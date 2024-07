Kam zase zmizel můj seriál?! Streamovací služby mění nabídku bez varování

Na své zaplacené streamovací službě sledujete svůj oblíbený Star Trek, abyste druhý den zjistili, že se na další díl už nepodíváte. Katalog streamingů se může měnit, to je obecně známá věc, ale poslední dobou mám pocit, že divák má jednu jistotu – nemůže se spolehnout na nic.

Když do ČR přišel SkyShowtime (vlastní ho Paramount a Comcast), součástí nabídky obsahu byl kompletní Star Trek. Byly tam všechny filmy a seriály, včetně originálu ze šedesátých let, nechyběl ani Deep Space Nine, Voyager nebo Enterprise. Všechno mělo české titulky, často také původní velmi dobrý český dabing.

Nyní tohle všechno ze SkyShowtime zmizelo a seriály najdete na Netflixu. Jenže bez českých titulků a dabingu, na které Netflix zjevně nemá práva.



Na SkyShowtime už seriály Star Trek Deep Space Nine, Voyager, nebo Enterprise nejsou

Bylo tu není tu...

Přesuny seriálů mezi streamovacími službami nejsou žádnou novinkou, Netflix takto naopak kdysi přišel o své původní seriály Daredevil, Punisher nebo Luke Cage, které jsou nyní na Disney Plus.

Problém je, že podobné šachy se týkají také nové produkce, kdy streamovací služby ruší výrobu rozjetého seriálu. Některé seriály skočily úplně, některé naštěstí pokračují jinde; například produkci animovaného seriálu Star Trek Fenomén převzal Netflix. Jenže první série zůstává na SkyShowtime, druhá je už na Netflixu. Podobně skvělý sci-fi seriál Expanse startoval u nás na Netflixu, ale nakonec skončil na Prime video.

Problém se netýká pouze filmů a seriálů. Pokud si platíte hudební streamovací službu Spotify, také zde některé skladby průběžně mizí. Vytvoříte si svůj playlist, abyste za pár měsíců zjistili, že třeba deset skladeb je z něj už pryč.



Také ze Spotify občas některé skladby zmizí

Filmy, seriály a skladby se nejenže přesouvají ze služby na službu, ale někdy z legální (oficiální) nabídky úplně zmizí. Mám zde na AVmanii na starost filmové a seriálové výběry a tipy, takže z první ruky vím, že některé filmy a seriály zkrátka nejsou nikde dostupné.

Nemluvím jen o historických kultovních záležitostech, jako jsou seriály UFO (1970), Kung Fu (1972) či první Šogun (1980) ale i o známých a slavných filmech jako Rambo: First Blood (1982), Základní instinkt (1992) či Poslední skaut (1991).

Pokud máte pocit, že se daný problém týká jen starší produkce, jste na omylu. Dohledat se nedají relativně nové skvělé horory Ať vejde ten pravý (2008), 28 dní poté (2002), či výborná sci-fi Osudový dotek (2004) a Donnie Darko (2001). Výborný norský seriál Skam (2015 až 2017) budete také hledat marně.

Co máte doma, to vám nikdo nevezme

Zhruba před rokem jsem psal článek Sbírejte filmy na DVD a Blu-ray jako reakci na prakticky zrušené Uložto, kde si lidé sdíleli právě filmy a seriály, které už nikde nejsou dostupné. V rámci boje proti pirátskému sdílení tak zmizely některé skvosty, které už nikdy nedohledáte, pokud je nemáte doma na CD, DVD, či Blu-ray disku.

Aktuální situace je taková, že nestačí si platit jednu streamovací službu. Menší výjimkou je vcelku spolehlivý Disney+, neboť jeho vlastníkem je obrovské filmové studio, které má všechna práva a nepustí je. Ale zkuste na Disney+ najít film Neuvěřitelný Hulk od jejich vlastního Marvelu – není tam.



Ani na Disney+ nenajdete všechno. Hulk zde nemá svůj vlastní film z roku 2008

Streamovací služby nabízejí na první pohled jen výhody – rychlost a pohodlí. Člověk nemusí nikam chodit, vše má pod nosem v televizoru, mobilu či tabletu. Druhý pohled už ale tak příjemný není – i když zaplatíte za rok několik tisíc korun, tak doma nemáte vůbec nic. Žádná služba vám nezaručí, že druhý den poskytne obsah, kvůli kterému jste si ji právě vybrali a zaplatili. Můžete být naštvaní, můžete službu zrušit, ale to je tak všechno.

Mám pocit, že kvůli velkému tlaku proti „pirátskému sdílení“ se nejeden filmový a hudební fanoušek vrátí k nahrávání filmů a hudby na lokální disky. Případně se vrátí dnes už zapomenutý fenomén „pirátských“ prodejců, kteří budou za peníze nabízet vypálené seriály a filmy.

Jsem fandou streamovacích služeb, hudebních i filmových. Líbí se mi komfort i výběr, doma mi police nezabírají kazety a disky. Vše jsem před pár lety přestěhoval na půdu. Jak to ale sleduji, tak možná nastal čas oprášit sbírku. Taky máte podobné myšlenky?