Kazma má za sebou historicky nejúspěšnější start českého filmu, s obřím náskokem překonal Anděla Páně

Kazma, showman internetového videa, se vydal na stříbrné plátno. Ve čtvrtek 17. srpna vtrhnula do českých kin jeho filmová prvotina ONEMANSHOW: The Movie a podle dat společnosti Bontonfilm jde o skvělý start!

Kazmův film se stal zdaleka nejúspěšnějším českým filmem v divácké návštěvnosti během premiérového víkendu a současně druhým nejúspěšnějším filmem v Česku všech dob. The Movie vidělo 290 000 diváků – a to jsou teprve data od Bontonfilmu – až statistiku dnes ve 13:30 zveřejní Unie filmových distributorů, bude číslo ještě o něco vyšší, některá kina reportují čísla později.

Oživeno: UFD upravila číslo jen kosmeticky na 291 761 diváků.

Rekordu šel naproti i dosud největší počet kin, která film uvedla, bylo jich 280. Rekordní byly i předprodeje.

Trailer ONEMANSHOW: The Movie:

Dosavadním českým rekordmanem návštěvnosti byl Anděl Páně 2, který během premiérových čtyř dnů vidělo 188 000 diváků, Kazma je tedy první o pověstný parník. Ženy v běhu vidělo v tomto období 177 000 diváků, dosud třetí Vyšehrad 173 000 diváků. Jediným filmem vůbec, který Kazmovi v diváckém zájmu premiérového víkendu odolal, je Avengers: The Endgame, na nějž přišlo v prvních čtyřech dnech 344 000 lidí.

„Já jsem to dělal proto, aby to viděl milión lidí, abych dostal do kina milión a půl lidí, abych zlomil rekordy…,“ řekl Kazma v Brocastu. První rekord tedy má v kapse, ale povede se naplnit i ambiciózní cíl celkové návštěvnosti?