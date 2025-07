Bezdrátová sluchátka, to nejsou jen populární a módní kapesní modely True Wireless. Například pro cestování jsou vhodnější velké modely s aktivním potlačením hluku. Poradíme, jaké máte možnosti a na co si dát pozor.



Pokračování 3 / 10 Velká sluchátka a jejich vlastnosti Otevřená náhlavní sluchátka na uši (on-ear) mají hlavový most a mušle sluchátek leží přímo na uších. Tlumení okolních zvuků je zpravidla zcela minimální. Tyto modely jsou ideální pro ty, kdo nemají rádi izolaci od okolí a chtějí kromě hudby stále slyšet, co se kolem nich děje. Uzavřená náhlavní sluchátka na uši (on-ear) rovněž využívají hlavový most, přičemž mušle s náušníky dosedají přímo na uši. Uzavřená konstrukce už ale poskytuje alespoň základní útlum okolních zvuků, některé modely nabízejí i aktivní potlačení hluku (ANC). On-ear sluchátka bývají lehká a kompaktní, což oceníte zejména v létě – uši se v nich tolik nepotí.

Příklad uzavřených náhlavních sluchátek typu on-ear. Jejich menší mušle leží přímo na uchu Uzavřená náhlavní sluchátka okolo uší (over-ear) mají hlavový most, velké mušle a náušníky, které obepínají celé uši. Kombinace uzavřené konstrukce a větších rozměrů zajišťuje velmi dobré tlumení okolních zvuků. Prémiové modely navíc téměř vždy disponují aktivním potlačením hluku (ANC). Over-ear sluchátka mají zpravidla robustní konstrukci a vyšší hmotnost. Nevýhodou může být vyšší teplota uvnitř mušlí – v letním horku se uši rychleji potí. Nejoblíbenější velká sluchátka Marshall Major IV Bluetooth nabízí 22 obchodů za ceny od 1 674 Kč Porovnat ceny Sony WH-CH520 nabízí 65 obchodů za ceny od 749 Kč Porovnat ceny Sony WH-CH720N nabízí 53 obchodů za ceny od 1 870 Kč Porovnat ceny JBL Tune 520BT nabízí 67 obchodů za ceny od 802 Kč Porovnat ceny JBL Tune 720BT nabízí 36 obchodů za ceny od 1 229 Kč Porovnat ceny Další oblíbená velká sluchátka Pokud nosíte brýle, doporučujeme si sluchátka typu over-ear před nákupem vyzkoušet. Postranice brýlí totiž mohou kolidovat s náušníky a způsobovat nepříjemný tlak. Ujistěte se, že vám budou sluchátka pohodlná i při delším poslechu. Sluchátka s hlavovým mostem jsou větší než špuntová, proto bývají často skládací. Díky větším rozměrům nabízejí také výrazně delší výdrž na jedno nabití – běžně 20 hodin a více. Zároveň poskytují vyšší komfort při několikahodinovém poslechu. Mnoho modelů umožňuje i připojení odnímatelného kabelu a fyzické propojení se zdrojem zvuku. To oceníte při vybití baterie nebo třeba v letadle, kde nelze používat Bluetooth. Výhodné je to i pro hráče – kabelové spojení eliminuje zpoždění (tzv. input lag). U špičkových modelů kabel často zajistí i kvalitnější přenos zvuku, navíc stále více výrobců podporuje přímé digitální propojení přes USB-C. Pokud vám to rozpočet dovolí, je velmi praktické mít dvoje sluchátka: Velká náhlavní (s aktivním potlačením hluku) pro delší cesty, pohodlí a klidný poslech doma nebo v kanceláři

(s aktivním potlačením hluku) pro delší cesty, pohodlí a klidný poslech doma nebo v kanceláři Malá True Wireless pro sport, krátké cesty nebo horké letní dny V další části se budeme podrobněji věnovat ceně a tomu, co u sluchátek dostanete v různých cenových kategoriích

Jakou značku a kolik to bude stát? Zázraky se nedějí – levná sluchátka mají zpravidla horší zvuk než ta dražší. Kvalitní čip, dobrá baterie, spolehlivá elektronika nebo prémiové materiály něco stojí – a právě v těchto oblastech se jednotlivé modely výrazně liší. Přemýšlejte tedy, kolik chcete utratit, ale mějte na paměti, že nejlevnější bezdrátová sluchátka na trhu často šetří na každém detailu. U levnějších modelů se setkáte s méně kvalitním plastem, kratší výdrží baterie, nepohodlnými náušníky nebo horším držením v uších. Pro základní orientaci platí: Levná třída – do 1 000 Kč.

