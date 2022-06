Jistota při běhu i pohodlí ve fitku? Sluchátka Anker Soundcore Sport X10 nabídnou otočný háček

Se značkou Anker Soundcore jsme se už párkrát setkali, vyrábí dobré a levné Bluetooth reproduktory, ale také například brýle s integrovanými sluchátky. Nyní přichází se zajímavou novinkou, True Wireless sluchátky Anker Soundcore Sport X10.

Ty podobně jako spousta jiných se snaží řešit často problematickou stabilitu uchycení v uchu, a to háčkem za ucho. Jenže háček je otočný o 210° a dá se zároveň použít jako vnitřní opěrka do ucha. Máte tak na výběr. Další nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení je, že do pouzdra se sluchátka ukládají v „kompaktnějším“ stavu, pouzdro tak je mnohem menší a lehčí, než u sportovních sluchátek s běžným háčkem.

Sluchátka samotná jsou odolná proti potu a vodě, plní IPX7 – praxi se tak snesou potopení do hloubky 1 m po dobu 30 minut. Výrobce však upozorňuje, že pro plavání, sprchování, případně poslech v sauně, či páře, nejsou určené. Připojují se přes Bluetooth 5.2, na jedno nabití vydrží hrát 8 hodin a pouzdro přidává další tři plná nabití. Ve výsledku tak dostanete 32 hodin poslechu.

Po zvukové stránce Soundcore slibuje zejména posílené basy (o ty se stará technologie BassUp), přičemž má být zachována čistota středů a výšek. Pro doladění zvuku lze použít firemní aplikaci. Samozřejmostí je možnost vyřizování hovorů, o čistotu a srozumitelnost hlasu se stará rovnou šest mikrofonů, aby byl hlas čitelný má být potlačen nejen okolní hluk, ale i případný vítr.

True Wireless sluchátky Anker Soundcore Sport X10 se ještě u nás neprodávají, pouze na firemním webu za 79,99 USD, tedy zhruba 1 900 Kč. Provedení bude černé a bílé.

Zdroj: soundcore.com