Jak dobře vybrat multimediální přehrávač. Chytrá může být každá televize nebo projektor

Multimediální přehrávač pro hry

Výrobci se rádi chlubí tím, že multimediální přehrávač může posloužit i pro hraní her. Skutečně může, pro Android TV existuje spousta her, navíc přes APK lze instalovat různé emulátory starých her a mnohé další.

Počítejte však s investicí do gamepadů (hledejte ty, které si rozumějí s Androidem) a s tím, že výkon přehrávačů nemusí být dostačující pro všechny hry. Nejlepší jsou v tomto směru opět přehrávače Shield od Nvidie, které navíc podporují i GeForce Now, tedy streamování her z internetu.