Ekonomická třída – 1 000 až 2 000 Kč.

Střední a vyšší třída – 2 000 až 4 000 Kč.

Prémiová třída, od 4 000 výše. Sluchátka pro náročné, nové špičkové modely. Zvolíte-li sluchátka od renomovaného výrobce s vlastním vývojem, je díky silné konkurenci pravděpodobnější, že budete spokojeni. I když se mezi levnými neznačkovými modely dá občas dobře vybrat, riziko špatné koupě je tu vyšší. Je proto lepší dát přednost značce, které důvěřujete. Výrobci s dlouhou tradicí, více modelovými řadami a zkušenostmi s vývojem zvuku zpravidla nabídnou kvalitní produkt i v nižší cenové kategorii – s lepším zvukem i delší životností. 22 nejlepších bezdrátových Bluetooth sluchátek. Od nejlevnějších za pár stovek až k Apple AirPods Max Pamatujte: dostanete to, za co zaplatíte. Sluchátka za tisícovku mohou znít překvapivě dobře, ale nebude to stejné jako u modelu za tři tisíce. Dražší sluchátka přinášejí více dynamiky, detailů a jemností, které u levnějších modelů neuslyšíte. Věřte, že „hodně basů" ještě neznamená dobrý zvuk. Obecně platí, že dražší sluchátka jsou vyrobena z kvalitnějších materiálů, mají přesnější měniče a lepší zpracování – to vše přispívá k vyšší kvalitě zvuku. Na druhou stranu, sluchátka za pět tisíc nehrají pětkrát lépe než ta za tisíc. Připlácíte si nejen za zvuk, ale i za pohodlí, odolnost, funkce jako aktivní potlačení hluku (ANC) nebo delší výdrž baterie. Vyšší modely často nabízejí také aplikaci pro přizpůsobení funkcí a ovládání. Pokud koupíte příliš levný model, který nesplní vaše očekávání, jen zbytečně vyhodíte peníze. Vyplatí se proto hledat rozumný poměr mezi cenou a kvalitou – a zároveň dát přednost prověřené značce. Vybrali jsme nejlepší sluchátka True Wireless. Jsou malá, úplně bez drátů a levnější než dřív Velmi doporučujeme podívat se na starší modely. Po roce či dvou sice morálně zastarají, ale technicky i zvukově bývají stále výrazně lepší než stejně drahé nové modely nižší třídy. Často tak pořídíte výborná sluchátka za polovinu původní ceny – nebo i méně. U bezdrátových sluchátek je důležitá výdrž na jedno nabití baterie. Tomuto parametru se věnujeme v další části článku

Pokračování 5 / 10 Výdrž na baterii Výdrž baterie je u bezdrátových sluchátek klíčovým parametrem – a nelze ji nijak ovlivnit jinak než správným výběrem při nákupu. Výrobci obvykle udávají výdrž v hodinách přehrávání hudby na jedno nabití. U sluchátek typu True Wireless (TWS) se navíc započítává i kapacita dobíjecího pouzdra. Pozor: udávaná výdrž obvykle platí při přehrávání hudby na 50 % hlasitosti. Při telefonování bývá výdrž nižší – někteří výrobci proto uvádějí samostatný údaj i pro hovory. U modelů s aktivním potlačením hluku (ANC) dávejte pozor, zda je udávaný čas s ANC zapnutým, nebo vypnutým. Méně známí výrobci často se u sluchátek s ANC chlubí totiž časem s vypnutým (!!!) ANC. Rozdíl bývá i několik desítek hodin u velkých modelů a vy máte mylný pocit, že výdrž bude lepší, než u prémiových, značkových sluchátek – nebude. U sluchátek TWS doporučujeme minimálně 4 hodiny na jedno nabití, u velkých modelů se hodnoty běžně pohybují od 20 hodin výše. Lepší TWS modely zvládnou 6 až 8 hodin. Pořídit se dají větší náhlavní prémiová sluchátka s výdrží několik desítek hodin (50 a více) – většinou jde ale o hodnoty s vypnutým ANC. Taková sluchátka pak budete nabíjet jednou/dvakrát za měsíc.

