panely), do kterého se vedle sebe magnety nacvaknou buď čtyři větší nebo tři menší IAB panely. Tyto All-in-One produkty, které můžete po relativně rychlé instalaci v řádu dvou hodin rovnou používat samostatně jako televizor, se potom prodávají i koncovým zákazníkům. Rozhodně ale nejde o nějak levnou záležitost. 146" 4K The Wall v tomto provedení stojí 240 000 Eur, tedy zhruba šest miliónů korun. I v České republice ale existují individuální zákazníci, kteří si jej pořídili.

Od diody po panel

Všechny varianty The Wall tedy používají jako základní stavební jednotku modul. V Galantě si sami vyrábějí tyto moduly, ale musíte za nimi do čisté zóny, tedy jen v ochranném oděvu, roušce a rukavicích. Tato povinnost se nevyhnula ani naší exkurzní skupině, ale díky tomu jsem ale přímo viděl, jak pracný a pečlivý celý proces výroby modulů je. Jeden modul přitom trvá vyrobit od 4 do 9 hodin podle jeho velikosti rozestupu. Samozřejmě čím jemnější rozestup, tím více diod je třeba osadit a zkontrolovat.



Samsung na CESu 2024 ukazoval pod mikroskopem velikost jednotlivých bodů

V mnoha krocích výroby se neustále kontrolují osazené diody pro jednotlivé barevné subpixely a dokonce ty chybné umí Samsung jednotlivě laserem odpájet a opravit. Viděli jsme celý proces výroby, a byť nám jej detailně popsali a viděli jsme osazování i kontrolu diod, bohužel nesmíme psát všechny podrobnosti.

Zatímco výroba modulů jede nepřetržitě, samotná montáž do kabinetů nebo all-in-one panelů může jet běžným tempem. Není totiž už tak časově náročná a jde spíše o skládání, lepení a kalibraci výsledného panelu. Až jsou tedy všechny moduly pro konkrétní zakázku vyrobené, přejdou do místnosti pro montáž. Jednotlivé moduly se lepí společně do kabinetů. Kvůli lepení nelze později ladit umístění sousedních modulů, lze jen vyladit výšku panelu, aby na sebe plynule navazovaly. Podobně se i ladí barevná podoba sousedních panelů, abyste okem nezaznamenali různé barvy dílčích modulů.



Životnost MicroLED TV samung uvádí 70 000 hodin. To představuje proti 30 000 hodinám, které LG udává u svých OLED panelů, více než dvojnásobnou dobu

Díky jednotlivým menším modulům jsou i obří plochy The Wall snadno transportovatelné a 146" obrazovku vynesete postupně klidně i po točitém schodišti. Finální montáž u zákazníka zajistí certifikovaní partneři, televizor The Wall All-in-One je jednodušší na montáž, ale zdaleka to není jen o vybalení z krabice, takže i tam se vám do pořizovací ceny jistě vejde i zkušený tým pro samotnou instalaci.

Vysoká cena je vidět

Když jsme mohli projít celou výrobou The Wall, vysoká pořizovací cena začala dávat přece jen smysl. Zatímco za jeden den se v Galantě v sezóně smontují desítky tisíc televizorů a jeden televizor padá z výrobní linky pro konkrétní model rovnou na paletu klidně každých osm sekund, v případě The Wall se za stejnou dobu stihne jen pár desítek kusů. Tradiční televizory sice stále mají podíl ruční výroby, ale roboti pomáhají u každého modelu a zejména v případě těch nejlevnějších masově vyráběných modelů se počítá s brzkou plnou automatizací od propojení panelu a řídící desky po naložení hotové krabice se vším příslušenstvím na paletu.

Zatímco u televizorů probíhá plná výstupní kontrola vybíráním pár kusů z výroby, v případě The Wall se pečlivě kontroluje každý kabinet, každý modul, každá jednotlivá microLED.



MicroLED televizor ve své finální podobě

Pokud tedy doufáte, že obrazovky microLED za chvíli zlevní a budou dostupné i pro běžné zákazníky jako zajímavá alternativa vůči OLED a LCD televizorům, nevypadá to zatím moc dobře. Výroba modulů obrazovky je extrémně náročná a každá část obsahuje velké množství součástek. Samozřejmě je skvělé, že tak složitá výroba běží v nám blízkém Slovensku, kde se na ni můžeme v rámci exkurze občas podívat, ale doma si The Wall na stěnu nejspíš nepověsíte.