John Wick se za prequel nebude muset stydět. Parádní ukázka láká na seriál The Continental

Kdo by před téměř deseti lety (v roce 2014) čekal, že Keanu Reeves v padesáti letech odstartuje nejúspěšnější filmovou akční sérii své kariéry. Do té doby byl pro spoustu lidí „ten který hrál Nea“ a i když měl výrazné role, tak podobně zásadní postava nepřicházela.

První John Wick z roku 2014 přinesl tržby 88 miliónů USD, což pro velkorozpočtové filmy znamená průšvih a konec. Ale tohle byl nízkorozpočtový inovativní film (stál jen 20 až 30 miliónů USD), a tak to znamenalo úspěch, a naštěstí Reeves ustoupil ze svého pravidla netočit pokračování. Druhý John Wick už přinesl tržby 172 miliónů, třetí 327 miliónů USD a za čtvrtý lidé utratili 423 miliónů USD. Proto se asi dočkáme i pětky.

Příští rok má jít do kin ještě spin-off Ballerina s Annou de Armas v hlavní roli, ale mezi tím, se dočkáme seriálu The Continental: From the World of John Wick. Půjde o třídílný spin-off, přičemž každý díl bude mít jednu hodin.

Má se odehrávat v 70. letech 20 století, kdy Winston Scott (pozdější ředitel hotelu Continental, ve filmu ho hrál Ian McShane) byl ještě mladý, vrátí se také Charon (ve filmu ho hrál nedávno zesnulý Lance Reddick). Hvězdným hostem zde má být Mel Gibson. Jak z názvu je zjevné, tak seriál se bude věnovat původu ikonického hotelu pro vrahy, který je ústředním bodem světa Johna Wicka.

Po traileru tvůrci zveřejnili kompletní bojovou scénu z prvního dílu a vypadá skvěle. Seriál v USA uvede streamovací služba Peacock, dle dostupných informací ho u nás najdeme na Prime Video. První díl seriálu The Continental má premiéru 22. září, druhý 29. září a poslední 6. října 2023.