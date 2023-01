Je to jasné, královská třída obstojí i letos. Recenze 8K televizoru Sony Z9K

Vrcholný model Sony za extrémní cenu nabídne extrémní kvalitu. Sony sází více na příjemný nekompromisní obraz než líbivé efekty. 8K rozlišení je tu opravdu to nejméně zajímavé

Plusy Mimořádně vysoký jas

Nastavitelný stojan

TV lze použít jako centrální reproduktor

Spotřeba

Dolby Vision Minusy Cena

Antireflexní úprava

Zlobí české Google TV 10 /10 Hodnocení

Když už se bavíme o královské třídě, tak použijme všechny tituly v názvu: BRAVIA XR MASTER Series Z9K 8K Mini LED. Pro Sony jde o ten nejvybavenější, nejprestižnější, ale také nejdražší model televizoru. V úhlopříčce 75" se prodává bez koruny za 200 000 Kč a je tak nejdražší nejen v nabídce Sony, ale i při srovnání s konkurencí. Ano, existují dražší televizory ve větších úhlopříčkách, ale Sony se prostě nehodlá podbízet. Buď na její hru přistoupíte nebo ne.

Sony XR-75Z9K Úhlopříčka: 75" (189 cm) ● rozlišení: 7680 × 4320 ● obnovovací frekvence: 100 Hz ● panel: VA, miniLED FALD ● konektory: HDMI, 3× HDMI 2.1, VRR+ALLM na HDMI2/3, DVB-T/T2/C, 2× DVB-S/S2, 2× USB, SPDIF Out, S-Center Speaker ● Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, Chromecast, Apple Airplay, Apple Homekit ● HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, Netflix Calibrated Mode ● Cognitive Processor XR ● zvuk: Dolby Audio, Dolby Atmos, 3D Surround Upscaling ● 2× středový , 4× výškový, 4× subwoofer, výkon 85 W ● rozměr se stojanem: 167,1 × 98,7-107,2 × 39,6 cm (7,4 cm bez stojanu) ● hmotnost se stojanem: 49,1 kg

Jako i u ostatních 8K televizorů je tady vysoké rozlišení to nejméně podstatné. Ostatně stejně jako 8K od Samsungu si i Sony trochu usnadňuje práci a nezobrazuje všechny pixely 8K rozlišení, ale vybírá si ty, kde to má více smysl.

Pokud jsme ale Samsung chválili za vysoký jas, v případě Sony to platí dvojnásob. Naše sonda změřila přes 2600 nitů a větší hodnoty už odmítala měřit. Pokud budete vybírat mezi levnějším 8K Samsungu a tímto 8K od Sony, tak Samsung vypadá víc efektně s lákavějším designem, Sony zase působí věrněji s funkčnějším designem.

Chytrý design

Pokud lze o takové obludě, jakou je 75" úhlopříčka, prohlásit, že působí nenápadným dojmem, tak by to sedělo na design Z9K. Rámečky okolo displeje jsou takové normální. Tloušťka netrhá rekordy a reproduktory v nich neuvidíte, byť by měly právě boky ukrývat výškové reproduktory. Výraznější dolní hrana už nabídne viditelné vedení reproduktorů pro nižší frekvence, ale stále je to jen nenápadná štěrbina bez výraznějšího poutání pozornosti.