JBL Tune 225TWS: AirPody dostaly levného konkurenta [test]

Plusy Velmi pohodlné a příkladně stabilní

Otevřená konstrukce pro ty, co ji chtějí

Více basů než AirPods

Rychlé nabíjení a dobrá výdrž Minusy Nejsou ideální pro podcasty

Otevřená konstrukce s minimální izolací okolního hluku (pro ty, co ji nechtějí) 8 /10 Hodnocení

JBL TUNE225 TWS jsou zcela bezdrátová sluchátka s peckovou konstrukcí, v provedení, které na trhu protlačily zejména Apple AirPods. Právě proti nim mají JBL namířeno s výrazně atraktivnější cenovkou.

Pohodlí především

Samotná konstrukce sluchátek je kvalitní, ale jejich tělo je kvůli baterii poměrně široké, což v praxi při používání nevadí, spíše pro vaše okolí budou ve vašich uších více nápadná. Pochválit ale musím hlavně pohodlnost v uších, kde za mě zmíněné AirPody dokonce trumfují, obzvláště při delším nošení.



Krabička je kompaktní, ale o trochu větší, že u AirPodů

Co je zde stejné a v praxi to velmi oceníte je, že obě sluchátka fungují samostatně. Můžete si tedy vybrat, zda budete poslouchat obě naráz, nebo pouze jedno (levé nebo pravé). Ovládání sluchátek, ať už pauzování či přepínání skladeb nebo úvodní párování probíhá skrze tlačítko přímo na těle sluchátek. Mnohým však může chybět ovládání hlasitosti. Co ale nechybí je mikrofon pro volání.

Hlavně na hudbu

Samotný projev je spíš basový ovšem s méně výraznými vokály. Pro poslech tvrdší metalové nebo elektronické hudby či hraní her to oceníte, ale například popová muzika či hiphop zde příliš nevynikne. Naprosto nevhodná jsou sluchátka například pro mluvené slovo, jako jsou třeba populární podcasty, kde hlas nebude tak čistý.



Vybrat si můžete z několika barevných varinat

Sluchátka připojíte skrze Bluetooth 5, přičemž podporují kodeky SBC a AAC, což minimálně v druhém případě znamená kvalitnější přenos zvuku. Na Androidu jsem se sluchátky neměl nikdy žádný problém, na iPhonu si však občas sluchátka nerozuměla s Apple Music. Telefon i Apple Watch totiž při poslechu skrze JBL někdy odmítali zobrazit ovládání hudby.

Hudba tak sice hrála, ale zařízení si myslela, že nic nepřehrává, takže ovládání hudby na zamykací obrazovce ani v ovládacím centru nezobrazily. Tím pádem nešlo ani přepínat skladby skrze Apple Watch. Stávalo se to sice pouze občas a k opravě stačilo sluchátka odpojit a znovu připojit, ale u jiných sluchátek jsem se s tímto nikdy nesetkal.

Příjemná cena

Sluchátka mají výdrž na jedno nabití až 5 hodin přehrávání, což potvrdila i praxe. Nabíjecí pouzdro pak dodá dalších 20 hodin energie. Nabíjení je přitom signalizováno diodou uvnitř. Samotná krabička se pak nabíjí skrze USB-C. Pouzdro se výrobci podařilo výrazně zmenšit, přesto u některých kalhot narazíte. Krabička je sice malá, ale poměrně vysoká. U některých džín se pouzdro do malé kapsičky u džín vejde, u některé si musíte pomoci silou, u jiných se těsně nevejde



Hlavním benefitem sluchátek je však cena. V českých obchodech se prodávají za 2 300 Kč, což je velmi zajímavá cena obzvláště ve srovnání právě s Apple AirPods s podobnou konstrukcí.

Počítat zde však musíte s více basovým projevem. Pokud hledáte univerzální sluchátka, která dobře přehrají všechno, hodně posloucháte podcasty podívejte se raději jinde. Jestli si ale libujete v tvrdší hudbě případně hodně hrajete hry, zda budete spokojeni.

JBL Tune 225TWS

Cena: 2 049 Kč až 3 250 Kč

Zapůjčil: JBL.cz