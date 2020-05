K televizorům Philips s Android TV dostanete IPTV Telly s 129 programy na 3 měsíce zdarma

K televizorům Philips s operačním systémem Android TV nyní může kupující získat voucher na největší internetový balíček služeb Telly na 3 měsíce zdarma. Telly (dříve Digi TV) nabízí 129 televizních kanálů, z toho 74 v HD kvalitě, k tomu přidejte zpětné přehrání ze sedmidenního archivu a další výhody internetové televize.

Na Android TV má Telly vlastní aplikaci, kterou je k dispozici na Google Play. Vedle klasické programové nabídky zdarma dostupné přes pozemní DVB-T2 přidává širokou nabídku sportovních kanálů, jako je Premier Sport, Digi Sport, Eurosport, FightBox a další, k dipozici jsou tedy přenosy z Premier League, Bundesligy nebo LaLigy.

Pro děti jsou zde pak programy Disney Channel, Cartoon Network, Disney Junior a další. Samozřejmě nechybí kanály National Geographic HD, Animal Planet HD, History Channel HD, Discovery HD pro milovníky dokumentů. Další desítky TV stanic jsou určeny pro hudební a filmové fanoušky. Úplnou nabídku programů naleznete na telly.cz/tv/internetova-tv.

Akce platí od 15. 5. do 19. 7. pro modelové řady televizorů Philips 2018, 2019 a 2020 se systémem Android TV. Po zakoupení televizoru u prodejce, který se akce účastní, je třeba se zaregistrovat na adrese www.televizedoma.cz, a to do týdne od nákupu TV.

TV Philips, ke kterým kupující dostane Telly na 3 měsíce zdarma

43PUS7304

43PUS7354

49PUS8503

50PUS7303

50PUS7304

50PUS7354

55OLED803

55OLED804

55OLED854

55OLED903

55OLED934

55PUS7303

55PUS7304

55PUS7354

55PUS7803

55PUS8804

55PUS9104

58PUS7304

65OLED804

65OLED854

65OLED903

65OLED934

65OLED984

65PUS7303

65PUS7304

65PUS7354

65PUS8303

70PUS7304

75PUS7354

75PUS7803

Prodejci, u který akce platí

CZC.cz

DATART prodejny

Dospiva Elektro

Elberry

Elektro Černý Broumov

Elektro Viki

Ellex Josef Kružliak

Exasoft

Global Elektro

Maděra a Šipek – Elektro Oáza

MALL.cz

OKAY prodejny

Online Shop

PLANEO prodejny

Tauer Elektro

Zásobovaní Mělník

Zdroj: Philips