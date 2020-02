Jays q-Seven – velmi pohodlná sluchátka s obří výdrží a potlačením hluku (test)

Plusy konstrukce

pohodlí

výdrž Minusy pouze SBC kodek

nepříliš funkční ANC

absence zvukové signalizace ANC 7 /10 Hodnocení

Švédská značka Jays není zcela neznámá a její výrobky patří mezi nemnoho originálů zejména z pohledu designu. Podobně, jako u jiných skandinávských značek, i v tomto případě vítězí minimalistické provedení nad kudrlinkami mainstreamových výrobců.

Jedním z posledních přírůstků do portfolia Jays je model q-Seven, který drží v historii značky hned dvě prvenství. Jednak je to circumaurální konstrukce, kterou jsme u Jays ještě neviděli a jednak je to osazení obvodem pro aktivní potlačení okolního hluku.

Konstrukce a zpracování

Z pohledu konstrukce není sluchátkám prakticky co vytknout – kombinace hliníku, tvrdého ABS plastu a umělé kůže (vše v černém provedení) – jelikož je vše perfektně slícováno a nikde nenajdete náznak nežádoucí vůle v ohybu nebo kloubu. Tovární zpracování je v tomto směru na jedničku.

Sluchátka nejsou skládací, mají pouze otočné mušle, a to o 90° směrem dolů, takže při odložen kolem krku budou ležet na klíčních kostech a nebudou vám překážet pod bradou. V balení je látkový transportní pytlík, takže nehrozí ani poškrábání hliníkových částí při transportu.

Rozdělení ovládacích prvků je zde prosté – na okraji levé mušle je tlačítko NC pro aktivaci potlačení hluku, na pravé mušli na stejném místě najdete hlavní vypínač, který je doplněn kolébkou hlasitosti, vstupem pro audiokabel a microUSB konektorem pro napájení. V balení pak najdete mimo obalu také audiokabel a napájecí kabel.

Sluchátka samotná jsou pak osazena měniči o průměru 40 mm s udávaným frekvenčním rozsahem 20–20 00 Hz, citlivostí 98 dB a impedancí 32 Ohm. Pokud bych měl konstrukci něco vytknout, tak to bude snad jedině hlasitější stisk tlačítek.

Komfort a ovládání

Podobně jako konstrukce je na tom i komfort při používání. Sluchátka totiž mají velmi příjemně zpracované náušníky, které obejmou ucho, a to se cítí jako v bavlnce. Vnitřní výplň náušníků má paměťový efekt a skvěle se přizpůsobí tvaru hlavy.

Už při nasazení sluchátek je patrný útlum okolních zvuků, protože díky uzavřené konstrukci pasivně velmi dobře izolují. Pohodlí při nošení je dlouhodobé a ani po několikahodinovém poslechu nikde nic netlačí, sluchátka nesjíždějí z hlavy a jsou stále pohodlná.

Z mého pohledu a zvláště při srovnání se supraaurálním modelem a-Seven se jedná o podstatný rozdíl v pohodlí. Subjektivně mají sluchátka o něco kratší a také širší hlavový most, jelikož lépe sedí na hlavě a nesklouzávají dolů ani při dynamičtějším pohybu hlavou.

Ovládání je zde tradiční – kolébka hlasitosti slouží také pro posun mezi skladbami (dlouhý stisk), hlavní tlačítko ovládá mimo přehrávače také případný telefonní hovor, a to kombinací vícenásobných krátkých a dlouhých stisků tlačítka.

Možnosti tlačítka NC jsou pak tři – aktivní potlačení hluku, vypnuté potlačení hluku anebo režim HearThrough, který naopak zesiluje okolní zvuky. V praxi jsem však byl schopen rozeznat pouze aktivní a neaktivní potlačení hluku, jako by třetí režim nefungoval, ostatně ani z návodu výrobce není moc dobře tento stav identifikovatelný – dioda buďto svítí nebo nesvítí.

Možnosti ovládání jsou srozumitelné a jednoduché, opět zde však mohl výrobce dotáhnout veškeré detaily – při vypnutí sluchátek je třeba držet hlavní vypínač po dobu 5 sekund (!) což je opravdu velmi dlouho a musíte si chvíli zvykat, při zapínání postačí sekundy 2. Aktivace a deaktivace potlačení hluku je signalizovaná pouze diodou, kterou samozřejmě nemáte šanci vidět s nasazenými sluchátky – chybí zde jakákoli zvuková signalizace, přestože při vypnutí/zapnutí a dosažení maximální hlasitosti je k dispozici.

Nabíjení sluchátek si vezme dvě hodiny (v závislosti na použitém adaptéru), jejich udávaná výdrž je 30 hodin bez potlačení hluku, respektive 20 hodin s otlačením hluku. Výdrž je tradičně mírně nadhodnocená, nicméně se bez větších problémů dostanete na cca 80 % udávané výdrže.

Hudební projev

Sluchátka mají velmi příjemný a pohodový hudební projev, kterému sice dominují opravdu hluboké basy, které však nepůsobí nijak rušivě a neuzmou si zbytek pásma, rozhodně však patří velmi úderným i přes nízké frekvence.

Střední pásmo je velmi mírně potlačené, výšek je dostatek a nejsou nijak zkreslené či se syntetickým nádechem. Celkově je projev spíše zábavnější, ovšem sluchátka si nic nepřidávají a horší nahrávky tudíž nijak nemaskují.

Při poslechu si můžete všimnout mírného kelímkového efektu zejména u středních kmitočtů, jedná se však spíše o celkový charakter zvuku (podobně, jako některé konkurenční modely mají projev spíše temnější), který nepůsobí nijak rušivě, ale citlivější ucho jej může zaznamenat.

Zklamáním je bohužel potlačení hluku, které je v tomto případě rozhodně hluboko pod úrovní oceňovaných modelů Sony, Sennhesiser či Bose – přeci jen je zde znát minimální zkušenost s touto technologií.

Při aktivaci NC se více otevře prostor, a vystoupí výšky a řečové pásmo je jakoby zatlačené dozadu. Potlačení okolního hluku je zde sice slyšitelné, ovšem na velmi nízké úrovni a zejména u velmi nízkých kmitočtů – konkurence je v tomto směru úspěšnější. Při aktivním NC si také ve velmi tichých pasážích nebo při vypnuté hudbě povšimnete nehezkého zrychleného „dýchání“ měničů, jak se snaží NC obvod eliminovat okolní zvuky. Bez potlačení hluku je však projev velmi příjemný a dospělý.

Verdikt

Sluchátka Jays q-Seven koupíte za cenu těsně pod hranicí 4 000 Kč, což sice není málo, ovšem na druhou stranu to není ani příliš mnoho. Hudební projev této ceně odpovídá, stejně jako zpracování a zejména pohodlím kterým sluchátka bodují na celé čáře.

Co naopak zamrzí, to je absence pokročilejších kodeků (k dispozici je pouze základní SBC) a také nepříliš povedené potlačení hluku, kde má výrobce ještě rezervy. Pokud tedy toužíte po velkých sluchátka s povedeným potlačením hluku, raději se poohlédněte u ověření konkurence.

Na druhou stranu, vyžadujete-li sluchátka circumaurální konstrukce s opravdu slouhou výdrží a maximálním pohodlím při dlouhém poslechu, pak mohou být q-Seven zajímavou volbou. I přes velké náušníky zde totiž nehrozí nepříjemný tlak na čelisťové kosti pod uchem.

Jays q-Seven Wireless

Cena: 3 890 Kč