Velké náhlavní modely mohou překvapit obrovskou výdrží. Například bezdrátová sluchátka Audio-Technica ATH-M20xBT mají výdrž na jedno nabití 60 hodin. Nechybí ani odnímatelný 1,2m kabel s konektorem Jack 3,5mm Výdrž pouzdra u TWS modelů Sluchátka True Wireless mají kvůli svým rozměrům menší baterie, ale jejich pouzdro obvykle obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Po vložení sluchátek do pouzdra se tak automaticky dobíjejí. Kapacita pouzdra se může výrazně lišit: Některá zvládnou sluchátka plně dobít jen jednou, jiná třeba desetkrát. Obvykle pouzdra zvládají tři, čtyři plná dobití.

S vyšší kapacitou ale zpravidla roste i velikost pouzdra – je méně skladné a těžší do kapsy. Většina nových modelů se nabíjí přes konektor USB-C. Pokud mají sluchátka ještě microUSB, jde výhradně o starší model. Vybrané TWS modely podporují také bezdrátové nabíjení pomocí Qi podložky – hodí se, pokud už takovou používáte např. pro telefon. Při výběru sluchátek se zaměřte také na jejich ovládání a zvažte, které funkce budete používat

Pokračování 6 / 10 Ovládání a funkce Bezdrátová sluchátka se nejčastěji ovládají buď dotykovými gesty, nebo pomocí mechanických tlačítek. Občas se můžete setkat s kombinací, kdy základ ovládáte doteky a dvě, tři pokročilé funkce tlačítky. Dotykové ovládání Dotykové ovládání je moderní a běžné zejména u sluchátek typu True Wireless. Ne každému ale musí vyhovovat – zejména při sportu může být nepřesné. Někdy se gesto nespustí vůbec, jindy si skladbu přepnete náhodně jen tím, že si upravíte polohu sluchátka v uchu. U některých lepších modelů lze proto dotykové ovládání v nastavení zcela vypnout. Mechanická tlačítka Fyzická tlačítka se dají snadno nahmatat a bývají častější u velkých náhlavních sluchátek, kde umožňují přesnější ovládání bez omylů. Naopak u TWS modelů může být stisk tlačítka nepříjemný – tlačí se totiž proti uchu. Mikrofony a telefonování Každá bezdrátová sluchátka mají vestavěný mikrofon pro telefonní hovory. Základní modely mají jen jeden mikrofon – přenos hlasu bývá slabší a více rušený okolím.

mají jen jeden mikrofon – přenos hlasu bývá slabší a více rušený okolím. Lepší a dražší modely mají více mikrofonů, čistší snímání hlasu a umí aktivně potlačit hluk okolí .

mají více mikrofonů, čistší snímání hlasu a umí . Profesionální nebo kancelářské modely mívají i výklopný mikrofon. Takové mikrofony často umožňují automatické přijetí hovoru vyklopením a jeho ukončení zaklopením.

Náhlavní sluchátka Jabra Evolve2 75 mají výklopný mikrofon,

aktivní potlačení hluku a možnosti připojení k PC přímo přes USB. Přečtěte si náš test U velkých náhlavních sluchátek preferujte takové modely, které mají možnost připojení odnímatelným kabelem s klasickým konektorem jack 3,5 mm. Některá sluchátka mají také možnost propojení s PC/notebookem přes USB nejen pro nabíjení, ale také pro přenos zvuku.

Některé levnější modely jsou zaměřené vysloveně na styl a vypadají jako módní doplněk.

Barva by ale při výběru sluchátek měla být jedno z posledních hledisek Bezdrátová sluchátka, zejména TWS modely, mohou nabídnout i řadu užitečných funkcí navíc. Mezi nejpraktičtější patří: Aktivní potlačení hluku (ANC): elektronicky snižuje hluk okolí – ideální do MHD, kanceláře nebo letadla.

elektronicky snižuje hluk okolí – ideální do MHD, kanceláře nebo letadla. Voděodolnost: ochrana proti dešti a potu, vhodná zejména pro sportovní využití.

ochrana proti dešti a potu, vhodná zejména pro sportovní využití. Senzor vyjmutí z ucha: při vytažení sluchátka z ucha se automaticky pozastaví přehrávání hudby.

