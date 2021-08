JBL Live Free NC+: skvělá True Wireless sluchátka s ANC, kde pohodlí je na prvním místě [test]

Malá a pohodlná sluchátka můžete mít v uších dlouhé hodiny a nebudete o nich ani vědět, což musím pochválit. A úsporné stran velikosti je také nabíjecí pouzdro, které se pohodlně vejde do kapsy.

Plusy Příjemný neutrální zvuk

Velmi pohodlné na nošení

Malé nabíjecí pouzdro

Podpora Qi nabíjení Minusy Pro někoho málo basů

ANC by mohlo být silnější

Méně citlivé dotykové ovládání 8 /10 Hodnocení

Firma JBL má nabídku sluchátek neuvěřitelně širokou a u True Wireless to platí také. Model Live Free NC+ patří k vyšším modelům značky, sází na aktivní potlačení hluku a dle výrobce také na typický JBL zvuk. Jsou konstruovaná tak, že je můžete používat celý den. A pod to poslední se klidně podepíšu, jde o jedna z nejpohodlnějších sluchátek, jaká jsem měl za poslední měsíce v uších. Mají certifikaci IPX7 a výrobce říká, že jsou odolná i proti potu, takže klidně můžete i sportovat.

Pohodlí pohodlí, pohodlí

Za mě jednoznačně nejsilnější zbraň sluchátek a rozhodující faktor pro nákup. Ale hezky popořadě. V balení najdete trojici silikonových náušníků, které jsou velmi příjemně měkké a poddajné. Aby sluchátko sedělo v uchu jako přilepené, používá výrobce ještě gelový návlek s vyboulením, který se lehce vzpříčí v uchu. Nejde ale o klasickou vzpěru, která funguje podobně, ale zdaleka není tak komfortní.

U JBL cítíte, že jsou sluchátka v uchu zaklíněná, ale po chvilce na to úplně zapomenete. V balení najdete ještě jednu velikost tohoto návleku, takže by neměl být problém ani u lidí s většíma ušima. Nasazený gelový návlek je nezbytnou součástí sluchátka, takže si prostě musíte jednu velikost vybrat. JBL svému řešení věří natolik, že v balení nemá žádné „šidítko“, tedy jen návlek bez vyboulení.



Kromě černého provedení jsou k dispozici ještě dvě další barvy

Tělo sluchátek je malé, takže nijak netrčí z ucha, a dokonce si se sluchátky v uších můžete pospat (nechtěně vyzkoušeno ve vlaku). Velmi pohodlně se s nimi manipuluje, protože se dají chytnout právě za gelový navlek, takže vkládání od ucha nebo vytahování z ucha je bezproblémové. Trochu boj vás však čeká při dolování sluchátek z krabičky, kde drží pomocí magnetů. Do krabičky jsou sluchátka tak zapuštěná, že je za ten gumový návlek nemůžete chytit a venkovní část s dotykovou plochou je zakulacená, což celé manipulaci příliš nepomáhá a bude to chtít cvik. To je ale jediné, co mohu po konstrukční stránce vytknout.

Krabička má na přední straně čtveřici indikačních diod, které ukazují stav nabití akumulátoru v pouzdře. Další vícebarevnou LED pak najdete uvnitř pouzdra, ta ukazuje zejména stav Bluetooth. Pouzdro se nabíjí skrze USB-C port, ale využít můžete i Qi bezdrátové nabíjení. Pouzdro má hezkou matnou úpravu, která sice nevypadá nikterak luxusně, ale je praktická: neklouže a nejsou na ní příliš vidět otisky prstů.

Ovládání a mobilní aplikace

Standardně se sluchátka ovládají pomocí dotykových ploch, které by mohly být trochu citlivější. Druhým dechem dodávám, že jde dotykové ovládání zcela vypnout, což mnozí jistě ocení. Jinak je ovládání částečně modifikovatelné.

Máte několik různých scénářů, kdy máte na různá poklepání přednastavené ovládání hudby, ovládání hlasitosti, práci s ANC / příposlechem, případně můžete zavolat externího digitálního asistenta (v aplikaci můžete nastavit Google Asistenta a Alexu od Amazonu). Můžete si tak nastavit, že třeba na levém sluchátku ovládáte přeskakování skladeb a na pravém máte regulaci hlasitosti. Jedno, dvojí a trojí klepnutí dělá tedy v rámci scénáře stále tu stejnou úlohu a nejde změnit.

