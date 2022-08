K televizorům LG nyní dostanete zdarma tříměsíční přístup k herní službě Google Stadia Pro

Jihokorejská společnost LG ve spolupráci s Google Stadia nově nabízí novým i stávajícím majitelům chytrých televizorů LG tříměsíční přístup ke službě Stadia Pro. Akce je časově omezená a je k dispozici již nyní. Vztahuje se na televizory LG s operačním systémem webOS 5.0 nebo vyšším ve dvaadvaceti zemích, kde je v současnosti dostupná cloudová herní platforma Stadia od společnosti Google.

Majitelé televizorů LG, kteří si aktivují bezplatný přístup ke službě Stadia Pro, získají knihovnu s více než padesáti hrami, přičemž každý měsíc přibývají nové tituly a pravidelně jsou nabízeny jedinečné slevy na hry a doplňkový obsah. Stadia Pro podporuje grafiku až do rozlišení 4K HDR a hraní v 60 FPS s prostorovým zvukem ve formátu 5.1. Televizory LG nabídnou tak herní zážitek, aniž by majitel musel kupovat drahou herní konzoli nebo herní počítač.

Ve Stadia Store je k dispozici více než 250 populárních her, včetně Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Creed: Valhalla, Hitman 3 a Baldur’s Gate 3, stejně jako přístup k rostoucímu seznamu bezplatných her a demoverzí, k jejichž hraní stačí jen kompatibilní ovladač, bez nutnosti stahování nebo instalace her.

Majitelé chytrých televizorů LG získají bezplatnou nabídku Stadia Pro snadno na oficiálním LG Content Store, lze ji uplatnit od 3. srpna 2022 do 31. ledna 2023. Zobrazený QR kód stačí naskenovat a zahájit na telefonu proces aktivace nabídky, která bude bezplatně dostupná po dobu 3 měsíců.

A pravidla? Nabídka je k dispozici novým předplatitelům služby Stadia Pro (pokud ji již máte, tak tři měsíce zdarma nedostanete). K registraci je nutné zadat platný způsob úhrady předplatného, ale během prvních tří měsíců vám nebudou účtovány žádné poplatky a předplatné můžete kdykoli zrušit. Předplatné je nutné zrušit před uplynutím tříměsíčního období, jinak vám bude účtován čtvrtý měsíc. Cena za měsíční předplatné služby Stadia Pro aktuálně činí 259 Kč.

Zdroj: LG