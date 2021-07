JBL Clip 4: malé, stylové BT repro čtvrté generace má větší výdrž i plnější zvuk [test]

Plusy velikost

výdrž

hudební projev Minusy absence rychlonabíjení

absence AUX a mikrofonu

nemá rozšiřující funkce 7 /10 Hodnocení

Přenosné bezdrátové reproduktory JBL jsou obecně známé především díky široké nabídce modelů. Zvukově se obvykle jedná o reproduktory s průměrným či mírně nadprůměrným projevem, které mají výraznou basovou složku – tedy typický zástupce produktů pro mladší generaci se zábavným zvukem.

Míra „hutnosti“ hudebního projevu se obvykle odvíjí od celkové velikosti reproduktoru. Můžete sice použít relativně velké měniče, ovšem pokud mají malou ozvučnici a nemají se o co „opřít“, tak zkrátka neposkytnou kýžený plný zvuk. Proto přicházejí prakticky všichni výrobci u malých reproduktorů s různým naladěním, které by mělo zajistit kýžený plný zvuk.

JBL se v tomto směru snaží již delší dobu a dá se říct, že se daří. Od malého reproduktoru s jedním měničem sice nemůžete čekat projev jako z třikrát většího modelu, ovšem na druhou stranu by zvuk takového kousku měl být podstatně lepší než zvuk z vestavěných reproduktorů notebooku. Většině značek se to daří, ovšem najdou se i takové, kde se zvuk vůbec nepovedl. JBL naštěstí patří do té první skupiny.

Konstrukce a ovládání

Aktuální JBL Clip4 navazuje na své předchůdce s nižším číselným značením, oproti předchozí generaci (JBL Clip 3) zde došlo k výrazní designové obměně, reproduktor tentokrát není kulatý ale oválný (respektive se jedná o kvádr se zakulacenými rohy.



Pro srovnání vlevo Clip 4 a vpravo Clip 3

Změny se dočkala také karabina, která je pro řadu Clip typická a umožňuje zavěsit reproduktor prakticky kamkoli. Aktuální model má karabinu lépe integrovanou do těla, takže použití je jednodušší a flexibilnější.

Základem reproduktoru je hliníkový profil, který tvoří výztuhu ozvučnice na jejích bocích a zároveň je součástí karabiny, jejíž pohyblivá část je pak pogumovaná. Gumové je také vystouplé logo JBL na přední části a kryt pasivního zářiče na zadní části. Tlačítka jsou plastová a snadno je po hmatu identifikujete. Celý reproduktor je pak potažen odolnou umělou textilií.

Na spodní straně najdete (kupodivu nijak chráněný) USB-C konektor pro nabíjení reproduktoru. Jiné konektory na těle nejsou, takže připojení pomocí audiokabelu bohužel možné není.

Ovládání je zde zcela standardní – hlavní vypínač a aktivace párování jsou na levém boku, na čelní straně pak najdete +/- pro změnu hlasitosti a šipku pro přehrávání/pauzu. Na horní straně je ještě v gumovém uložení karabiny podlouhlá stavová dioda, která blikáním a barvou informuje o tom, co aktuálně reproduktor dělá.

Vše je zde přehledné a jednoduché, musíte se ale smířit s absencí mikrofonu, takže jako handsfree Clip 4 bohužel použít nelze. Výtka míří také ke tvaru reproduktoru – provozovat jej můžete buďto zavěšený (primární pozice) nebo položený, ovšem v takovém případě značně omezíte zvukovou charakteristiku, protože pasivní zářič míří směrem k podložce. Kdyby byla spodní strana plochá a rozšířená, byl by to asi praktičtější tvar.

Funkce a osazení

Funkčně zde nic moc zvláštního nenajdete, jedná se pouze o základní způsob ovládání a sním spojené základní funkce. Tedy pomocí tlačítek na reproduktoru můžete ovládat maximálně přehrávání hudby na připojeném zařízení. To lze připojit v jeden okamžik pouze jedno.