Aplikace je dostupná pro Android i iOS a bohužel není lokalizovaná. Na druhou stranu musím pochválit její jednoduchost. Na základní obrazovce můžete zapnout ANC, zapnout příposlech (tady máte na výběr klasický příposlech nebo prioritu hlasu) a jako poslední můžete vybrat, jestli chcete přehrávat primárně hudbu nebo jestli budete chtít sledovat video. U videa přepne aplikace na SBC kodek, který má trochu lépe bojuje se zpožděním než standardně používaný AAC kodek, který je lepší na hudbu.

V aplikaci dále můžete pracovat s grafickým ekvalizérem, máte zde možnost jemného doladění ANC, které něco dělá, ale já po dlouhém experimentování nejsem schopen popsat, co přesně. Zkoušel jsem sluchátka v autobusu s hučící klimatizací, kterou ANC hezky filtruje a posuvníkem se řeší spíš charakter tlumení než jeho síla. Takže je to na vašem experimentování, co vám bude vyhovovat.

Typické JBL? Vlastně ani ne

Výrobce sluchátka prezentuje tak, že mají typický JBL zvuk. S tím ale nemohu souhlasit a neberte to prosím jako výtku, to v žádném případě. Ale sluchátka JBL mám zafixovaná jako energická se silnými kulatými basy a citelnou V charakteristikou. Vše je podrobeno maximální zábavnosti zvuku. Tady je projev citelně světlejší a velmi příjemný. Ocenit musím čisté podání vokálu s detaily, které budete velebit i u poslechu podcastů.

Charakteristika má stále tvar písmena V, ale je rovnější. Rozhodně však nejde o suchá analytická sluchátka, kus té zábavnosti tu stále je. Kde však rovnější křivku oceníte jsou jemnější pasáže, kde mají prim reálné nástroje. Typicky mohou v tomto projevu vyniknout písničkáři s akustickým doprovodem, kde nemusí V křivka dělat dobrotu a může zbytečně potlačovat vokály. Naopak elektronický nářez nebo ostřejší rock nemusí každému vyznít s takovou silou, jako by u JBL čekal.

Označil bych projev jako univerzální snad i neutrální a velmi dospělý. Sluchátka zahrají velká tělesa, daří se jim prezentovat přirozený a otevřený prostor, kde funguje skvělá lokalizace nástrojů. Představoval bych si více dynamiky, které se mi v určitých pasážích nedostává a vypnutí ANC tento neduh řeší jen trochu. Co se potlačení okolního hluku týče, jsem spokojený. Sluchátka se snaží tlumit hlavně nižší frekvence, ale odfiltrují i část lidské konverzace. Je třeba brát do úvahy cenu sluchátek, takže není možné čekat schopnosti jako u Sony WF-1000XM4. Tlumení je tedy spíše průměrné, ale přirozené.

Žádné tlaky do uší, dramatické změny projevu a podobné neduhy, které občas předvádí jiní výrobci. A právě přirozenost fungování ANC je za mě asi důležitější, než že sluchátka utlumí klimatizaci o 15 % méně než konkurence. Výrobce v tomto případě vsadil na Bluetooth 5.1 a podporuje kodeky SBC a AAC. Sluchátka nemají NFMI cívku, takže pro telefonování s jedním sluchátkem je vlastně jedno, jestli si dáte do ucha to levé nebo to pravé. Výrobce slibuje se zapnutým ANC výdrž až 6 hodin, já jsem se při měření dostal asi na 5,5 h. Pouzdro pak nabije sluchátka minimálně 2× do plna.

JBL Live Free NC+ jsou bezesporu zajímavá sluchátka, která mě bavila. Znovu musím vyzdvihnout pohodlí, které je za mě na velmi vysoké úrovni. A hodně se mi líbil i zvuk, který není pro JBL zrovna typický, ale mě udělal velkou radost.

JBL Live Free NC+

Cena: 4 490 Kč

Zapůjčil: JBL.cz