Zcela bezdrátová sluchátka jsou malá a skladná. Jedním slovem pohodlná. Vybrat správný model ale nemusí být jednoduché, připravili jsme proto souhrn všeho, co je vhodné zvážit a na co nezapomenout.

Zcela bezdrátová sluchátka – True Wireless (TWS) – jsou stále populárnější. Jde o nejvíce a nejrychleji rostoucí segment trhu se sluchátky. Ceny začínají na pár set korunách, končí na prémiových modelech a cenách atakujících deset tisíc. Poradíme vám, jak bezdrátová sluchátka správně vybrat. Při koupi sluchátek True Wireless si rozmyslete Kolik chcete za sluchátka utratit?

Jak je budete používat a co po sluchátkách chcete?

Budete se sluchátky cestovat, potřebujete velkou výdrž?

Jsou to vaše jediná sluchátka, nebo jsou jen doplňkem jiných?

Je pro vás důležitá kvalita hovorů, nebo je máte primárně na hudbu?

Máte je jen na cestu do školy, či práce, nebo chcete s nimi i sportovat? Sluchátek True Wireless je mnoho variant a vždy nelze najít dokonalá pro každou situaci. Někdy dokonce bývá lepší místo jednoho velmi drahého modelu koupit dva cenově dostupnější: například větší odolná sluchátka na sport a malá, elegantní s aktivním potlačením hluku do města. Malá a úplně bez drátů. Tady je 14 nejlepších sluchátek True Wireless Sluchátka typu True Wireless zaznamenala takový komerční úspěch, že nezůstal jediný výrobce, který by si je dovolil neprodávat. Vybrali jsme sluchátka, která poměrem ceny k výkonu patří na špičku. Stanovení požadavků vám velmi pomůže vybrat si v obrovské nabídce taková sluchátka, ze kterých nebudete zklamaní. Na dalším listu se zaměříme na ceny sluchátek True Wireless. Klikněte na šipku

Značka a cena Volba cenové kategorie a značky je důležitá. Pokud si zvolíte sluchátka renomovaného výrobce, vzhledem k velké konkurenci je pravděpodobnější, že budete spokojeni. V neznačkových a levných modelech se sice dá vybrat, ale víc hrozí, že sáhnete vedle. Pro základní orientaci platí: Levná třída, do 1 000 Kč. Vybrat se dál, ale vězte, že levněji dnes sluchátka nejde vyrobit a vlastnosti tomu proto v této třídě odpovídají.

Vybrat se dál, ale vězte, že levněji dnes sluchátka nejde vyrobit a vlastnosti tomu proto v této třídě odpovídají. Ekonomická třída, od 1 000 do 2 000 Kč. Snaží se nabídnout rozumný kompromis mezi nízkou cenou a kvalitou.

Snaží se nabídnout rozumný kompromis mezi nízkou cenou a kvalitou. Střední a vyšší třída, od 2 000 do 4 000 Kč. Vybavená, dobře hrající sluchátka, nebo starší prémiové modely.

Vybavená, dobře hrající sluchátka, nebo starší prémiové modely. Prémiová třída, od 4 000 výše. Sluchátka pro náročné, nové špičkové modely. Zázraky se ale nedějí. Levná sluchátka mají horší zvuk než dražší. Kvalitní čip něco stojí, stejně jako baterie, elektronika, kvalitní materiály – v tom všem se sluchátka liší. Levné modely se ale mohou hodit na první vyzkoušení, zda vám sluchátka True Wireless vůbec vyhovují. Využijete je třeba i při poslechu audioknih nebo hudby, kde nejde o kvalitu. Moc od nich ale nečekejte. Běžní posluchači nemusí vyhazovat peníze za audiofilská sluchátka, ale je dobré zvolit model od značky, které důvěřujete. U výrobců, kteří mají více řad v různých cenových relacích a vyrábějí audio produkty již léta, máte větší jistotu, že zvolíte kvalitní sluchátka, která nabídnou lepší zvuk i delší životnost.

Dostupná „neznačková“ sluchátka často vypadají jako podstatně dražší Apple AirPods Pro. Funkčně bývají velmi kompromisní, vynahrazuje to ale výborná cena Nicméně sluchátka za pět tisíc nehrají pětkrát lépe a nemají pětkrát vyšší výdrž než sluchátka za tisícovku. Připlácíte si nejen za kvalitu zvuku či za aktivní potlačení hluku, ale také za komfort či výdrž baterie. Lepší modely nabídnout zpravidla i aplikaci, která umožní lépe přizpůsobit funkce a ovládání. Když si koupíte příliš levný výrobek a pak zjistíte, že nenabízí takovou kvalitu, jakou jste očekávali, tak promarníte zbytečně peníze. Volte tedy rozumný poměr mezi značkou a přijatelnou cenou. Kromě lákavých novinek se u nejznámějších značek určitě nezapomeňte podívat i na starší modely. Často takhle koupíte výborná sluchátka za polovinu původní ceny a občas i za méně. Po dvou letech prémiové modely zastarají možná morálně, ale technicky i zvukově bývají většinou stále lepší než nové modely nižší třídy. Pecky, nebo špunty? Na dalším listu vysvětlíme, kdy se hodí jaká konstrukce sluchátek

