Jupiter's Legacy: komiksový seriál Netflixu se ptá – zabíjet zločince, nebo je nechat žít? [recenze]

Plusy Zajímavé téma

Dobré herecké výkony

Věrně natočená třicátá léta Minusy Nevyužité téma

Předvídatelný děj

Lacině působící detaily 5 /10 Hodnocení

Tak nám Netflix vypustil nový komiksový seriál. Nese název Jupiter's Legacy a jako spousta dalších podobných se veze na vlně zájmu o komiksové filmy a seriály. A protože superhrdinské témě ždímá dnes naprosto každý, tak tvůrci loví i mezi méně známými díly menších vydavatelstvích.

Původní komiks Jupiter's Legacy napsal Mark Millar a ze seriálem stojí Steven S. DeKnight, scénárista seriálů Daredevil, Spartakus a Smallville, ale také režisér mizerného sci-fi filmu Pacific Rim: Povstání. Za zmínku stojí také fakt, během natáčení Jupiter's Legacy kvůli tvůrčím neshodám Steven S. DeKnight produkci opustil a seriál dodělával Sang Kyu Kim (scénárista některých dílů Designated Survivor a dalších).

S velkou sílou přichází...

O čem tedy seriál Jupiter's Legacy je? První generace superhrdinů se skoro sto let starala o to, aby byl svět v bezpečí. Své schopnosti získali v 30. letech 20. století. Nyní, téměř o 100 let později mají odkaz a péči o bezpečí světa převzít jejich děti.

No... a tím bychom mohli skončit. Neprozradím nic zásadního, když řeknu, že celý seriál se odehrává ve dvou časových rovinách, první v přítomnosti, kdy sledujeme trable supermanských rodičů se svými supermanskými dětmi. Druhá linie se odehrává v minulosti na začátku hospodářské krize v USA, kde se divák dozví, kterak ke svým schopnostem naši hrdinové došli.

Od prvního dílu se snaží tvůrci přetřásat problém malé, či velké odpovědnosti superhrdinů za osudy světa. Také se klade důraz na problém, zda mají kladasové právo zabít zlé nepřátele, či nikoliv (to prosím průběžně dostávají na budku a záporáci likvidují přátele i jejich děti). Přitom ignorují matematiku, která praví, že s takovou kladasové za chvíli dojdou – to je ale problém většiny podobně moralizujících seriálů. Pokud vás to zajímá /pozor spoiler/, tak stejně nic kloudného nevymyslí /konec spoileru/. Takže zajímavé téma tvůrci moc využijí.

Jupiter's Legacy se snaží ukázat, že i superhrdinové mají všední problémy, to ale také bylo zpracováno mnohokrát. Zamrzí také fakt, že i když se věnuje hodně prostoru a času zrodu superhrdinů, tak tvůrci pomíjí takové drobnosti, jako "kde sakra vzali své schopnosti ostatní". A tak bych mohl pokračovat.

Úspornou produkci Netflixu divák ucítí z kostýmů, stejně tak líčení herců, kteří hrají staré i mladé. Jako chlap bych se navíc mohl cítit uražen sexismem – století bělovlasí chlapi mají mraky vrásek, zatímco žena má jen šedé vlasy, ale pleť netnutou. Co pochválím, tak velmi dobře a věrně natočená třicátá léta dvacátého století, stejně tak dobré herecké výkony.

Pokud nemáte nakoukáno, tak by se vám seriál bude líbit, v opačném případě vás nemůže ničím překvapit. Celkově se Jupiter's Legacy dá zařadit mezi současný průměr, rozhodně na Netflixu najdete zajímavější seriály.

Jupiter's Legacy