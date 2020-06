JBL 4312SE: třípásmové Hi-Fi reprobedny k oslavám firemních sedmdesátin [test]

Zajímavostí je určitě i to, že manuál dovoluje nejen očekávanou vertikální orientaci, ale po vzoru studiového nasazení lze otočit reprosoustavy i horizontálně s tweetery směřujícími vzhůru. Aby to ale nebylo tak jednoduché, ve větších místnostech manuál zase doporučuje polohu opačnou, tj. s tweetery na vnějších stranách, u horizontální polohy pak sice stále nahoře, ale s woofery "dovnitř".

Americká značka JBL patří mezi mimořádně dobře etablované výrobce a to jak ve světě domácího hi-fi, tak (patrně hlavně) ve světě profesionálního ozvučení. Může za to dozajista i historie táhnoucí se do dob před druhou světovou válkou.

Stejně tak nemá impedance žádný „divoký“ průběh s prudkými změnami. Taktéž elektrická fáze se drží v kultivovaných mezích, jediný hodně výrazný výkmit do negativních hodnot je v oblasti druhého impedančního peaku a protože ten je dosti vysoký, nemělo by jít o nějakou drastickou zátěž pro elektroniku.

Naměřená frekvenční charakteristika potvrzuje dominanci basového pásma, jakkoliv je to způsobeno také polohou poblíž země a měření v blízkosti, z níž se neposlouchá – to ostatně dokládá měření z poslechového místa. V reálných podmínkách nabídnou JBL nějakých 35 Hz, výraznější vokální pásmo a naopak nižší energii vysokotónového reproduktoru (měřeno tedy v prostřední poloze potenciometrů).

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

JBL 4312SE jsme měli možnost poslouchat v obou poslechových redakčních místnostech, kde reprosoustavy nahradili Harbeth Monitor 30 v sestavě s OPPO UDP-205 a Norma Revo IPA-140, případně alternovaly Fischer&Fischer SN-70 ve společnosti Grandinote Shinai a ASUS Xonar Essence One MUSES MKII, případně též Cambridge CXA80 a Cambridge CXC.

NAD D 3045: kompaktní hybridní Hi-Fi zesilovač s D/A převodníkem [test] Zesilovač moderního střihu sice nemá žádnou úchvatnou stránku, kterou by se vyvyšoval nad konkurenty, ale má dobře vyvážené estetické, ergonomické a příjemné zvukové vlastnosti. Dobře zapadne do standardů vyžadovaných v této cenové třídě.

Ozvučnice ani průměry basáků 4312SE nejsou nijak upejpavé stran rozměrů a proto celkem očekáváte, že se odvážně pustí do hlubokých poloh, nicméně síla a hutnost, s jakou vytlačí kontrabas Charlieho Hadena v „Anna“ („Naim Sampler 6“ | 2006 | naim label | naimcd106) je přeci jen trochu překvapivá. Nástroj má tendenci trochu dominovat, je energický a každý brnknutí má sílu a roztlačí velmi signifikantní porci vzduchu v prostoru. JBL nejsou úplně analytické, aby si vyhrávaly s různorodostí poloh v tom audiofilském duchu, spíše akcentují sytost a robustnost basového základu, byť je férově kontrolovaná (ale stojí za to připojit naddimenzovaný zesilovač, který zajistí přesný chod basového reproduktoru).

V porovnání s basem zní střední pásmo, reprezentované kupříkladu zpěvem Julie London v její „People who are born in May“ („Diamond Voices of the Fifties“ | 2015 | STS Digital | STS-6111140), poněkud civilněji, nabízí vlastně výtečnou transparentnost, ale o něco tenčí zvuk. Reprodukce je tu uměřená (ale rozhodně ne odměřená), dává najevo decentně přítomné artefakty staré, byť excelentně remasterované nahrávky, aniž by to ale bylo nepříjemné. Ani tady si JBL nehrají na audiofilskou jemnost a delikátní analytičnost, je to celistvý, přehledný a jasný zvuk, mírně staromódní v tom, že prim hraje dojem celistvosti a prezentace hudby, řekněme, v jejím obsahu, spíše než v mikrodetailech její formy.

Vysokofrekvenční nuance a dozvuky v „No Matter What“ od Xu Ganga („Be There“ | 2004 | Usher) navzdory jisté civilní přímočarosti, přítomné i v této části frekvenčního pásma, nijak neatakují posluchače (a když, lze je zkrotit účinnými „kroutítky“). Celkově je množství výšek decentní, ale nijak přehnané, JBL rozhodně nelze označit za nějak cinkající nebo „zářící“. Prezentace kovového témbru je věrohodná, prostá exhibic – až s trochu studiovým nádechem.

Jabra Elite 75t: True Wireless radost s velmi energickým a silným projevem [test] Elite 75t jsou skvělá sluchátka s dlouhou výdrží, vynikajícím handfree a zvukem, který vás nezačne nudit. Pokud vám bude vyhovovat ovládání, není co řešit.

