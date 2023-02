Kdy se vyplatí soundbar a kdy domácí kino. Jak vybrat správné ozvučení televizoru

Soundbary jsou jednoduché. Byly navrženy tak, aby byly elegantní a stylové. Jejich úkolem je, abyste s minimálním nárokem na prostor dostali hlasitější a výkonnější zvuk, než nabízí běžný televizor. A protože je o ně zájem, tak máte velký výběr – jak co se týče designu, zvuku, konstrukce, výbavy a samozřejmě i ceny.

Rovnou na úvod upozorním, o čem tento článek není. Nebudu přesvědčovat fanoušky Hi-Fi a sestav domácích kin, že soundbar je to pravé. Podobně nemá cenu přemlouvat člověka s pěti tisíci, aby místo pořízení soundbaru ušetřil dalších padesát, pořídil si velký systém a svoji garsonku až po strop zaplnil velkými bednami.

Dražší soundbary lze dovybavit, třeba zadními reproduktory. Na variabilitu a možnosti rozšíření sestavy domácích kin, to ale nemá.

U soundbarů výrobci často volí raději efektnější, pomalejší a hlubší basy. Hodí se to pro filmy, u hudby jsou ale pak nižší frekvence obvykle už málo přesné a nekonkrétní. Pravdou však je, že jasnější (vyšší) podání hlasů uživatelé často preferují, protože se tím zvyšuje srozumitelnost. Ostatně poměrně dost soundbarů má zvukový režim hlas/voice/zprávy/news, který frekvenční pásmo, ve kterém jsou hlasy, zvýrazní a projasní.

Kdo chce mít možnost měnit jen některé části audiosystému, aniž by musel přestavět celou sestavu, měl by se modernímu soundbaru vyhnout. Máte-li kompletní sestavu beden, tak v budoucnu stačí vyměnit jen AV receiver.

Svou sestavu můžete libovolně doplňovat, jak vám to dovolí rozpočet. Lze začít s malou stereofonní sestavou 2.0 nebo přidat centrální kanál a subwoofer pro sestavu 3.1. Časem vám nic nebrání v rozšiřování, vylepšování a přizpůsobování systému přesně podle vašeho vkusu.

V čem je sestava domácího kina lepší

Chcete zažít něco, co se blíží zvuku velkého kinosálu, nebo ho dokonce předčí? Máte rádi dynamický zvuk, toužíte po nejčistší reprodukci vokálů, chcete basy otřásající podlahou? Pak bude správnou volbou sada reproduktorů spárovaná s AV receiverem a dobrým subwooferem.

Získáte zkrátka mnohem podmanivější zážitek. Když bude film dobrý, budete si připadat jako v jiném světě, nebo na dovolené. Zkrátka na dvě hodiny zapomenete na své starosti a místo toho se ponoříte do světa fiktivních postav. Jako v opravdovém kině.

Výhody sestav domácích kin Vyšší výkon

Lepší podání hlasů a basů

Jsou vhodnější na čistý poslech hudby

Výborná separace kanálů a vykreslení prostorového zvuku

Kalibrace zvuku přesně na místnost

Jednoduchá rozšiřitelnost

Nejste omezeni systémem jednoho výrobce

Pro velký systém mluví fyzikální vlastnosti. Ideální sestava má přední zvukové pole, o které se stará levý, středový a pravý kanál, tj. samostatné bedny. Levý a pravý reproduktor by měly být stejně vzdálené od středového reproduktoru a měly by být mírně nasměrovány do středu poslechového prostoru.

V závislosti na tom, s kolika páry prostorových reproduktorů pracujete, by měly být v ideálním případě umístěny v úrovni uší, nebo směřovat na posluchače. A to i ty po stranách, nebo umístěné za divákem.

Subwoofer by měl být umístěn v místnosti tak, aby reprodukce nízkých frekvencí byla co nejlepší. Občas se s tím musí laborovat, nicméně díky možnosti nastavení fáze, přechodové frekvence a hlasitosti je doladění snadnější. Subwoofery dodávané k soudbarům tyto možnosti úpravy zvuku nemívají.

Správně provedené nastavení dokáže vytvořit skutečně pohlcující prostředí. Moderní AV receivery mají automatickou kalibraci, která sama srovná nejen hlasitost a charakteristiku jednotlivých kanálů, ale také si proklepne poslechovou místnost a koriguje případné chyby. Pokud chcete konkrétní zesilovač pro prostorový zvuk, můžete si jej klidně pořídit. Můžete si zvolit, kolik kanálů budete mít v systému obsaženo, zda 5.1, 7.2, 9.1, jestli budete mít i Dolby Atmos.

Ale když chcete, můžete i ušetřit. Prodejci často nabízejí cenově zvýhodněné komplety pro domácí kino.

Cílem soundbaru je oproti tomu vytvořit stejný efekt s komponenty miniaturních rozměrů a často bez fyzických reproduktorů kolem vás. V prémiové cenové hladině leckdo očekává, že nabídnou stejný zvuk za cenu, která je obvykle vyhrazena sestavám domácího kina vyšší třídy. Marketing špičkových soundbarů často slibuje, že nahradí všechny fyzické reprosoustavy kolem vás, což však představuje problém. Fyzika se nedá ošidit, lze jen vytvořit co nejvěrnější dojem simulující to, co nemáte.

Reproduktory pro Dolby Atmos se montují ideálně přímo na strop

Samotný soundbar má levý, pravý kanál, v lepším případě i středový. Kvůli menším rozměrům bývá málo prostoru pro vytvoření skutečně oddělených kanálů. Jednotlivé měniče soundbaru bývají menší než ty v reprosoustavách domácího kina, což omezuje reprodukci plného, čistého zvuku.

Běžné soundbary nedokážou zajistit ani věrnost běžného systému prostorových reproduktorů 5.1 a nabídnou pocit jen částečného obklopení, kdy prostor končí zhruba lehce za vámi, či po stranách. Všimněte si také, že levné soundbary s Dolby Atmos v drtivé většině postrádají fyzické měniče směřující vzhůru. K simulaci 3D zvuku používají psychoakustické triky. Pro běžné sledování TV a filmů to často stačí, nicméně pro vyšší kvalitu musíte u soundbarů jít do prémiové třídy a cen nad 20 000 Kč.

Samozřejmě, že domácí kino má i nevýhody…