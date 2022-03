K další stovce milionů diváků si Disney+ pomůže levnějším předplatným s reklamou, píše The Information

Disney+ chce mít za dva roky až 260 milionů předplatitelů, zatím je v polovině. K růstu pomůže stále probíhající mezinárodní expanze, ale možná i trik opsaný od konkurence. Podle listu The Information totiž zástupci The Walt Disney Company zvažují nový levnější tarif, jehož sledování by bylo doplněné o reklamní bloky.

V tuto chvíli není jasné, kdy by tarify měl přijít, ani za kolik bude. The Information pouze zmiňuje, že přednostně se má objevit v USA a až pak v dalších regionech. Disney+ stál v Americe 7 dolarů, loni jej firma zdražila na 8 dolarů. Největší rival Netflix se prodává za 10 až 20 dolarů v závislosti na tarifu. Co do technické kvality a množství souběžných streamů je ale Disney+ roven právě ten nejvyšší za dvacet babek.

A jak jsou na tom v USA cenově další služby? HBO stojí standardně 15 dolarů, tarif s reklamou a bez filmů 45 dní po kinopremiéře je za 10 dolarů. Paramount+ má tarify za 10 dolarů, resp. 5. dolarů s reklamou. Apple TV+ je za 5 dolarů. Stejně stojí také Peacock, která má navíc bezplatnou verzi s reklamou. Amazon Prime Video stojí 9 dolarů, ale v USA je populární velký tarif Prime za 15 dolarů, jehož součástí se spousta dalších služeb včetně neomezené dopravy z e-shopu.

Streaming s reklamou už ale Disney fakticky má. Spadá pod něj totiž i Hulu, jehož základní tarif nabízí za 13 dolarů a variantu s reklamou má k dispozici za 7 dolarů.

V Česku zatím tarify s reklamou žádná videoslužba nenabízí. Blížící se HBO Max místo toho láká už na levný základ. A o SkyShowtime (v podstatě Paramount+ a Peacock dohromady), která dorazí v příštích měsících, zatím bližší informace nemáme.