Je dobré říct, že 4312SE stojí za to lehce „vytočit“, aby při alespoň trochu vyšší hlasitosti ukázaly, že v nich umí řádně chytnout dynamické saze – nemusí jít zrovna o koncertní vyrvál, stačí jen trošku „přitopit“. Pak si užijete šťavnatý, mohutný, valivý zvuk, razantní a působivě silný zvuk, který svou makrodynamikou umí roztancovat gauč i s posluchačem. Opět to není takové to evropské, decentní ladění s důrazem na mikrodynamické nuance, ale řádně živý zvuk, který když probudíte, tak dokáže zahřmít a opanovat prostor.

Už z výše řečeného patrně samo vyplývá, že 4312SE nejsou určeny tak úplně těm, kteří touží po „pitvání“ nahrávek a rádi odlupují při poslechu další a další a další vrstvy hudby – ne snad, že by 4312SE třeba v kompozičně odvážně složité (až chaotické) „Clouds“ od Steve Coleman and Five Elements („Harvesting Semblances and Affinities“ | 2008 | Pi Recordings | PI33) ztrácely kontrolu, ale prostě nehrají s tou monitorovou zafixovaností a konkrétností. Navzdory tomu je hudba dobře čitelná, jak už cenová relace vyžaduje, zejména středy a výšky jsou pěkně transparentní a jednotlivým nástrojovým linkám je dán slušný prostor k vyniknutí. Cítíte, že JBL udržují jakousi poslechovou pohodu a nadhled, nicméně nezabrousí prostě třeba k takovým těm nejjemnějším ambientním dozvukům.

Pro-Ject T1: skvělý základ pro ty, kdo chtějí dostupný a kvalitní gramofon [test] Pro-Ject T1 je základem firemní nabídky, patří k tomu nejlepšímu, co si ve třídě "pod 10", můžete koupit. Není to klasicky audiofilský nástroj, ale rozhodně je to gramofon, který důstojně vypadá, díky odolnému skleněnému talíři překvapivě dobře odolává vibracím a navzdory velmi jednoduché přenosce prostě dokáže důstojně hrát. Navíc je i ve verzi s Bluetooth.

I kvůli lehce atypickému rozložení měničů a velké, široké ozvučnici není úplně samozřejmé 4312SE ideálně umístit a docílit optimálně spojité stereo báze. Platí to zejména v menším prostorách – je vidět, že JBL míří hlavně do prostorově podstatně štědřejších zaoceánských obýváků. Na druhé straně i v prostoru s velikostí pod 20 metrů čtverečních se nakonec usazení našlo.

Jak ukázala „Wolkenmeer“ Beo Brockhausena („Closer to the Music Vol. 3“ | 2009 | Stockfish | SFR 357.4009.2), důležité je „řídit“ prostor tím, zda je vysokotónový měnič „uvnitř“ nebo „vně“. Manuál připouští všemožné varianty včetně položení na boku – je dobré do něj nahlédnout, protože uvedené tipy docela fungují. Když si tak dát trošku práce, prostor bude v pravolevém i předozadním směru plně odpovídající cenovkou definované pozici prémiového hi-fi.

4312SE navzdory jisté „americkosti“ ve své charakteristice zůstávají stále hlavně spořádané – „I Love the Life I Have“ Buddy Guye („Extended Dynamic Experience 4“ | 2015 | STS Digital | STS-6111145) je rytmická, jižansky šťavnatá a razantní bluesovka a JBL nabídly zvuk pevný a vskutku razantní, kde každé hrábnutí do strun pěkně „práskne bičem“. Zvuk je civilizovaný, spořádaný, nenápadně a civilně přehledný, rytmicky jistý, byť to, jak moc bude strhující, definuje výhradně nahrávka a elektronika – JBL jako kdyby se tak nějak v tomto ohledu „nepletly do cesty“.

Verdikt

JBL 4312SE jsou, chce se říct, tradiční reprosoustavy – mají v sobě něco pravověrně amerického (třeba tu lehkou účelnost provedení nebo výrazný bas), mají v sobě nicméně i čistotu a spořádanost vyšší kategori hi-fi techniky. Sází spíše na starosvětský přístup bez akcentování jednotlivostí, na údernou dynamiku a na to, že posluchač ví, co s nimi dělat, tedy že je třeba jim dát zesilovač, který je skutečně ukočíruje nebo jim poskytnout péči při umístění v prostoru a nevycházet pokud možnost jen z toho, co doma dovolí nábytek.

Pokud pak 4312SE ale věnujete pár chvilek, dokážete z nich dostat zajímavě „jiný“ než obvykle dostupný zvuk, možná až překvapivě civilní a možná přeci jen lehce výrazný na basech, pokud nebudou mít dost prostoru kolem sebe, ale rozhodně zajímavý tím, jak „srovnaný“ a energický dokáže být.

JBL 4312SE

Cena: 69 700 Kč

Technické paramatery

Doporučený výkon zesilovače: 10-200 Watts RMS

10-200 Watts RMS Frekvenční odezna (-6dB): 44 Hz - 40 000 Hz

44 Hz - 40 000 Hz Citlivost (2.83V@1m): 90dB

90dB Impedance: 6 Ohm

6 Ohm Přechodové frekvence: 640Hz, 5kHz

640Hz, 5kHz T yp: Bass-reflex via front-firing port

Bass-reflex via front-firing port Rozměry (v x š x h): 597 x 362 x 305mm

597 x 362 x 305mm Hmotnost: 23.8kg / kus

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice