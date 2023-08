Když chcete něco víc než jen výborný zvuk. Recenze sluchátek Audio Technica ATH-TWX9

Plusy Ergonomie

Adaptivní ANC

Vyrovnaný zvuk Minusy Velikost krabičky

Cena 8 /10 Hodnocení

Bezdrátová sluchátka Audio Technica ATH-TWX9 vás nejspíš při běžném procházení přehledy v internetových sluchátek příliš nezaujmou. Tradiční konstrukce se stopkou, podivná větší krabička, mírně vyšší cena. Na trhu je tolik jiných zajímavěji působících sluchátek, že se vám nebudu divit, když je na první pohled přehlédnete.

Byla by to ale chyba. Audio Technica si dobře uvědomuje, že jen slušný příjemný zvuk dnes ve sluchátkách díru do světa neudělá. Proto TWX9 vybavila několika vychytávkami a příjemnostmi, díky kterým ta sluchátka dokáží zabodovat v husté konkurenci.

Sluchátka Audio Technica ATH-TWX9 průměr měniče: 5,8 mm ● odezva: 10 – 40000 Hz ● hmotnost: 5,4 g sluchátko, 55,9 g krabička ● výdrž: 6 h sluchátko, 18,5 h s krabičkou ● odolnost: IPX4 ● Bluetooth 5.2 ● kodeky: AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC ● rozměry krabičky (max): 6,1 × 4,1 × 3,8 cm

Design padne do ucha

Konstrukce TWX9 použivá už prověřenou konstrukci s prodlouženou stopkou, která pomáhá stabilizaci v uchu a osnadňuje používání. V uchu tak sluchátko nemusí držet hrubou silou a sluchátka v uchu netlačí a přitom stále dobře izolují od okolí. Navíc přímo v balení dostanete nejen větší a menší náhradní špunty, ale také sadu kratších a delších špuntů ve čtyřech velikostech průměru.



Kapkovitá krabička vypadá efektně, bohužel ale není moc kompaktní