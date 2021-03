Klasických vinylových LP se loni v USA prodalo více, než CD. Poprvé od roku 1986

Když jsem psal v roce 2009 článek CD je mrtvé, ať žije LP a MP3, netušil jsem, že budu mít fakt pravdu. Ano, sice to trvalo více než 10 let a technologický vývoj pozměnil off-line poslech na on-line, také MP3 vytlačily kvalitnější ztrátové formáty a soubory se ukládají do smartphonu (a specializované MP3 přehrávač drtivá většina lidí už nepoužívá), ale LP dle zprávy RIAA v roce 2020 v USA překonalo CD. Poprvé od roku 1986.



Příjmy z prodejů LP dle zprávy RIAA v roce 2020 překonaly CD.

No, abychom byli spravedliví, prodeje LP sice CD loni překonaly, ale celkovému zájmu o LP z roku 1986 nesahají loňská čísla ani po paty. V roce 1986 už sice přebíralo vládu CD spolu kazetami, ale LPíček se stále prodávaly miliony. Lionel Richie vydal Dancing on the Ceiling, Madonna True Blue, Janet Jackson Control – každého alba se prodalo více než 3 milióny kusů. Pamětníci si možná vzpomenu taky na tehdy slavný seriál Miami Vice s titulní hudbou od českého skladatele Jana Hammera; slavného soundtracku se na LP prodalo více než 1 milion kusů.



Tržby táhly streamovací služby, podíl v roce 2020 činil 83 %.

Dnešní umělci si mohou o milionech prodaných desek nechat jen zdát. Nejprodávanějšího vinylového alba Fine Line od Harryho Stylese se prodalo 232 000 kusů, druhá byla Billie Eilish s albem We All Fall Asleep, Where Do We Go? a 196 000 prodanými kusy. A to nemluvím o faktu, že více než 50 % kupujících si LP desku nepřehrají ani jednou, ale umístí ji hned do své sbírky (a hudbu poslouchají ze streamu). To by vás v osmdesátých letech nenapadlo (a ani to nešlo, minimálně jednou si člověk desku poslechl a podruhé ji případně nahrál na kazetu).



Převážnou část příjmů on-line služeb tvoří platby předplatitelů

Přes velká omezení fyzického prodeje kvůli pandemii COVIDu se příjmy za prodej fyzických nosičů moc nezměnily – poklesly jen 0,5 %, celkem se utržilo 1,1 miliardy USD. Celkově lidé v USA za hudbu utratili 12,2 miliard dolarů, vše táhly především příjmy streamovacích služeb, které činily 83 % z celkové částky.



Vývoj počtu předplatitelů v USA za posledních 5 let

V roce 2020 vzrostl v USA počet předplatitelů streamovacích hudebních služeb – z 60,4 miliónů na historicky nejvyšší počet 75,5 miliónů. Za zmínku ale stojí téměř 13 % pokles prodejů digitálních nahrávek v USA (čili stažených alb), jejich podíl na příjmech činil pouhých 6 %, celosvětově se tržby za digitální nahrávky snížily dokonce o 20 %.

Jak je vidět, tak ochota lidí platit za streamovanou hudbu roste, ale také roste počet lidí, kteří chtějí doma mít krásnou LP gramodesku. Takže jsme tam, kde jsme začali. Drtivá většina lidí poslouchá komprimovanou hudbu, nároční analogové LP (a digitální Hi-Res).

Zdroj: RIAA, WhatHIFI