při vytažení sluchátka z ucha se automaticky pozastaví přehrávání hudby. Podpora hlasových asistentů: možnost ovládat telefon hlasem (např. Google Assistant, Siri, Alexa). Volte funkce, které jsou pro vás důležité. Když nemáte v úmyslu používat sluchátka ve sprše a při sportu, nehledejte ty s nejlepší voděodolností. Zaměřte se raději na kvalitu zvuku, pohodlí a výdrž. Design není všechno Některé levnější modely se snaží zaujmout hlavně vzhledem – působí jako módní doplněk. Výrazné barvy, lesklé povrchy nebo netradiční tvary však často maskují horší technické provedení. Design samozřejmě hraje roli, ale při výběru by měl být až na druhém místě – důležitější jsou ergonomie, materiály a výdrž. Jednou z nejzajímavějších vlastností bezdrátových sluchátek je aktivní potlačení hluku okolí. Měli byste ho chtít?

Pokračování 7 / 10 Aktivní potlačení hluku se vyplatí Funkce aktivního potlačení okolního hluku (ANC, z anglického Active Noise Cancelling) byla dříve výsadou prémiových sluchátek. Dnes ji ale najdete i v cenově dostupnějších modelech – i když v nižší účinnosti. ANC sluchátka snižují úroveň okolního hluku tím, že pomocí vestavěných mikrofonů snímají zvuky z okolí a současně je v reálném čase reprodukují ve fázi obrácené. Výsledkem je částečné až výrazné vyrušení rušivých zvuků – jako je hluk ulice, motor vlaku, autobus nebo klimatizace. Jaký to má přínos? Chrání sluch : díky snížení okolního hluku nemusíte zesilovat hudbu, abyste ho přehlušili.

: díky snížení okolního hluku nemusíte zesilovat hudbu, abyste ho přehlušili. Zvyšuje pohodlí : zejména při cestování nebo práci v hlučnějším prostředí.

: zejména při cestování nebo práci v hlučnějším prostředí. Snižuje únavu: hluk je psychicky vyčerpávající – ANC pomůže i při dlouhém letu nebo dojíždění.

Sluchátka s ANC snímají venkovní zvuk mikrofony a pak ho v obrácené fázi reprodukují.

Ve výsledku tak bude okolní hluk nižší než bez aktivního potlačení hluku ANC funguje lépe u velkých sluchátek Účinnost ANC závisí na konstrukci sluchátek, protože zvuk se k nám přenáší nejen přímo sluchovodem, ale i okolím ucha – zejména nízké frekvence a pouliční hluk: Náhlavní (over-ear) modely poskytují nejlepší výsledek – díky uzavření celého ucha už fyzicky tlumí okolní hluk a ANC účinek dále zvyšují, zejména u nízkých frekvencí .

modely poskytují nejlepší výsledek – díky uzavření celého ucha už fyzicky tlumí okolní hluk a ANC účinek dále zvyšují, zejména u . True Wireless špunty s ANC mají kompaktní konstrukci, a i když účinné, tlumí méně – jejich možnosti jsou omezené objemem a rozmístěním mikrofonů. I tak ale platí, že i slabší ANC může zcela změnit komfort při poslechu v dopravě nebo kanceláři. Proč byste měli chtít sluchátka s aktivním potlačením hluku. A jak vlastně ANC funguje Nepotřebujete slyšet všechno – nebo ano? Sluchátka s ANC dnes už standardně nabízejí takzvaný příposlech okolí (ambient mode). Ten naopak zesílí okolní zvuky – například lidský hlas, dopravní hlášení nebo vaše okolí v kanceláři. Můžete tak komunikovat bez nutnosti sluchátka sundávat. Pokročilé funkce ANC ve vyšších třídách Lepší a prémiová sluchátka často nabízejí nastavení úrovně ANC i příposlechu. Kromě manuální volby mohou mít i automatické režimy: Reakce na vaši aktivitu – sluchátka poznají, zda jdete pěšky, sedíte, běžíte nebo jedete v dopravě a tomu přizpůsobí chování ANC.

– sluchátka poznají, zda jdete pěšky, sedíte, běžíte nebo jedete v dopravě a tomu přizpůsobí chování ANC. Reakce na hlas – při detekci vaší řeči se automaticky pozastaví hudba , zapne se příposlech okolí a ANC se dočasně vypne. Jakmile domluvíte, ANC se zapne a přehrávání pokračuje.

