Jak snížit spotřebu televizoru, aneb OLED Sony XR-55A83J opět v akci

Obecně lze namítnout, že šetřit jde vždy jen do určitého okamžiku. Překročení hranice může znamenat pomalejší, či rychlejší cestu k destrukci. Pokud hovoříme o člověku, tak destrukci člověka, tedy zdraví, jestliže o technice, tak o jejím teoretickém poškození.

Když popisuji teoretickou destrukci, mám konkrétně u OLED na mysli poškození panelu. Jak asi mnozí z Vás ví, některé OLED televizory po vypnutí do pohotovostního režimu aktivují proceduru regenerace panelu, který takto udržují v co nejvyšší kondici. Proto, jak většina výrobců OLEDů uvádí, není vhodné stroj vypínat zcela. Panel by takto neměl mít problém s úplným a nevratným vypálením obrazu.

Měření pro radost a povšechnou informaci

U OLED Sony XR-55A83J jsem za pomoci orientačního měření zkoušel, kde lze případně omezit spotřebu elektřiny. Upozorňuji dramaticky laděné diskutéry, že nevlastním certifikovaný měřák. Hrubé měření se dělo skrze chytrou zásuvku. Nejde mně o precizní přesný výstup, nýbrž orientační zjištění. Zásadou je logická úvaha ve stylu... co nepotřebuji, vypnu.

Samozřejmě obdobné závěry se budou vztahovat i na další zařízení jen s rozdílným výsledkem. Kromě spotřeby jsem se chtěl podívat také na případnou aktivitu zařízení, právě spojenou s vypnutím do pohotovostního režimu. Jak sám návod u TV Sony uvádí, vlivem typicky načítání EPG/Guide (Elektronického programového průvodce), které lze nechat aktivní pro pohotovostní režim, dosáhne na určitou chvíli spotřeba v klidovém stavu až něco pod 30 W. No, to není zrovna málo.

Červeně označená část umožňuje deaktivovat aktualizace programového průvodce.

Kontrolou jsem zjistil, že se skutečně Sony dokonce i několikráte „za noc“ probere a uzme cosi pod 30 W. Takže… kdo z Vás nepoužívá tunerovou výbavu, anebo netouží po předběžném načítání informací do EPG, klidně v menu automatiku potlačí. Určitě ale nejde o stavy, kdy stroj pracuje po celou dobu standby. Jednou lze psát o pár minutách, jindy o pár desítkách minut. Přesto. Proč pojede, když ho nepotřebuji?

Spotřeba v pohotovostním režimu šla několikrát za noc až k 30 W.

Stejně tak lze umrtvit hledání automatických aktualizací. Aktualizace na televizích s operačním systémem, jinak napsáno na Smart TV, jsou ale důležité. Nic Vám však nebrání aktualizační proceduru zavolat ručně a prověřit dostupnost nového softwaru.

Shodně umíte vyřadit ze hry automatickou kontrolu nových stanic. U využívaného satelitního tuneru bych přeci jen tento proces ponechal aktivní. Satelitní ladění s hledáním stanic a případnou změnou parametrů pro transpondéry někdy není činností na chvilku a pro mnohého se nejedná o jednoduchou záležitost. Automatika zařídí všechno za neznalého. Navíc přeci jen nepatří, alespoň dle mého orientačního měření, ke žroutům. Proč mít zapnutou Wi-Fi, když bezdrátovou síť v TV nepoužíváte? Internet řešíte skrze kabelové připojení. Nevyužíváte mikrofon na televizoru k naslouchání povelů? Proč bude zapnutý?

U integrovaného satelitního tuneru ponechávám aktualizace stanic aktivní.

Jedna z vlastností dává do vínku OLEDům precizní práci se svícením. A tak si nelze nevšimnout, jak se spotřeba mění u klasického vysílání a běžného obrazového profilu a zcela odlišná (vyšší) bude u Dolby Vision se svícením naplno. Ano, máte pravdu. Záleží i na sledovaném pořadu. Jinou spotřebu naměříte u sportů na sněhu, kdy všudypřítomná bílá doslova září a jinou u potemnělého kriminálního dramatu. Nicméně při večerním sledováním po tmě ne vždy musíte mít jas vysoko „vytažený“.

Sám šetřím oči, a tak kromě aktivního světelného čidla si ještě reguluji obrazové parametry blízké svítivosti. Převážně zmíněný jas. A když šetřím oči, zároveň šetřím elektřinu. Když vše převedu na řeč přibližných čísel, pak z okamžité spotřeby lehce pod 90 W skočím klidně někde k 65 W. Ale příznivci extrémismu v podobě profilu „Živý“ sem tam vyšplhají až přes 180 W.

Nastavení světelného čidla u TV Sony (druhý obrázek) se skládá z několika předvoleb.

V nastavení jsem objevil spořič obrazovky. Tento nepoužívám. Jednoduše ve dvou krocích potlačíte svítivost panelu, avšak obraz se mně následně subjektivně jeví více jednotvárný, neživý, nepestrý. Ruční úprava a nastavení jednotlivých parametrů přináší výsledek, z mého pohledu, zajímavější.

Spořič energie rychle umravní svítivost, z druhé strany v mých očích snižuje obrazovou krásu.

Fakta z manuálu

Návod Sony pro A83J uvádí spotřebu pro 55“ verzi a režim obrazu Standardní 122 W. Roční pak při čtyřech hodinách provozu denně odhaduje na 169 kWh. Pohotovostní režim užere 0,5 W, na 27 W vyskočí v režimu aktualizace softwaru/EPG. Tato čísla vrhnou pětapadesátku do energetické třídy „B“. Jestliže se mrknu na mnou naměřené hodnoty a poměřím s provozem, který po většinu týdne je nad čtyři hodiny denně, tak zjišťuji, že se i přes vyšší konzumaci než výrobcem udávanou, dostanu výrazně pod jím uváděných 169 kWh. Alespoň prozatím :-)