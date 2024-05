Kaskadér je jeden z nejzábavnějších filmů roku. Gosling vzdává poctu přehlížené profesi (recenze)

O tom, že jsou kaskadéři poněkud přehlíženou a neprávem podceňovanou profesí, se mluví už řadu let. Stejně jako o tom, že by si dříči, co skáčou z oken nebo se nechávají na place filmů zapalovat či přejíždět autem, konečně zasloužili svého vlastního Oscara.

I když se kaskadérům a dublérům věnuje o trochu více pozornosti a uznání než v minulosti, pořád to vzhledem k jejich výkonům není dostatečné. A tak se jim nyní rozhodl složit poctu režisér, který kdysi býval jedním z nich. A společně s tím skládá v Kaskadérovi (The Fall Guy) hold filmovému řemeslu jako takovému.

David Leitch je v současnosti společně s Chadem Stahelskim považován za předního režiséra velkých akčních podívaných. Ještě předtím, než spolu stáli u zrodu Johna Wicka, však byli oba špičkovými kaskadéry, sám Leitch často působil jako dublér Brada Pitta a pohyboval se např. i po place druhého a třetího Matrixu. Jen málokdo tedy ví lépe, co všechno tato profese obnáší a jak moc krve i potu kaskadéři na place nechají. Rozhodl se proto svým bývalým kolegům vzdát hold, zároveň ale nepřináší pouze rutinní akčňák plný kaskadérských kousků pro mužské publikum, ale také dokonalý mix filmového milostného dopisu žánrovkám z devadesátek s pořádnou porcí romantiky.

Sledujeme příběh špičkového kaskadéra Colta Seaverse s tváří Ryana Goslinga, který je dublérem hollywoodské hvězdy Toma Rydera a má románek s členkou štábu Jody. Jenže při jeho posledním seskoku z budovy se cosi pokazí a Colt si přerazí páteř. Hlavnímu hrdinovi se ovšem poraní nejen tělo, ale také ego, a dá proto sbohem filmové branži i milující Jody. Po roce se mu ovšem ozývá producentka Gail s prosbou, že je ho potřeba na place Ryderova nejnovějšího blockbusteru, jenž je zároveň režijním debutem jeho bývalé lásky.

Colt se proto rozhodne nejen zachránit natáčení, ale také získat zpátky její srdce. Jeho vyvolená mu ovšem nedá nic zadarmo a na obzoru se navíc objeví další problém. Tom Ryder je totiž několik dní nezvěstný, a pokud má produkce bez problémů pokračovat, musí být herec nenápadně a bez pozornosti policie či médií nalezen. A kdo je na takový úkol ideálnější kandidát než zaměnitelný a postradatelný kaskadér, že? Zprvu nevinné zadání se ovšem zkomplikuje víc, než by Colt čekal.

Pohled do práce kaskadérů

Novinka tak nabízí samozřejmě trochu odlehčenější a bláznivější pohled do filmového zákulisí, který se naštěstí nebere vůbec vážně a je si své ztřeštěnosti a mírné přepálenosti moc dobře vědom. Ostatně i díky tomu je sledování snímku tak velká zábava! Kaskadér je správně dravou a hravou sondou do zákulisí jedné totální sci-fi blbiny, která připomíná mix Duny a Rebel Moon, a překypuje správnou feel-good atmosférou, které se divák ani po dvou hodinách nepřejí. Tvůrci ví, jak je celá zápletka absurdní, a nebojí se ji obalit vydatnou dávku humoru, jenž zde až překvapivě funguje.

Svou režií pak překvapí i samotný Leitch. Jeho filmům typu Deadpool 2 či Bullet Train bývá často vytýkána jistá přestylizovanost i přemíra digitálních triků, které mnohdy v jeho filmech bijí do očí. Zde se ovšem drží na své poměry při zemi. S digitálními výstřelky se tentokrát krotí a snaží se soustředit právě na fyzičnost a praktickou akci, při níž navíc zběsile nestříhá, ale choreografie i jednotlivé akční kousky nechá patřičně vyniknout.

Režisér skvěle pracuje také s humorem, po Bullet Train ještě více zefektivnil svou práci s dialogy a svižnými slovními výměnami a vyprávění osvěžuje i několika hravými nápady, např. použitím rozdělení obrazovky, tzv. split screenem, či hudebním karaoke výstupem sestříhaném dohromady s největší akční scénou filmu.

Romance až na prvním místě

Právě tyto svěží momenty pomáhají tomu, že tempo ani na vteřinu nepolevuje a divák se opravdu nemá kde nudit. A bude se u něj překvapivě dobře bavit i dámské publikum. I přesto, že je snímek propagován jako akční kousek a pocta kaskadérům, může se pochlubit až nečekaně funkční romantickou linkou, která šlape minimálně stejně dobře jako výbušnější část. Mezi Goslingem a Emily Blunt to správně jiskří, mají mezi sebou skvělou chemii a divák by opravdu nečekal, že zrovna zde najde jeden z nejlepších romantických párů posledních let.

I díky tomu však může Leitch akci, humor, přepálenost i odkazy na ostatní filmy či režiséry správně skloubit nejen s poctou kaskadérům, ale vytvořit atmosféru, která svou odlehčeností a mírným patosem připomíná akčňáky i jiné snímky z devadesátých let. A navíc je z každého druhého záběru cítit neuvěřitelná radost z filmařiny i to, že si každý chtěl tuhle přiznanou blbinu užít naplno. To platí zejména o Goslingovi, který znovu ukazuje, že rozhodně není jen hercem jednoho výrazu, ale že dokáže parádně obstát v akční i komediální poloze.

Ano, Kaskadér rozhodně není dokonalým filmem a jeho hlavní slabina tkví zejména v hlavní kriminální zápletce, která je tak jednoduchá a zaměnitelná, že na ni velmi brzy zapomenete. Jde zkrátka jen o velmi jednoduchý prostředek k tomu, aby se zde mohli kaskadéři s Goslingem co nejvíce vyblbnout a Leitch mohl vytvořit řemeslně perfektně šlapající mix akce a romantiky, který musí vykouzlit úsměv na tváři snad každému. S napínavým příběhem by to mohlo být ještě lepší, ale ani tato kombinace nemůže rozzlobit snad vůbec nikoho.

Hodnocení David Leitch vyznává lásku kaskadérům i filmovému natáčení ve správně odlehčeném a absurdním hávu, v němž parádně funguje jak humor a akce, tak romantika mezi Goslingem a Blunt. Žádné žánrové mantinely se tu nepřekonávají, čistější a precizněji natočenou žánrovou blbinu s menším nádechem staré školy ovšem v kinech nenajdete. 8 /10

Kaskadér

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný

