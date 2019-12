JBL REFLECT Eternal: první bezdrátová sluchátka se solárním nabíjením slibují nekonečnou výdrž

Výrobci se předhání, kdo nabídne nejdelší výdrž baterie, JBL se svým novým modelem REFLECT Eternal nabízí díky integrovanému solárnímu nabíjení prakticky nekonečnou výdrž baterie.

Bluetooth sluchátka JBL mají vestavěnou baterii s kapacitou 700 mAh, na horní straně je pak materiál zvaný Powerfoyle, od švédské firmy Exger, který konvertuje světlo na elektrickou energii a baterii může dobíjet. A dobíjí baterii nejen na přímém slunci, ale také pomocí nepřímého světla, či v osvětlené místnosti, pouze za tmy máte smůlu.

JBL uvádí, že při každodenním pobytu venku 1,5 hodiny sluchátka zvládnou 68 hodin poslechu, pokud budete venku 2 hodiny, tak můžete poslouchat 168 hodin, při pobytu na slunci 2,5 hodiny už sluchátka nikdy nevybijete a můžete poslouchat do nekonečna (v podstatě dokud baterie "neodejdou"). Udávané hodnoty jsou pro jas 50 000 luxů, přičemž v našich podmínkách za slunečního letního dne naměříte víc než 70 000 luxů. Z toho vyplývá, že za běžných podmínek, kdy používáte sluchátka cestou do školy/práce a zpět, tak sluchátka pravděpodobně skutečně nevybijete. Pokud ano, tak samozřejmě nechybí možnost nabíjení přes USB, to bude trvat 2 hodiny.

Sluchátka mají odolnost dle IPX4, jsou osazena 40mm měničem, mají udávaný frekvenční rozsah 20 Hz až 20 000 Hz, mají vestavěný mikrofon pro telefonní hovory, nechybí podpora hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa, podporován je multipoint (tj. podpora připojení k více zařízením), Bluetooth je ve verzi 5.0.

V čem je háček? Sluchátka se zatím nevyrábí, jsou ve fázi prototypu a nyní je najdete pouze díky kampani na Indiegogo, kde si je můžete předobjednat za 99 USD, nebo za 129 USD, přičemž udávaná konečná prodejní cena má být 165 USD. Výroba začne v srpnu 2020, sluchátka dostanete v říjnu 2020, kdy pravděpodobně začne jejich prodej.

Zdroj: Indiegogo