K dispozici bohužel není ani možnost propojení více kousků pomocí firemního JBL Connect ani přizpůsobení přehrávání pomocí obslužné aplikace. Primárně je tedy Clip 4 určen pro přehrávání hudby na cestách. V takových situacích přijde vhod certifikace IP67, která zaručuje odolnost vůči stříkající vodě a prachu.

Reprodukci zde zajišťuje jeden měnič o průměru 40 mm s rozsahem 100–20 000 Hz, který je napájen zesilovačem s výkonem 5W. Na zadní straně je pak ukrytý pasivní zářič.

Vestavěná baterie má kapacitu 3 885 W a měla by vydržet až 10 hodin přehrávání. Samozřejmě bude záležet na úrovni hlasitosti a dynamice nahrávky, nicméně při testování nebyl problém se dostat na osmihodinovou výdrž s hlasitostí kolem 75 % rozsahu. Nabíjení je krapet delší (3h) a rychlonabíjení zde bohužel nenajdeme.

Zajímavé je nastavení průběhu hlasitosti, kdy je přibližně v polovině rozsahu zařazen větší skok – směrem k nižší hladině je krok poměrně lineární a směrem nahoru také.

Hudební projev

Jak to vlastně hraje? Vzhledem k velikosti, hmotnosti a obecně technickým parametrům je zvuk překvapivě dobrý. Ve srovnání s většími modely, které jsou osazeny více měniči a zejména mají větší ozvučnici samozřejmě Clip 4 značně zaostává, takové srovnání však není férové.

Přímou konkurencí může být například Sony SRS-XB10 nebo novější SRS-XB13, případně je možné postavit vedle Clipu 4 i netradiční Gravastar Venus. Ve srovnání s těmito modely nabídne JBL čitelnější zvuk, který má více dynamiky a dokáže se také lépe rozehrát.

Velmi bude při poslechu záležet, jak a kam reproduktor umístíte. Pokud bude položený, je zvuk nepříliš výrazný, jakmile jej zavěsíte tak se může lépe rozehrát, a když jej zavěsíte například do dřevěné krabice nebo blízko ke stěně či do rohu, můžete ještě zlepšit podání basové složky.

JBL Clip 4

Cena: 1 590 Kč až 1 690 Kč

výkon: 5 W

frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 000 Hz

konektivita: Bluetooth 5.1

podporované kodeky: SBC

odolnost: IP67

napájení: baterie 3 885 mAh, USB-C pro napájení

výdrž baterie: až 10 hodin přehrávání, nabíjení cca 3 h

rozměry: 86 × 134 × 46 mm

hmotnost: 239 g

Samotný projev je laděn více zábavně, nicméně Clip 4 se nesnaží za každou cenu zahrát všechny basy, což by zákonitě vedlo k jeho zahlcení a zhoršení zvuku. Nízké kmitočty jsou zde nadávkované poměrně dobře a ani při vyšší hlasitosti se nedočkáte chrčení nebo zkreslení, naopak projev je stále plný energie a tento malý křikloun bez problémů „uhraje“ i větší místnost nebo volný prostor kolem chaty či stanu.

Velmi pěkně pracuje reproduktor se středním a vysokým pásmem, kdy je projev bez problémů srozumitelný, vyšší středy jsou krapet vytaženější pro lepší přednes hlasu, ovšem nijak to nezhoršuje projev celého spektra.

Verdikt

Nový JBL Clip 4 není úplně levným kouskem a za cenu kolem 1700 Kč jistě pořídíte i výkonnější kousky s lepším zvukem. Na druhou stranu však takovém modely nebudou tak snadno přenositelné a malé.

V kategorii opravdu malých bezdrátových reproduktorů tak je Clip 4 jistě zajímavou alternativou, zejména pokud jej hodláte používat zejména na cestách, kdy bude možné bez problémů využít pro zvuk nejlepší polohu zavěšením za integrovanou karabinu.