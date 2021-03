Jako v bavlnce: Rosamund Pike exceluje na Netflixu jako opatrovnice přebírající majetky seniorů [recenze filmu]

Naplnění amerického snu zneužíváním systému péče o seniory.

Plusy Režisér herce dobře vede a spolu s nimi i toto vyprávění, plné zvratů a žánrových proměn nálad. Minusy Souboj opatrovnice s mafiánskou organizací nabývá přepálených rysů. 7 /10 Hodnocení

Že umí britská herečka Rosamund Pike velmi věrohodně ztvárnit chladnokrevné intrikánky, jsme se přesvědčili v bondovce Dnes neumírej nebo Fincherově thrilleru Zmizelá, jenž ukazuje manželství jako past, z níž není úniku a v níž musíte hrát před veřejností svou dokonale naučenou roli. Rosamund Pike ji zde zahrála tak dobře, že z toho byla nominace na Oscara i Zlatý glóbus.

Druhé z ocenění čerstvě obdržela za úlohu opatrovnice bezbranných seniorů, která se zmocňuje jejich majetků, jež jí umožňují život na vysoké noze. A to ve třetím celovečerním snímku britského režiséra J Blakesona Jako v bavlnce, jemuž svým suverénním výkonem kraluje.

Moc nad životy a majetky seniorů

Tento film stojí na postavách, ale o žádné z nich se nedá říci, že by si získala vaše sympatie. Právě naopak, všechny jsou do morku prohnilé a vedené jen bezohlednou touhou po zisku. Přesto vás budou bavit, stejně jako jejich nevyhnutelný střet. Režisér na něj pohlíží s odtažitou černohumornou nadsázkou, která ale nezakrývá jeho morální stanovisko k tématu, o němž film pojednává.

A tím je představa o naplnění amerického snu. Hlavní hrdinka Marla Grayson (Rosamund Pike) se domnívá, že toho ve společnosti, orientované na výkon a úspěch, není možné dosáhnout jinak než predátorským způsobem. Neohýbá přitom vyloženě systémová pravidla, ale spíš hledá a využívá právní skulinky v jejich uplatňování.

Za pomocí systému vzájemných služeb a protislužeb, do něhož je zapojena jak lékařka, posuzující zdravotní stav seniorů, tak provozovatel pečovatelského zařízení pro ně, se jí daří jako jejich opatrovnici s posvěcením soudu získat moc nad jejich životy a hlavně majetky.

Marla se svou spolupracovnicí a životní partnerkou Fran (Eiza González) si za pomocí těchto kontaktních osob tipuje a vybírá bohaté klienty a klientky. Snadnou „kořistí“ by podle informací do procesu zapojené lékařky měla být Jennifer Peterson (Dianne Wiest). Osamělá, zámožná, bez příbuzných, podle účelově zkreslené zprávy s příznaky demence.

Po jejím umístění do pečovatelského domu se ale ukáže, že tak osamělá není a že na jejím osudu a tom, co se našlo v její bezpečnostní schránce, hodně záleží mafiánskému bossovi Romanovi (Peter Dinklage). Ten se jí snaží nejprve z ústavu dostat soudní cestou, a když to nevyjde, zapojí se do toho jeho zabijáčtí poskokové. Marla se ale ukáže být nečekaně houževnatým a neústupným protivníkem.

Žánrové přelévání

Tady musíme přistoupit na jistou žánrovou licenci, co do uvěřitelnosti scénáře. Zatímco v první polovině filmu sledujeme kousavě satirický nebo až cynický obraz toho, jak jde zneužívat systém fungování péče o seniory, tak v druhé polovině vyprávění se toto podvoluje zábavné hře se schématy mafiánských příběhů či těch, v nichž se soupeři snaží navzájem převézt.

Do této hry vstupuje víc náhoda a nabývání schopností, které byste u opatrovnice nečekali a díky nimž je schopna hrát více než rovnocenný souboj s mafiánskou organizací. Vnitřní logikou se to moc neřídí, ale ve své absurdní přepálenosti i to pasuje k morálně pokřivenému světu postav, který je tu prezentován.

To žánrové přelévání mezi společenskou satirou, thrillerem, černou komedií a v závěru opět satirou, jíž nechybí jak cynická, tak morální koncovka, je dobře vypointované vzhledem k tomu, s jakými aktéry režisér pracuje. Rosamund Pike tu hraje opravdu ukázkovou mrchu. Chladnokrevnou, bezskrupulózní, neřídící se žádnými morálními pravidly, protože ji připadají zatěžující při její cestě vzhůru. Je jak ti „šmejdi“, prodávající seniorům předražené deky, jen v mnohem obludnějším měřítku.

Herci si své role užívají

Herečka si tuto roli náramně užívá a dává jí elegantní glanc, pod nímž se skrývá ale něco totálně zkaženého. Její soupeři ale nejsou charakterově o nic lepší. Ruský mafián Roman v podání Petera Dinklageho ctí alespoň rodinné vazby jako nějakou hodnotu, ale pro domáhání se jí je ochoten použít jakékoliv prostředky. Dianne Wiest coby Jennifer působí navenek jako bezbranná seniorka, která ale umí velmi důrazně připomenout svou temnou minulost.

Dialogy postav odráží momentální dominanci v jejich přetahované, kdy je stav patrný i z jejich mimiky. Režisér herce dobře vede a spolu s nimi i toto vyprávění, jež si až na lehce kulhající střední pasáž drží neutuchající tempo, plné zvratů a žánrových proměn nálad. Stylový vizuál podporuje výrazný soundtrack, jež některé pasáže, jako je prohlídka pečovatelského domu, proměňuje ve videoklipové tvary.

Žánrová zábavnost a napětí, pramenící z dějových zvratů, se tu potkává se satirickým komentářem, tematizujícím zneužívání systému péče o seniory i zvrácenou vidinu toho, co znamená představa naplnění amerického snu. Herecké výkony s tímto laděním filmu přesně korespondují.

Jako v bavlnce