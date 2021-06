KEF KC62: skvělý malý subwoofer s extra velkým výkonem 1 000 W [test]

Čtrnáctikilový subwoofer má udávanou frekvenční odezvu 11 – 200 Hz (+/- 3 dB) a disponuje maximálním akustickým tlakem 105 dB, což by dle vyjádření KEF mělo znamenat vhodnost pro běžné místnosti od 5 do 50 metrů čtverečních.

Tělo KC62 je na bocích klenuté, v každé z postranních stěn je instalovaný kónus reproduktoru, stěna je tvarovaná jakožto zvukovod. Všechna konektivita je soustředěná na zadním panelu. Signál do KC62 můžete do subwooferu dostat přes jeden pár cinchů (lze je použít jako stereofonní vstup, případně jako LFE nebo jako „Smart Connect“), případně bezdrátovým modulem, který funguje i u větších modelů. Praktické je, že KC62 má jeden cinchový stereo výstup (třeba když budete chtít výstup řetězit nebo dělat cokoliv jiného). Alternativou je ještě vysokonapěťový výstup, který lze připojit přímo k reproterminálům.

Červená křivka ukazuje standardní nastavení na 80 Hz a celkově nejběžnější poslechový profil. Jak vidno, přechodová frekvence je udávána v úrovni -6 dB a tvar křivky je působivě dobrý. Zelená křivka ukazuje stažení přechodové frekvence na nejnižší možnou hodnotu, oranžová naopak na nejvyšší možnou hodnotu. U všech je vidět nástup v plné energii na 20 Hz, v reálném světě to bude ještě níž – to je na tak malý subwoofer až neuvěřitelné.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Subwoofer KEF KC62 jsme poslouchali v showroomu dovozce a to ve vybrané společnosti KEF Reference 1 a různé elektroniky v čele s děleným zesilovačem Exposure 3010S2D Preamplifier & 3010S2 Stereo Power Amplifier, kterým byl předřazen Musical Fidelity M6scd. K dispozici byl ale také Musical Fidelity M8xi. Napájení i propojení kompletně obhospodařovala značka Nordost s kabeláží vyšších řad a široké baterie příslušenství QRT.

Výrazná basová inspirace Angelem Badalamentim v Soukupově „Ptáci jsou hloupí“ („Válka barev“ | 1995 | Monitor Records | 660365-2331) byla v dané velikosti místnosti pěkně výrazná už jen ze samotných velkých KEFů, když se ale přidal vlastně neproporčně levný a maličký subwoofer, bylo neuvěřitelné, jak ji doplnil a jak správně do hudby zapadl. Maličký KC62 dodá důraz a švih v míře odpovídající mnohem víc ceně než velikosti a není vůbec daleko od schopností KF92. Výrazně se zlepší kontrola, artikulace i různorodost basu a přitom zůstává KC62 vlastně nenápadný, tak přesný a tak rychlý je.

Brnkání basu v „Subcity“ od Tracy Chapman („Crossroads“ | 2008 | Warner Music | 8122-79908-9) je mnohem lépe definované, polohy jsou mnohem lépe odlišené, tóny mnohem lépe navazují a to Reference 1 umí samy o sobě excelentně frázovat – a přesto KC62 nejen přidá na objemu a plnosti, ale právě i na konkrétnosti, což hovoří za vše. Subwoofer nijak nedegraduje výtečnou kvalitu Reference 1.

ontrabas v „Silent Night“ od Yellowjackets („Peace Road“ | 2003 | Heads Up | HUCD 3090) udělal krok dopředu – byl to pocit, jako kdyby skutečně hudebník stál blíž k mikrofonům nebo mu zvukař dal více prostoru. A přesto to není bas vtíravě dominantní, není efektní, naopak je mimořádně spořádaný, přesný, čistý, jen dodá energii a váhu v žádoucím rozměru.

Pokud si potrpíte na silné basy a výraznou dynamiku, možná byste se maličkého KC62 zalekli, ale jak ukázala razantní „Sea Nature“ Stevea Hillage („Green“ | 1990 | Virgin | 0777 7 87279 2 7), poměrně vysoký výkon zesilovačů a zjevně dobře uchopená technologická stránka umí přidat drajv, umí přidat váhu a nabízí zvýraznění dynamiky, aniž byste při libovolné hlasitosti a libovolném nastavení – minimálně v dané běžné velikosti prostoru – malý subwoofer dotlačili kamkoliv blízko jeho možnostem. Je to naprosto fascinující bas od tak drobného (a vlastně ne tak drahého) subwooferu. Ta plnost! Ta mocnost!

Vynikající je ale i to, jak – pochopitelně při správném nastavení parametrů – dokázal subwoofer splynout s hlavními reprosoustavami. Není to zvuk Reference 1 a pod nimi subwoofer, kdepak. Malý KC62 je tak excelentně přesný a rychlý, že na sebe vůbec neupozorňuje. Díky oboustrannému vyzařování a až neuvěřitelné spoustě síly dokázal naplnit prostor skoro v libovolné pozici – minimálně nepokazil, spíše snad až pocitově vylepšil čitelnost basového spektra ve „Sly“ Herbie Hancocka („Head Hunters“ | 1997 | Columbia | CK 65123), což má příznivý vliv na vnímání celé nahrávky. Organizovanější a usazenější bas jako kdyby subjektivně celé hudební dění otevřel.

KC62 skvěle umí podtrhnout i lokalizaci nástrojů, v „Ario“ Davea Hollanda („Overtime“ | 2005 | Dare2 | 982 714 2) si všechny nástroje (dobrá, snad s výjimkou činelů) jakoby „sedly“, ačkoliv zejména kontrabas získal lepší ohraničení a konkrétnější podobu, ten vliv je cítit opět skoro všude a hudba je zřetelnější.

No a není divu, že dravé „Mind Reader“ od Silverchair („Young Modern“ | 2007 | eleven | elevencd63) subwoofer nakopnul jak rytmiku, tak důraznost, tak hlavně sílu, autoritu a ten rockový šmrnc, tu dravost. Hudba se výrazně nasytila a hodně se zlepšil dojem, že „to šlape“, přitom se neztratila ani syrovost, ani základní charakter skladby a systému.

Verdikt

Maličký KEF KC62 je skvělý subwoofer – není proč jakkoliv to komplikovat. Je elegantní designem, je skvěle zpracovaný, není (zase až tak) drahý, snadno se integruje, dobře se nastavuje, má širokou konektivitu (včetně pohodlného bezdrátu) a hlavně, má obrovskou sílu, skvělý důraz, umí jít do hloubky a funguje tak, jako dvakrát, třikrát velké subwoofery.

Je až neuvěřitelné, jak dobře funguje, jak plnohodnotný bas, jak přesný, čistý, konkrétní zvuk přináší. Tohle je bas vyzrálý jako víno, živý jako mladík po sklenici takového vína a barevný jako mladík ráno po tomtéž víně – je skvělý, je intenzivní a je to etalon toho, co je se subwooferem mimo nejvyšší třídu nekompromisních konstrukcí možné. Možná to není nejlepší subwoofer na světě v absolutním slova smyslu, ale je to kousek, který byste rozhodně mohli chtít mít doma.

KEF KC62

Cena: 39 990 Kč

Technické parametry

Aktivní subvoofer s uzavřenou ozvučnicí,

reproduktorovou technologií Uni-Core

s dvojicí do stran vyzařujících jednotek,

DSP equalizer

Basové reproduktory 2 x 165 mm, hliníková membrána

2 x 165 mm, hliníková membrána Zesilovač 2 x 500 W (RMS), třída D

2 x 500 W (RMS), třída D Frekvenční rozsah 11 Hz - 200 Hz (- 3 dB)

11 Hz - 200 Hz (- 3 dB) Maximální akustický tlak 105 dB

105 dB Vstupy: 1 x linka RCA Cinch L, R(LFE), 1 x vysokoúrovňový vstup (od reproduktorů), 1 x rozšiřující port (bezdrátový přijímač KW1)

1 x linka RCA Cinch L, R(LFE), 1 x vysokoúrovňový vstup (od reproduktorů), 1 x rozšiřující port (bezdrátový přijímač KW1) Výstupy 1 x linka RCA Cinch

1 x linka RCA Cinch Ovládací prvky hlasitost (0 - 100 %), dělící frekvence 40 - 140 Hz / LFE, 5 st.EQ podle umístění (ve volném prostoru, v rohu, u zdi, v nábytku, běžný byt),

hlasitost (0 - 100 %), dělící frekvence 40 - 140 Hz / LFE, 5 st.EQ podle umístění (ve volném prostoru, v rohu, u zdi, v nábytku, běžný byt), 4. dip přepínač pro nastavení HPF linkového výstupu fáze (0 / 180°), Lift GND

Max příkon 1000 VA

1000 VA Optimání pro místnost 5 - 50 m2

5 - 50 m2 Rozměry (š x v x h) 256 x 246 x 248 mm (včetně zadního panelu a nožek)

256 x 246 x 248 mm (včetně zadního panelu a nožek) Hmotnost: 17,4 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice