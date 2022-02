Jurský svět: Nadvláda – první trailer na očekávaný hit je tady a prozrazuje nejlepší scény

Tak zde máme první trailer na letošní očekávaný hit film Jurský svět: Nadvláda. A rovnou můžeme říct, že se tvůrci zjevně snaží nalákat diváky do kin metodou „ukážeme nejlepší scény a to nejdůležitější, oni pak přijdou“. V traileru jsme se tak dočkali dvouminutového sestřihu celého filmu. Jak je vidět, tak dinosauři se dostanou z rezervace a rozutečou se do světa. Na začátku je klid, ale zdánlivá idylka netrvá dlouho.

Lidstvo je tu najednou víceméně jen proto, aby se postaralo o to, aby dinosauři měli jíst, protože se vzhledem ke své velikosti vrátili na vrchol potravního řetězce. A to na celé planetě, včetně moří. Lidé vidí živé dinosaury, kteří jim pobíhají po dvorcích, jako by to tu řídili. Smečky dravců potulují zmrzlou krajinou, ale také italskými městy. A mají hlad.

Film navazuje na filmy Jurský svět a Jurský svět: Zánik říše, ale vrací se herci Sam Neill (Dr. Alan Grant) a Jeff Goldblum (dr. Ian Malcolm) z Jurského parku. Samozřejmě se vrací i Chris Pratt, ale i další.

Režii filmu dostal opět Colin Trevorrow, který natočil v roce 2015 úspěšný Jurský svět a postaral se úspěšný návrat dinosaurů na filmové plátno. Uvidíme, jestli ho i rozumně ukončí. V traileru se totiž tvůrci tváří, že půjde film, který vše završí a ukončí (vsadím se, že pokud ale patřičně vydělá, tak určitě poslední nebude).

Premiéru má film před prázdninami – 9. června 2022.