Design a velikost: pecky, nebo špunty Sluchátka budete mít v uších denně třeba i několik hodin. Je tedy zásadní, aby byla pohodlná a komfortní. Když jsou sluchátka příliš velká, může být jejich nošení velmi nepříjemné; když jsou malá, padají z uší. V první řadě je třeba správně vybrat typ sluchátek. Základní jsou dvě konstrukce: Otevřená sluchátka , tzv. pecky

, tzv. pecky Uzavřená sluchátka, tzv. špunty Sluchátka s otevřenou konstrukcí se nezatlačují silikonovýmí nástavci do ucha a nemají další opěrky. Takže bývají pohodlná. Sluchátka se vlastně jen zaháknou do ušního boltce a drží vlastní vahou. To má ale vliv na jejich stabilitu při prudkém pohybu, nehodí se proto na sport. Další vlastností je mizerná izolace okolních ruchů. Uvítáte to, pokud chcete slyšet okolí. Ale jestli požadujete ticho, otevřené konstrukci se vyhněte.

Bezdrátové pecky jako například Apple AirPods jsou pohodlnější, ale netlumí vůbec hluk okolí a jsou méně stabilní Kladem uzavřené konstrukce (špuntů) bývá vyšší stabilita v uchu a lepší izolace. Výrobci v balení dodávají vždy několik nástavců různých velikostí, z nichž si vyberete ty nejvhodnější. Už samotné zasunutí sluchátek do zvukovodu pasivně potlačí okolní ruchy, k tomu se často přidá i funkce pro aktivní potlačení hluku (ANC). Ovšem „strkat si něco přímo do ucha“ nemusí být každému příjemné.

Bezdrátové špunty (zde Apple AirPods Pro) mají výměnné silikonové nástavce, které zasunete do sluchovodu. Sluchátka tak jsou stabilnější a lépe mohou izolovat hluk okolí Pokud plánujete používat sluchátka v posilovně nebo při běhání, vyplatí se zvolit sportovní modely, které mají opěrku či háček, aby dobře držely v uchu i při dynamických pohybech. Některé modely mají háčky odnímací, výběr je bohatý. Sportovní sluchátka se zpravidla vkládají do sluchovodu, ale mívají cíleně slabší izolaci okolí, aby vás například při běhání venku něco nepřejelo. Ovládání dotykem, nebo tlačítky? Nebo přes mobil? Pokračujte na další list

Ovládání a funkce Zcela bezdrátová sluchátka se ovládají tlačítky, nebo dotykovými gesty. Módní dotykové ovládání ale nemusí být úplně pro každého. Při sportu není neobvyklé, že dotykové ovládání bude nepřesné a funkce se buď nespustí, nebo vám naopak pouhá úprava pozice sluchátka náhodou přepne skladbu. U některých vyšších modelů lze proto dotykové ovládání zcela vypnout. Sluchátka s fyzickými tlačítky poskytují při ovládání větší kontrolu. Zatlačení proti uchu, které je potřebné pro tisknutí tlačítka, a k tomu slyšitelné cvaknutí ale zase nemusí být každému příjemné. Na druhou stranu vězte, že ovládání přímo na sluchátkách často vůbec nebudete potřebovat. Skladbu pustíte z telefonu, na něm také zvolíte hlasitost, funkce sluchátek nastavíte z ovládací aplikace. Na sluchátka nemusíte po zasunutí do uší často ani sáhnout.

Sluchátka TWS si často můžete vybrat v různých barvách. Některé modely jsou zaměřené doslova na styl. Ale jestli můžeme radit, barva by při výběru sluchátek mělo být jedno z posledních hledisek Zcela bezdrátová sluchátka mohou nabízet další funkce a vlastnosti, které se vám mohou, a nemusí hodit. Tyto jsou nejdůležitější. Aktivní potlačení hluku (ANC): sluchátka aktivně ještě více snižují pronikání okolního hluku do uší

sluchátka aktivně ještě více snižují pronikání okolního hluku do uší Voděodolnost: snižuje se jí riziko poškození sluchátek deštěm nebo potem. Je to vhodná vlastnost zvláště u sportovních modelů

snižuje se jí riziko poškození sluchátek deštěm nebo potem. Je to vhodná vlastnost zvláště u sportovních modelů Senzor vyjmutí z ucha: po vytáhnutí sluchátek z ucha se automaticky pozastaví přehrávání hudby

po vytáhnutí sluchátek z ucha se automaticky pozastaví přehrávání hudby Podpora hlasových asistentů v telefonu Volte funkce, které jsou pro vás důležité. Když nemáte v úmyslu používat sluchátka ve sprše a při sportu, nehledejte ty s nejlepší voděodolností. Kvalita zvuku bude důležitější. Na dalším listu se podrobněji zaměříme na zajímavou funkci pro aktivní potlačení hluku okolí

