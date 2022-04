Je potřeba dávat pozor, kterým směrem měnič a basreflex vyzařuje basy. Pokud směřují přímo do rohu, nebo do stěny, tak basy budou dunět. Na druhou stranu u subwooferů se slabším výkonem může přesně tohle umístění nízké frekvence zvýraznit. U filmů pomalé a dunivé basy nevadí.

Jak soundbar připojit? Je to jednoduché, ale měli byste si pohlídat konektorovou výbavu. Viz poslední list článku.

Některé soundbary s Wi-Fi lze plně integrovat do systému domácího ozvučení a využít i multiroom. Systémy jednotlivých výrobců však nejsou vzájemně kompatibilní, myslete na to tedy při výběru a nákupu. Zejména v rodinných domech však doporučujeme zajímat se tyto kompletní systémy a předem zvolit jedno řešení a jeden systém (například Sonos, HEOS, Yamaha MusicCast, DTS Play-Fi).

Jak správně připojit soundbar

U soundbaru dnes vždy požadujte vstup HDMI. Bez něj bývají pouze základní, nejlevnější modely a takovým se raději vyhněte.

Způsoby propojení soundbaru a televizoru HDMI ARC/eARC: nejkvalitnější, nejkomfortnější, umí i Dolby Atmos

nejkvalitnější, nejkomfortnější, umí i Dolby Atmos Optický digitální kabel: velmi dobrá kvalita, méně komfortní, neumí Dolby Atmos

velmi dobrá kvalita, méně komfortní, neumí Dolby Atmos Bezdrátové přes Bluetooth: střední kvalita, neumí Dolby Atmos

střední kvalita, neumí Dolby Atmos Analogové: zastaralé, prakticky se nepoužívá

Nejjednodušší způsob, jak propojit soundbar a televizor, je přes vstup HDMI ARC/eARC. Vždy jeden z HDMI konektorů má tzv. Audio Return Chanel, zkráceně ARC, což je zpětný audiokanál, kterým televizor dokáže posílat zpět do připojeného přístroje zvukovou stopu. Při propojení přes HDMI televizor pozná připojené zařízení a přepne reprodukci zvuku do externího soundbaru. Navíc vám umožní nastavovat hlasitost prostřednictvím televizního dálkového ovladače.



Propojení přes HDMI ARC je optimální. Televizor automaticky rozpozná připojený soundbar a hlasitost můžete ovládat normálně přes dálkový ovladač od TV

Moderní televizory využívají pokročilejší HDMI eARC, který umí přenášet i Dolby Atmos a další kvalitnější formáty prostorového zvuku (nabízí je například Netflix, HBO Max a samozřejmě i Blu-ray disky).

Jestli máte starší televizor a Blu-ray přehrávač, pořiďte soundbar se dvěma vstupy/výstupy HDMI. Druhý konektor s funkcí 4K HDR pass through slouží k přímému připojení přehrávače Blu-ray, který zapojíte nikoliv do televizoru, ale přímo do soundbaru. HDMI ARC pak vede do televizoru.

Někteří výrobci podporují připojení soundbaru přes Bluetooth. Ušetříte tak sice kabel, ale kvalita zvuku může být nižší, stejně jako komfort ovládání.

Instalace soundbaru

Soundbary se instalují velmi jednoduše a snadno se také používají. Stačí je vybalit, propojit HDMI kabelem s televizorem a během minuty máte hotovo. Televizor si soundbar najde sám.

Externí aktivní subwoofer si soundbar zpravidla také najde automaticky, v případě potíží stačí jen stisknout tlačítko párování.