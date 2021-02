Jean-Paul Belmondo: Nejlepší filmy nesmrtelného francouzského herce

Jean-Paul Belmondo ve filmu ztvárňuje postavu nenapravitelného sukničkáře Stéphana Margella, který neustále tajně podvádí svou manželku. Ta odlétá navštívit svou matku a Stefan se hned na letišti poohlíží po nové oběti. Do cesty mu vstoupí mladá hezká dívka Julie, která hledá místo na přespání. Ještě než může k něčemu dojít, objeví se znenadání ve dveřích Stefanova manželka. Sukničkář se pokouší situaci zachránit, a tak o Julii prohlásí, že je jeho dcerou.

Ziskuchtivost je silnější než kamarádství v boji. Zvláštní jednotka francouzské cizinecké legie dostala za úkol zachránit před postupujícími Němci zásoby zlata z malé tuniské banky. Po příjezdu do městečka byl oddíl přepaden nepřítelem a přestřelku přežilo pouze pět mužů. Velící rotmistr se stále snaží získat poklad pro vládu, ostatní však vycítili příležitost ke zbohatnutí a pod vedením seržanta jdou tvrdě za svým cílem. Nečekaně získají spojence v krásné manželce bankovního ředitele.

Nicolas Philibert byl nalezenec. Vyrostl v rodině obchodníka s vínem a když dospěl, oženil se s jeho dcerou Charlottou. Ctižádostivé a domýšlivé dívce však prostý Nicolas nestačil, zakoukala se do bohatého barona. Žárlivý Nicolas barona zabil, a nezbylo mu, než si zachránit život útěkem do Ameriky. Přeplul oceán jako černý pasažér s prázdnou kapsou, ale za chvíli si už vedl k oltáři dceru největšího boháče v kraji. Jenže před osudným ano vyšlo najevo, že Nicolas má jednu ženu ve Francii. Jednou z vymožeností francouzské revoluce byl zákon o rozvodu. A tak Nicolas znovu nasedl na loď. V rodné Francii ho čekalo nejedno překvapení.

Hlavní postavou je Artur Lempereur, který je sice nejbohatší muž Francie, ale součastně je také velmi nešťastný, protože se nudí. Společně se svou snoubenkou Alicí, její matkou a jejím přítelem cestuje do Orientu a marně se pokouší o sebevraždu, což vidí jako jediný způsob, jak uniknout nudě. Ve chvíli, kdy se mu nezdaří devátý pokus, dostane zprávu, že přišel o všechny peníze.

Němci okupují Francii a jejímu nezdolnému obyvatelstvu začínají ty nejbídnější časy. Avšak i v této době může zazářit dobré srdce člověka. Henri Fortin je chudý a negramotný bývalý boxer. Ziman je bohatý židovský právník z Paříže. Během války se jejich cesty setkají, když Fortin souhlasí s tím, že odveze Zimanovu rodinu do Švýcarska. Fortin žádá Zimana, aby mu během cesty předčítal Bídníky od Victora Huga. Ještě než se jejich cesta skončí, zdá se, že příběh z knihy a tahle cesta mají hodně společného.

8. Policajt nebo rošťák

Do Nice přijíždí inkognito divizní komisař oddělení vnitřního vyšetřování Stan Borowitz, specialista na čistky uvnitř policie. Vše totiž nasvědčuje tomu, že nedávno zavražděný komisař Bertrand byl v úzkém spojení s místní mafií. A není zdaleka sám. Policejní inspektoři Rey a Massard jsou do vraždy přímo zapleteni, je tedy nutné je usvědčit a policii očistit. Borowitz má vlastní netradiční prostředky a postupy a rozhodne se vyvolat válku gangů, která by jako první vydala oba zkorumpované inspektory. Nečekaný příjezd neposlušné dcery Charlotty vše zkomplikuje.

Hodnocení IMDb: 67 %