Jamo C 93 II: dostupné dvoupásmové regálové Hi-Fi reprosoustavy [test]

Obé naposledy řečené bezezbytku platí i pro větší ze dvou regálových modelů - C 93 II. Ozvučnice těchto reprosoustav jsou klasicky pravoúhlé, vyrobené z MDF profilů a potažené vkusně vypadajícím vinylem s imitací dřevěného povrchu. V této třídě běžný vzhled se snad trošku užším profilem oživuje výrazně čelní deska s oblými boky a pěkným matným povrchem. Je vidět, že v Jamo se snažili, aby pohled zepředu vypadal co nejlépe.

Je to už přes půl století, kdy si truhlář Preben Jacobsen usmyslel, že by v rybářském městečku Glyngøre na severozápadě Dánska mohl uspět s výrobou reprosoustav a když o dva roky později přibral k obchodu svého švagra Juliuse Mortensena, vzniklo JAMO (=JAcobsen + MOrtensen).

Na frekvenční odezvě je patrné, že výrobce naladil C 93 II s lehkým důrazem na oblast kolem 100 Hz a na mírné zdůraznění v oblasti vysokotónového reproduktoru. Všeobecně ale C 93 II nabízí v běžné toleranci +/- 3 dB rozsah cca 70 - 20 000 Hz, což je v kontextu kategorie bez připomínek a ačkoliv možná odezva není dokonale lineární, snad vyjma oblasti kolem 2 kHz opět v rámci kategorie představuje solidní standard. Pod mírným úhlem je pak vidět úbytek energie na nejvyšších frekvencích, takže bude při případném přílišném objemu výšek stačit najít optimální natočení.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Jamo C 93 II jsme poslouchali v rámci běžných redakčních sestav - s OPPO UDP-205 a Norma Revo IPA-140 místo Harbeth Monitor 30, s Cambridge CXC a Cambridge CXA80 místo Fischer&Fischer SN-70 nebo také s Teac NT-503, Emotiva XSP-1 a Emotiva XPA-DR2 místo KEF LS50 a za podpory GoldenEar SuperSub X.

Z mocných hlubokých tónů ve "Way Down Deep" Jennifer Warnes ("The Hunter" | 1992 | Private | 1005-82089-2) kompaktní regálovky už něco naznačí, vlastně se snaží jít poměrně dost hluboko. Svým objemem se tak rozhodně nemusí stydět a v běžném obývacím pokoji o basech budete vědět. Charakterem je pak spíše měkký, akcentující výraznost a pocit bohatosti před audiofilskou artikulací. V rámci své kategorie je nicméně rozumně čitelný a přes své mírné objemové vyzdvižení není bas dominantním prvkem reprodukce.

Hlas Eleanor McEvoy v její "Leaves Me Wondering" ("System Solution" | 2019 | Nordost) byl v čistotě i čitelnost opět slušným standardem své třídy, možná podaný celkově trochu jednodušeji a přímočařeji, ale už s puncem hi-fi světa. C 93 II umí dát najevo i přítomné sykavky, svou hi-fi úroveň ale podtrhují tím, že nejde o agresivní prezentaci. Jinak je vokál samotný spíše klidnější, hebčí a hladší.

Jemnější jsou také nejvyšší tóny, třeba cinkot vibrafonu v "Sex Without Bodies" od Dave´s True Story ("AUDIO Digital Masters I" | 2010 | AUDIO | 01-10). Čistota kovových tónů je odpovídající třídě, prezentace nemá žádné ostré momenty a rozlišení je rozumné, byť jsme stále v segmentu vstupní třídy hi-fi reprosoustav, které nemají tendenci k analytické reprodukci a hrají hlavně tak, aby zvuk byl hezký a nekonfliktní.

Dynamicky jsou C 93 II decentní, na poměry takhle velkých a zejména takhle dostupných regálových reprosoustav se v "Love is Gone" Davida Guetty ("Focal CD No. 8" | 2009 | Focal | 509999680442) Jamo snažily a se syntetickými pulsy se popraly důstojně. Nejsnaživější se Jamo snaží být na vyšších basech a středech, v menších prostorách jistě C 93 II naplní místnost dostatkem energie, na kterou si vzhledem k cenovce není proč stěžovat.

Mnohovrstvou "A Rose for Me" od The Soundscapers ("FIM Super Sounds! III" | 2006 | FIM | FIM XR24 073) Jamo C 93 II nabídnou spíše spojitým, jednodušším stylem, ale s adekvátní čistotou a přehledností, díky nimž už patří do hi-fi světa. Reprodukce není analytická, spíše nechává hudbu plynou jako velký, nekonfliktní a vlastně vcelku příjemný celek.

Také hudební scéna v "Innocence" od Hoff Ensemble ("Polarity" | 2018 | 2L | 2L-145-SABD) byla prostě slušná, rozložená v kontextu ceny dobře v pravolevém směru, nijak opuletní, ale už s pocitem oddělení nástrojů v pravolevé ose. Nejde o zvuk s monitorovou přesností, spíše opět nabízející nekonfliktní, bezproblémovou poslouchatelnost. Scéna ale třeba neměla pocit výrazného těžiště v prostředku, což je dobré.

Šlapající "That Man" od Caro Emerald ("Deleted Scenes from the Cutting Room Floor" | 2010 | Grandmono | 88697776142) zněla v podání Jamo C 93 II s trochu výrazněji působícími středy, jemněji, klidněji a hlavně s důrazem na nekonfliktnost. Nečekejte velké porce energie nebo nějakou zvukovou dominanci, Jamo hrají prostě tak, aby bylo příjemné je poslouchat napříč žánry, vlastně bez ohledu na připojenou elektroniku a skoro i bez ohledu na to, odkud je posloucháte.

Verdikt

Kompaktní a cenově dostupné regálovky Jamo C 93 II jsou moderně střižené mainstreamové reprosoustavy, kdy žádné ze zmíněných slov není míněno jakkoliv pejorativně.

Za rozumné peníze dostanete pěkně designově vyvedenou reprosoustavy s rozumným provedením a hlavně nenáročným, bezkonfliktním zvukem, který se z reprosoustav line nekomplikovaným způsobem - ať už z pohledu toho, že k C 93 II lze používat v praxi jakýkoliv zesilovač nebo z toho pohledu, že hrají svým klidným, jemným a tolerantním způsobem ať už je máte kdekoliv v prostoru a posloucháte jak se vám zrovna chce. C 93 II představují solidní standard základní mainstreamové třídy hi-fi reprosoustav.

Jamo C 93 II

Cena: 11 990 Kč

Parametry

Systém 2 - pásmový bass reflex

Woofer (mm/in) 152,4/6

Tweeter (mm/in) 25 / 1 DTT

Výkon (W) dlouho/krátkodobý 120/240

Citlivost (dB) 88

Frekvenční pásmo (Hz) 45 - 24000

Impedance (Ohm) 6

Hmotnost (kg/lb) 6.4 / 14

Rozměry produktu mm/in (HxWxD) 350 x 200 x 259 / 13.8 x 7.9 x 10.2

Provedení černá, bílá

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice