Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog): Modrý ježura vyběhl z her na filmové plátno

Filmaři vytáhli postavičku z japonských digitálních her devadesátých let a vytvořili kolem ní rodinnou komedii plnou dobrodružné akce. Ježkovi Sonicovi ve filmu sekunduje Jim Carrey a vypadá to na celkem vydařený film.

Plusy Je pro děti, ale rodiče se nebudou nudit

Asi nejlepší film založený na počítačové hře

Jim Carrey v roli Dr. Ivo Robotnika Minusy Proč vůbec v roce 2020 vytahovat Sonika?

S herním hrdinou chce člověk hrát, ne se jen dívat, co dělá 7 /10 Hodnocení

Po detektivovi Pikachu si svoji filmovou adaptaci s reálnými herci vysloužil i další japonský animovaný hrdina – ježek Sonic. Ohlasy před premiérou sice byly docela kontroverzní, ale nakonec to dopadlo docela nadějně a film získává většinou kladná hodnocení.

Start až na druhý pokus

Filmové adaptace her bývají často terčem komunity fanoušků, kteří mají rádi předlohu a byli by nejraději, kdyby jejich oblíbená série byla převedena na stříbrné plátno přesně 1:1. To samozřejmě není úplně možné, ale co studio Paramount předvedlo už v prvním traileru na film Sonic the Hedgehog, snad nikdo nečekal.

Ježek Sonic má jasně daný vzhled už od svého vzniku v devadesátých letech, kdy se objevil ve hrách na konzolích Sega. Ale z nějakého důvodu přišlo tvůrcům filmu jako dobrý nápad jeho vzhled radikálně upravit. A to se jim vymstilo.

Po masivní vlně kritiky uznali, že si Sonic zaslouží předělat. Byla kvůli tomu posunuta i premiéra filmu, ale vypadá to, že se toto rozhodnutí vyplatilo. Ohlasy totiž rázem byly znatelně lepší.

S klasickým Sonicem si tedy fanoušci mohou vychutnat film, ve kterém se modrý ježek díky své nadpřirozené rychlosti dostane portálem do našeho světa. Je tady ale sám, takže se snaží najít si přátele. Oblíbí si především zdejšího šerifa Toma, kterého hraje James Marsden. Jeho schopnosti ale přitáhnou i pozornost doktora Iva Robotnika. Ve filmu ho ztvárnil Jim Carrey, kterému tato role parádně sedí. Sonic se s tímto nepřítelem tedy musí náležitě vypořádat.

Vzkříšení japonského superježka

Kde se vlastně ježek Sonic vzal? Jeho příběh začíná v roce 1991, kdy vyšel úplně první díl na konzoli Sega Mega Drive (známá také jako Sega Genesis). Bylo to v době, kdy vycházel třetí díl Super Mario Bros od Nintenda a Sega se snažila vytvořit konkurenci, která by s Mariem dokázala držet krok.

Původní návrh Sonica vypadá jinak, než jak ho známe dnes. Jeho finální vzhled má ale svoje opodstatnění. Modrá barva je totožná s barvou loga Segy. Jeho červené boty jsou pak inspirovány Santa Clausem. Výtvarník Naoto Ošima dále vytvořil Sonicovi parťáka v podobě doktora Eggmana, ale nakonec se z něj stal záporák, který stojí proti Sonicovi. A právě herní Eggman je předobrazem filmového doktora Iva Robotnika.

S herním Sonicem to šlo stejně z kopce, jako s konzolemi od Segy. Poslední herní konzolí této japonské firmy byl Dreamcast z roku 1999 a od té doby jsme se s modrým ježkem na našich obrazovkách tak často nesetkávali. Občas se sice ještě objeví, i když nové díly nedosahují kvalit starých klasik. Poslední hrou, kde Sonica můžete najít, je Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, což je exkluzivní hra pro konzoli Nintendo Switch.

Sonic byl ve své době fenomén, který táhl prodeje konzolí Sega. Konzole nepřežily, ale postavička Sonica stále dokáže přitáhnout pozornost. Je to jeden ze symbolů japonské digitální zábavy, a protože se letos upře na Japonsko pozornost celého světa v souvislosti s Olympijskými hrami, využívá toho i Sonic.

Vedle zmíněné hry pro stále oblíbenější Nintendo Switch tedy vznikl i film. Můžete to tedy brát jen jako komerční kalkul, ale jaký film dnes není... Sonic zjevně dobře pobaví dospělé i děti, tak proč ne.

Článek vychází z ohlasů na americkou premiéru filmu, která proběhla týden před českým zařazením do kin.