Proč i drahá bezdrátová sluchátka někdy hrají špatně? Pohlídejte si kodeky

Co je to vlastně kodek?

Kodek určuje způsob přenosu bezdrátového signálu ze zdrojového zařízení do sluchátek. Převádí digitální zvukové informace do určitého formátu a zpět. Je to softwarový algoritmus, který komprimuje a dekomprimuje audio data, aby se dosáhlo kompromisu mezi co nejvyšší kvalitou zvuku, nejnižší latencí a spotřebou energie.