– při detekci vaší řeči se automaticky , zapne se příposlech okolí a ANC se dočasně vypne. Jakmile domluvíte, ANC se zapne a přehrávání pokračuje. Geolokační režimy – u některých modelů můžete na mapě nastavit, jak se mají chovat například v kanceláři, doma nebo ve vlaku.

Ukázka podrobného nastavení ANC pro různé situace pomocí ovládací aplikace v telefonu. Pro různé situace si můžete vybrat úroveň příposlechu. Zajímavá je i funkce, která propustí jen frekvence lidského hlasu Pokud často cestujete, pracujete v open space nebo si chcete poslech užít bez rušení okolím, ANC je funkce, kterou byste si měli připlatit. Ušetří vám nejen sluch, ale i nervy. A teď k tomu nejdůležitějšímu: kvalitě zvuku.

Pokračování 8 / 10 Kvalita zvuku, hovorů a kodeky Nakonec to nejpodstatnější – jak sluchátka znějí. Dobrá bezdrátová sluchátka by měla mít vyvážený, čistý a přirozený zvuk. Basy by neměly chybět, ale nesmí přebíjet středy, kde se nachází lidský hlas. Kromě přehrávání známých skladeb se proto doporučuje vyzkoušet i čistý mluvený projev – podcast nebo mluvené slovo bez hudby. Rostoucí popularita podcastů naštěstí přiměla největší výrobce, aby si dali pozor na dříve časté nepřirozené zvýraznění basů. Bohužel především levnější modely méně známých značek se stále snaží zaujmout přehnanými basy – hlasy v takovém případě nepříjemně a únavně duní. Nová sluchátka používají pro připojení minimálně Bluetooth 5.0. Pokud je verze nižší, jde o starší model. Co se týče kodeků, na kterých kvalita zvuku velmi závisí, pro běžné použití stačí kombinace SBC a AAC. Proč i drahá bezdrátová sluchátka někdy hrají špatně? Pohlídejte si kodeky Základem je kodek SBC, ten najdete všude. Dalším standardem, který podporují smarthony iOS i Android, je AAC. Kodek aptX a jeho varianty využijete spíše pro připojení k počítači, zařízení od Apple ho nepodporují vůbec. Nejkvalitnějším, náročnými posluchači oblíbeným je kodek LDAC od Sony, který už podporují současné smartphony s Adroidem. Novinkou je bezztrátový kodek aptX Lossless, jeho rozšíření je ale velmi malé. Hráči mohou kvůli nižšímu zpoždění hledat sluchátka s kodekem aptX LL či aptX Adaptive. S filmy a seriály zpoždění zvuku nemusíte řešit, přehrávací aplikace se zpožděním obvykle počítají a korigují ho. U onlinových her to však neplatí a pro hraní budou vždy nejlepší klasická sluchátka s kabelem. Kodek Vlastnosti SBC Základní kodek, funguje vždy, kvalita kolísá, vyšší latence AAC Kvalitnější než SBC, dobře podporovaný na iOS i Androidu aptX Starší kvalitní kodek, dobře funguje s počítači aptX HD Vyšší datový tok (až 576 kbps), kvalitnější zvuk aptX LL „Low Latency“, snížené zpoždění – vhodné pro hraní a sledování videa aptX Adaptive Variabilní datový tok (280–420 kbps), lepší latence i zvuk LDAC Nejvyšší kvalita, až 990 kbps, podporuje Hi-Res Audio, funguje jen na Androidu LC3 / LC3+ Moderní kodeky (od BT 5.2), efektivní a úsporné, zatím málo rozšířené Multipoint: praktická funkce na každý den Funkce Multipoint umožňuje, aby sluchátka byla současně připojena ke dvěma zařízením – typicky telefonu a notebooku. Sledujete video na notebooku, ale když někdo volá na mobil, sluchátka automaticky přepnou na hovor. Po skončení se zase vrátí k původnímu zdroji. Pozor! Některá sluchátka tuto funkci sice mají, ale musíte ji zapnout v aplikaci – nezapomeňte to zkontrolovat. Jestli se sluchátky chcete telefonovat, dejte si pozor na kvalitu mikrofonu. Sluchátka mohou znít báječně, ale pokud vám druhá strana nebude při hovorech rozumět, jsou špatná. Dražší modely mívají více mikrofonů, dokážou lépe izolovat váš hlas od ruchu okolí, často si poradí i venku s rušivým větrem. Platí, že telefonování bývá obvyklou slabinou levných modelů – pokud plánujete pro ten účel sluchátka pravidelně využívat, mikrofony určitě testujte, nejlépe několika zkušebními hovory, ideálně v hlučnějším prostředí. Jak dobře koupit sluchátka? Musíte si je vyzkoušet.

