JBL Charge 3 Stealth Edition: Bluetooth reproduktor s řádnými spodky [test]

Plusy hudební projev

podání prostoru

podsvícená tlačítka

IPX7

funkce powerbanky Minusy větší rozměry

pouze napájecí kabel

nižší reálná výdrž 8 /10 Hodnocení

Značka JBL není na našem trhu žádným nováčkem a její bezdrátové reproduktory jsou populárním audiozařízením zejména mezi mladší generací. A není se čemu divit, JBL nabízí reproduktory hned v několika různých provedeních, výkonech i cenách a jejich předností je odolné provedení a hutný zvuk.

Model Charge 3 zachovává dnes již pro JBL typický tvar doutníku s ovládacími prvky na horní straně a masivním gumovým podstavcem. V portfoliu výrobce je Charge někde v polovině co do velikosti a výkonu, častěji narazíte na větší a výkonnější model Charge 4.

Konstrukce a zpracování

Jak bylo uvedeno, tak model Charge 3 má shodný tvar, jako většina reproduktorů JBL, pouze se liší rozměry a je de facto nejmenším zástupcem tohoto tvaru v portfoliu.

Doutníkový tvar má své opodstatnění, v bočních stranách je umístěna dvojice pasivních zářičů, v přední části těla jsou pak dva měniče, na zadní straně najdete výrazná gumová dvířka, která ukrývají konektorovou výbavu. Horní strana je vyhrazena ovládacím prvkům, spodní je pak tvořena gumovým podstavcem s integrovanou pěticí stavových diod.

Materiálově se jedná o klasickou kombinaci plastu, gumy a odolné umělé textilie. Reproduktor má certifikaci IPX7 (Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1,5 metru), takže by mu neměl vadit ani pád do bazénu – tedy ideální doplněk na zahradu v letních měsících.

Při detailnějším ohledání zjistíte, že je opravdu vše velmi dobře slícováno a sestaveno. Nikde není vůle ani nepřesnosti, tlačítka mají přesný stisk a textilie, kterou je tubus potažen vypadá, že by mohla něco vydržet a relativně málo se špinit.

Snad jediným nedostatkem je z mého pohledu horší ochrana pasivních zářičů v bocích reproduktoru, což je společný znak pro všechny modely této konstrukce od JBL. Bočnice jsou gumové a natvarovány tak, že na ně můžete reproduktor postavit a provozovat jej ve vertikální pozici. Samotné pasivy jsou pak cca 1 cm pod gumovou hranou, která je tak zároveň chrání.

Ovšem z boční strany nejsou nijak chráněné, takže je zde jisté riziko poškození předmětem menšího průměru. Je to sice velmi nepravděpodobné, ovšem právě k takovým situacím reálně dochází a je vhodné mít toto slabší místo na paměti zejména při transportu reproduktoru.

V případě transportu se totiž musíte spolehnout pouze na své schopnosti, v balení nenajdete žádný obal nebo pytlík, přiložen je pouze oranžový USB-A – micro-USB kabel pro nabíjení.

Ovládání

JBL zachovává prakticky u všech modelů velmi podobné či shodné ovládání, na horní straně je výrazná šestice tlačítek. Čtyři jsou v podobě výrazných gumových ikonek na textilním povrchu, dvě podsvícená (zapnutí a aktivace JBL Connect) jsou pak sdružena uprostřed v plastovém výstupku.

Vlevo od něj je tlačítko Bluetooth pro aktivaci párování a snížení hlasitoti, vpravo potom zvýšení hlasitosti a multifunkční play/pause, které slouží i pro příjem a ukončení hovoru, jelikož reproduktor je možné využít jako hands free.

Ve spodním gumovém podstavci je pětice LED, které informují o aktuálním stavu baterie anebo o jejím nabíjení. Vestavěná baterie má kapacitu 6000 mAh a podle výrobce zvládne 20 hodin reprodukce. Při testování jsme se dostali na necelých 14 hodin při 75% hlasitosti a přehrávání dynamičtější elektronické hudby.

Nicméně vestavěný akumulátor zde má ještě jedno využití, a to jako powerbanka pro váš mobilní telefon. Na zadní straně pod masivními gumovými dvířky je USB-A konektor pro nabíjení telefonu z reproduktoru, dáme micro-USB konektor pro nabíjení reproduktoru z elektrické sítě a také 3,5 mm zásuvka pro audiokabel.

Hudební projev

Zvukově se jedná o typického zástupce současné produkce reproduktorů – dominantním basům sekundují krapet temnější středy a výšky. Díky objemu jsou basy opravdu hutné, avšak nejsou nepřirozené a ve výrazné převaze, jako tomu u některých reproduktorů bývá.

Celkově je projev hlasitý a poměrně vyvážený, takže si můžete s reproduktorem troufnout nejen na elektroniku, ale zvládne i rock a pop, při detailnějším poslechu najdete mírně zastřené vokály a výšky, ovšem není to nic dramatického. Celkově méně otevřené a světlé ladění je slyšitelné u mluveného slova a telefonnáho hovoru, kdy je hlas posazen níž.

Ačkoli jsou měniče umístěny vepředu a pasivy na bocích, zvládne Charge 3 poměrně dobře podat nezvykle široký prostor a netrpí přílišnou směrovostí, jako tomu bývá u většiny menších reproduktorů.

Verdikt

JBL Charge 3 Stealth edition je jedním z posledních modelů řady Charge 3, který ještě koupíte, nástupce Charge 4 je o krapet větší a přináší také vyšší výkon (30 W) a cena je asi o 400 Kč vyšší.

Námi testovaný Charge 3 splňuje v dané cenové kategorii to, co slibuje a jistě bude vhodný zejména pro aktivnější jedince, kteří tráví čas na zahradě nebo v terénu a chtějí si dopřát hutný zvuk. Osobně bychom asi doporučili koupi modelu Charge 4, protože díky větším rozměrům a výkonu nabídne pravděpodobně o něco čistší přednes a má také větší akumulátor.

Charge 3 však rozhodně není špatná koupě, zamrzí však absence signálového kabelu a adaptéru (specifikum stealth edition) a očka pro poutko, na druhou stranu zase můžete nabíjet mobil a funkce JBL Connect umožní spárovat více kusů s výběrem způsobu přehrávání.

JBL Charge 3 Stealth Edition

Cena: od 2 999 Kč