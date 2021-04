Kdo mi jde po krku: po Angelině Jolie v novém filmu půjdou zabijáci i oheň

Výborný scénárista Taylor Sheridan má za sebou několik skvělých filmů, oceněné jak diváky, tak kritiky (Sicario: Nájemný vrah, Za každou cenu, Wind River, Sicario 2: Soldado). Nyní se rozhodl režírovat i film Kdo mi jde po krku (Those Who Wish Me Dead).

Film Sheridan napsal podle úspěšné stejnojmenné knihy od Michael Koryta, do hlavní role obsadil populární Angelinu Jolie, která v poslední době (když pomineme pohádky) moc vidět nebyla. Co se děje filmu týče, tak je poměrně jednoduchý – Angelina pracuje v parku a náhodou potká chlapce, kterému někdo právě zavraždí rodiče. Zabijáci nechtějí svoji práci nechat nedokončenou a rádi by dvojici zlikvidovali. Když se jim to nepodaří olovem, zkusí oheň...

Kameramanem filmu je Ben Richardson, který s Taylorem Sheridanem točil i výborný Wind River. Pro zajímavost – hudbu skládal Brian Tyler, který psal například sountrack pro filmy Rambo: Do pekla a zpět, Rambo: Poslední krev, Expendables: Postradatelní, Iron Man 3, Rychle a zběsile 8). Ve filmu si zahraje také Jon Bernthal, který se prosadil zejména jako Punisher ve stejnojmenném seriálu.

Film má premiéru 14.5.2020 na HBO MAX (a v kinech).

