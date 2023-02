Dojíždíte do práce v městskou dopravou, jdete si zaběhat, či zacvičit do posilovny? V těchto podmínkách vás asi jemné nuance hudby příliš nezajímají a pro tyto situace jsou Bluetooth sluchátka ideální.

Vyberte si velikost a variantu

U bezdrátových sluchátek máte na výběr z těchto variant:

Malá sluchátka do uší úplně bez kabelu (zcela bezdrátová/True Wireless/TWS)

Malá sluchátka do uší s propojovacím kabelem

Otevření náhlavní sluchátka na uši (on-ear)

Uzavřená náhlavní sluchátka na uši (on-ear)

Uzavřená náhlavní sluchátka okolo uší (over-ear)

Malá sluchátka do uší jsou ideální pro lidi, kteří chtějí něco velmi skladného, ale přesto chtějí poslouchat hudbu. Na výběr jsou dvě různé konstrukce:

Otevřená sluchátka, tzv. pecky

Uzavřená sluchátka, tzv. špunty

Pecky se nezatlačují do ucha. Sluchátka se vlastně jen zaháknou do ušního boltce a drží vlastní vahou. V uchu netlačí, je to pohodlnější. Tato sluchátka jsou ale méně stabilní, tak se moc nehodí na sport. Důležitou vlastností je téměř nulová izolace okolních ruchů. Pokud chcete vždy slyšet okolí, tento model je pro vás ten pravý.

Špunty mají zpravidla silikonový nástavec, kterým se zatlačí do zvukovodu. Ke špuntům se dodává několik nástavců různých velikostí, z nichž si vyberete ty nejvhodnější. Ovšem „strkat si něco přímo do ucha“ nemusí být každému příjemné. Kladem této konstrukce bývá vyšší stabilita v uchu a pasivní izolace okolních ruchů. K tomu se někdy přidává i funkce pro aktivní potlačení hluku (ANC).

Nejoblíbenější malá sluchátka do uší

Malá sluchátka do uší True Wireless, tj. zcela bezdrátová nemají žádné fyzické propojení. Jsou to dva kousky, které si vložíte do uší. Po použití se ukládají do pouzdra, ve kterém se i dobíjejí. Veškerá elektronika je vždy ve sluchátku, což může znamenat větší rozměry.

Malá sluchátka do uší s propojovacím kabelem mají fyzicky kabelem propojené obě strany, kabel je vedený zpravidla za krkem. Baterie a elektronika jsou umístěné v modulech na kabelu, tudíž samotná sluchátka v uších mohou být velmi lehká. Výhodou může být, že po vyjmutí z uší sluchátka zůstanou viset na kabelu kolem krku. Tyto modely nemají dobíjecí pouzdro.

V další části článku popíšeme vlastnosti větších sluchátek, která leží na uších nebo je dokonce překrývají