Aktivní potlačení hluku se vyplatí Funkce aktivního potlačení hluku (ANC, Active noise control) byla ještě před několika lety drahou, prémiovou záležitostí. Nyní ANC u sluchátek s uzavřenou konstrukcí (špunty) můžete najít dokonce i v ekonomické třídě. Nebude zde jen tak účinné jako u dražších modelů. ANC v praxi umožňuje snížit hlasitost, protože se sluchátky v uchu slyšíte téměř ticho a hudbou tak nemusíte přehlušit okolní zvuky. Hodí se to zejména při cestování v dopravních prostředcích. ANC tedy chrání sluch a zároveň snižuje únavu z hluku. Úplné odstínění okolního zvuku ale nemusí být vždy vítané. Většina sluchátek s aktivním potlačením hluku má proto funkci příposlechu okolí. Jasně potom uslyšíte, co říkají lidé kolem vás, aniž byste museli sluchátka sundávat. Prémiové modely často nabízejí nastavení úrovně ANC a příposlechu okolí v několika stupních. Některá sluchátka dokonce umí ANC vypnout, pozastavit hudbu a spustit příposlech okolí automaticky, jakmile promluvíte. Když skončíte, sluchátka sama zapnou ANC a pustí přehrávání.

Ukázka podrobného nastavení ANC pro různé situace pomocí ovládací aplikace v telefonu. Pro různé situace si můžete vybrat úroveň příposlechu. Zajímavá je i funkce, která propustí jen frekvence lidského hlasu Prémiová sluchátka mohou poznat, kdy sedíte, jdete, běžíte či jedete v dopravním prostředku a podle toho nastaví úroveň příposlechu. Nebo si můžete na mapě nastavit oblasti s různým chováním. Tlumení okolního hluku bude u malých sluchátek TWS vždy o něco nižší než u velkých náhlavních modelů. Špunty totiž nekryjí okolí ucha a zvuk se do něj přenáší také přes kosti. Velmi důležitý parametr sluchátek je výdrž na jedno nabití. Věnujeme se jí proto v celém následujícím listu

Výdrž na baterii a nabíjení Výdrž baterie je u zcela bezdrátových sluchátek zásadní a nelze ji ovlivnit jinak než výběrem při nákupu. Výrobci většinou neuvádějí kapacitu baterie, ale výdrž v hodinách. U sluchátek TWS se udává výdrž na jedno nabití, k tomu se pak přičítají hodiny, které zajišťuje dobíjecí pouzdro. Příklad: 7 h + 21 h = 28 hodin celkem. Když se mluví o výdrži baterie, obvykle jde o přehrávání hudby. U telefonování výdrž obvykle ještě o něco klesne, někteří výrobci tento čas uvádějí také. Dejte si ale pozor u sluchátek s ANC, kde někteří udávají výdrž bez zapnutého aktivního potlačení hluku. S ním bude také trochu kratší. Typická výdrž baterií na jedno nabití (tj. bez pouzdra): do 4 hodin: To je naprostý základ, ale takovým sluchátkům se raději vyhněte, neboť ve skutečnosti budete klidně jen na dvou hodinách

To je naprostý základ, ale takovým sluchátkům se raději vyhněte, neboť ve skutečnosti budete klidně jen na dvou hodinách 4 až 8 hodin: Dostačující standard pro běžné použití

Dostačující standard pro běžné použití 8 až 20 hodin: Pro ty, kdo chtějí mít sluchátka neustále v uchu Pouzdro mívá také vestavěnou baterii a sluchátka po vložení dobíjí. Některá pouzdra zvládnou dobít sluchátka plně jen jednou, jiná i desetkrát. Čím více dobití nabízí, tím je ale pouzdro větší a méně skladné. Pouzdra se dobíjejí vždy kabelem, dnes už v drtivé většině USB-C, některé modely nabízí navíc i bezdrátové dobíjení. Pozor na velká pouzdra Při výběru sluchátek se rozhodněte, jak velké pouzdro jste ochotni nosit – i podle toho vybírejte. Rozměrnější sportovní sluchátka a některé modely s ANC mají pouzdra už tak velká, že je do malé kapsičky od kalhot nedostanete. Ideální pár sluchátek TWS by měl mít minimálně 4–5 hodin výdrže baterie a k tomu pouzdro, které zvládne set alespoň 3× kompletně nabít. Dlouhá doba (7 hodin a více) se bude hodit těm, kdo hodně cestují. Při běžném městském využití totiž sluchátka ukládáte během dne zpět do pouzdra, a to je průběžně stačí dobíjet zpět na maximum. I u sluchátek s vysokou výdrží baterie nad 10 hodin bude reálná hodnota o hodinu nebo dvě nižší, klidně i více. Záleží mimo jiné na hlasitosti reprodukce. Baterie u sluchátek navíc nejsou výměnné, takže výdrž se bude postupně během let snižovat. Zejména u levných modelů může být pokles překvapivě rychlý. V posledním listu bude to úplně nejdůležitější: kvalita zvuku