Před pořízením projektoru byste si měli odpovědět na základní otázky.

1) Jak budu projektor používat?

Chcete-li projektor často převážet, třeba na chalupu, budete vybírat mezi přenosnými projektory. Výměnou za mobilitu a třeba i možnost napájení z baterie ale musíte strpět řadu omezení.

Přenosné projektory mají vestavěné reproduktory pro základní ozvučení, menší a lehčí konstrukce bývá vyvážená o něco vyšší hlučností, protože v menším prostoru vzduch pro chlazení lampy hůře proudí.

Domácí projektory pro trvalou instalaci v systému domácího kina nemají integrované reproduktory. Větší rozměry zaručují také znatelně nižší hlučnost.

Herní projektory jsou v posledních letech stále oblíbenější kategorii. Mají vysoký jas a především velmi rychlou odezvu, jsou zpravidla vybaveny systémem a reproduktory.

Nejoblíbenější projektory

2) Kde bude plátno a kde projektor?

Pokud projektor nehodláte převážet, pak musíte pečlivě zvážit umístění projektoru v domácnosti. To se samozřejmě odvíjí od plochy, na kterou budete promítat. Měla by být co největší, respektive výrazně větší, než má televizor, abyste obhájili nemalý zářez do domácího rozpočtu.

Skvělý zážitek docílíte s plochou o úhlopříčce alespoň 3 m (asi 118", abyste měli porovnání s úhlopříčkou televize), ideálně ještě více. Třímetrová úhlopříčka vyžaduje při poměru stran 16:9 plochu o rozměrech zhruba 2,6 × 1,5 m, což není nereálné ani v bytě.

Při výběru plochy musíte rovnou pamatovat na umístění projektoru. Obraz by měl na plochu dopadat kolmo, abyste nemuseli používat korekci lichoběžníkového zkreslení (ani ze strany, ani výškově). To je trošku problém, protože každý projektor má jiný projekční poměr a tzv. vertikální offset. O těchto důležitých parametrech ještě později napíšeme víc.