Pokračování 9 / 10 Sluchátka vyzkoušejte – opravdu Nejlepší způsob, jak zjistit, zda vám sluchátka budou sedět, je vyzkoušet si je na vlastní uši. Každý máme jiný tvar ucha, jinou citlivost na tlak, jinak vnímáme zvuk i pohodlí. Pokud můžete, vyzkoušejte si různé modely v kamenné prodejně nebo od známých. (Ať už jde o pecky, špunty nebo náhlavní modely, hygiena je základ – před testováním si vyčistěte uši.) Internetový nákup a vrácení? Ano, ale... Přes e-shopy můžete zakoupená sluchátka do 14 dnů vrátit – ale pozor na výjimky. U modelů typu True Wireless (tedy zcela bez kabelu) obchody často odmítají vrácení z hygienických důvodů, pokud sluchátka nejsou zcela neporušená a nerozbalená. Zjistěte si podmínky konkrétního obchodu předem. Prémiová sluchátka bývají z kvalitních a odolných materiálů, počítejte ale s vyšší hmotností. Například výborná Apple AirPods Max jsou až překvapivě těžká – váží 385 gramů Sluchátka si poslechněte na skladbách, které znáte. Pokud vám sluchátka za tisícovku zní stejně jako ta za pět tisíc, klidně si vyberte ta levnější. Kvalita zvuku se nezmění jen proto, že za sluchátka zaplatíte víc. Kvalita konstrukce sluchátek může být sice lepší, pokud to ale neoceníte, nebo neslyšíte rozdíl, je zbytečné vyhazovat peníze. Prémiová sluchátka mívají kvalitní, ale těžší materiály. Například Apple AirPods Max váží 385 gramů – a přestože jsou technicky výborná, některým uživatelům jejich váha nevyhovuje při delším poslechu. Otestujte, zda vám sluchátka na hlavě či v uších vyhovují i po delší době. Doporučujeme vyzkoušet také kvalitu mikrofonů, zejména pokud plánujete časté využití pro hovory. Pokud vaše práce zahrnuje telefonování a přijímání hovorů během dne, existují Bluetooth sluchátka speciálně vyrobená pro tento účel.

Pokud potřebujete jistotu velmi kvalitního přenosu hlasu, tak Jabra vyrábí poloprofesionální BT sluchátka řady Evolve. Jako jedny z mála mají výklopný mikrofon; pohybem hovor přijmete, případně ukončíte Před nákupem se rozhodně vyplatí prozkoumat funkce sluchátek, možná objevíte některé užitečné, které byste mohli ocenit. Značkové modely v drtivé většině nabízí také aplikace, které pomohou zvuk i funkce doladit dle potřeb. Méně známé značky nemusí mít aplikaci vůbec, nebo nebude v oficiálních obchodech. Velký pozor dávejte na práva k přístupu – zejména aplikace čínských modelů velmi často vyžadují povolení k údajům a datům, které se sluchátky nemají naprosto nic společného. Shrnutí: jak vybírat Vyzkoušejte víc modelů a spolehněte se na vlastní uši

Nepřeplácejte, pokud neslyšíte rozdíl

Ověřte si podmínky vrácení u internetového obchodu

Zvažte, jak často budete telefonovat – mikrofon je klíč

Aplikace a funkce mohou výrazně zlepšit komfort

Pozor na pohodlí, pokud plánujete delší poslech

U méně známých značek sledujte bezpečnost aplikací Chcete-li sluchátka používat denně, investice do kvalitního modelu se může vyplatit – a to nejen kvůli zvuku, ale i komfortu, výdrži a mikrofonům. Ať už kupujete model za tisícovku, nebo pětinásobek, vždy si udělejte čas na výběr – rozdíl poznáte nejen při poslechu, ale i ve chvíli, kdy vám budou sluchátka každý den spolehlivě sloužit. Na posledním listu najdete nejoblíbenější bezdrátová sluchátka v různých cenových kategoriích.

